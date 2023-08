Reger Grenzverkehr: Bayerisch-bretonische Freundschaft wird gepflegt

Von: Sabine Schörner

Beim Dankeschön-Abend im Lenggrieser Pfarrheim entstand dieses Foto der bretonischen Gäste mit ihren Gastgebern. © Partnerschaftsverein

31 junge Bretonen waren jetzt zu Gast in Lenggries. Direkt im Anschluss startete der Gegenbesuch am Atlantik.

Lenggries – Es geht zu wie im Taubenschlag: Kaum hatten 31 bretonische Jugendliche ihren Aufenthalt in Lenggries beendet, reisten 29 junge Leute aus Lenggries in die Bretagne. Darüber berichtet der Partnerschaftsverein Lenggries-Bretagne in einer Pressemitteilung. Das Brauneck-Dorf pflegt eine Partnerschaft mit fünf Gemeinden auf der französischen Halbinsel.

Anfang August verbrachten 31 bretonische Jugendliche und 10 Betreuer zwei Wochen in Lenggries. Leitfaden für die Programmplanung war das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags und des Deutschen-Französischen Jugendwerks. Darauf hatten sich schon Anfang Januar Pascal Mottais und seine Frau Malou als Hauptleiter der bretonischen Gruppe, die beiden Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Lenggries-Bretagne, Christelle Kiefersauer-Mercier und Stefanie Schalch, sowie die beiden Hauptleiterinnen der Lenggrieser Jugendgruppe, Marina Bauer und Melanie Kiefersauer, verständigt.

Wandern, Raften und kulturelle Ausflüge

Daraus ergab sich ein abwechslungsreiches Sport- und Kulturprogramm: Neben Bergwanderungen, einer Rafting-Tour, einem Fahrrad- und einem Spieletag unternahmen die Jugendlichen gemeinsam kulturelle Ausflüge, zum Beispiel nach München und zum Schloss Herrenchiemsee. Die Bretonen konnten auch das Bergwachtzentrum in Bad Tölz besuchen und mit Förster Hans-Jörg König-Mandel durch den Wald spazieren. Der traditionelle Familientag sowie der gemeinsame Grillabend mit Lagerfeuer, Gesang und Musik durften auch heuer nicht fehlen. Beeindruckend war die deutsch-französische Führung durch die KZ-Gedenkstätte Dachau, bei der die Jugendlichen beider Länder im Alter von 15 bis 18 Jahren Hintergrundwissen über eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs vermittelt bekamen.

Abfahrt in die Bretagne: Bis Ende August sind 29 Jugendliche und 6 Betreuer aus Lenggries in Frankreich. © Partnerschaftsverein

29 Lenggrieser Jugendliche sind derzeit in der Bretagne

Beim Dankeschön-Abend, den die Bretonen im Pfarrheim organisiert hatten, zeigte auch der Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer eine Geste der Freundschaft und sprach das Tischgebet in perfektem Englisch, damit es alle verstanden. Pascal Mottais bedankte sich bei allen, die zu einem gelungenen Aufenthalt in Lenggries beigetragen hatten, und fügte mit einem Lächeln hinzu, dass Petrus sie sogar in der ersten Hälfte ihres Aufenthalts vor einer Hitzewelle bewahrt habe.

Nun haben 29 Jugendliche aus Lenggries mit ihren 6 Betreuern das Glück, bei schönem Wetter ein ebenfalls abwechslungsreiches Programm am Atlantik zu genießen – bevor es am 29. August mit einem Zwischenstopp in Paris wieder nach Hause geht.

