Lenggries: Sagbach fließt durch neue Rohre

Von: Melina Staar

Umgegraben: Die Rohre für den Sagbach wurden neu verlegt. © Privat

Der Sagbach kann bald wieder ungestört seines Weges fließen. In zwei Wochen sind die Arbeiten beendet, bei denen die Rohrleitung verlegt wurde.

Lenggries - Wie berichtet, ist der Sagbach ein Überbleibsel der früheren Kienzlsägmühle in Wegscheid. Er verläuft fast vollständig auf dem Grund von Franz Baumgartner, dem letzten Betreiber des Sägewerks. An einem kleinen Stück aber verläuft der Bach in Rohren über ein Nachbargrundstück. Als dort gebaut wurde, hatten die Anwohner Bedenken, einen Bach direkt vor dem Haus zu haben.

Arbeiten bald beendet

Deshalb hat Baumgartner nun die Rohre komplett auf sein Grundstück verlegen lassen. Die Arbeiten verzögerten sich, aber in Kürze sollen sie abgeschlossen sein. „Das war schon ein sehr großer Aufwand“, sagt Baumgartner. „Aber das, was mein Vater aufgebaut hat, konnte ich nicht einfach eingehen lassen. Auch wenn es nicht mehr wirtschaftlich ist.“

