Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Mit einem riskanten Überholmanöver hätte ein Unbekannter beinahe einen Unfall auf der B 13 ausgelöst. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Lenggries - Die Polizei sucht Zeugen für ein riskantes Überholmanöver. Laut Pressebericht war ein 64-jähriger Lenggrieser am Freitag gegen 9.45 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der B 13 von Lenggries in Richtung Bad Tölz unterwegs. Er fuhr langsam im einer Kolonne hinter einem Bagger. Nacheinander überholten die vor ihm fahrenden Autos und schließlich setzte auch der 64-Jährige dazu an. Er hatte bereits den Blinker gesetzt und war auf die Gegenfahrbahn ausgeschert. In dem Moment schoss von hinten ein grauer Mercedes SLK heran und überholte den Mercedes und den Bagger. Der Lenggrieser musste bremsen und wieder hinter dem langsamen Fahrzeug einscheren, um einen Unfall zu vermeiden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese hofft nun, dass jemand etwas zum riskanten Überholer mitteilen kann, da mehrere Autos hinter dem Vito-Fahrer unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei an 0 80 41/76 10 60 entgegen.