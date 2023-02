Lenggries: Sanierung von St. Jakob schreitet voran

Von: Christiane Mühlbauer

Deutlich zu erkennen sind die Schäden am Dach der Kirche St. Jakob. Aber auch im Innern stehen Sanierungsarbeiten an. © arp

Schon seit 2016 laufen die Arbeiten zur Sanierung der Pfarrkirche Lenggries. In diesem Jahr soll es einen entscheidenden Schritt voran gehen.

Lenggries – Eigentlich sollte die Kirche zum 300-jährigen Jubiläum, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde, fertig renoviert sein. Doch der Zeitplan ließ sich nicht halten. Es waren zahlreiche Voruntersuchungen und Abstimmungen erforderlich (wir berichteten). „Bislang ist nur der Kirchenspeicher entmüllt, belastetes Dämmmaterial wurde ausgebaut sowie von giftigen Holzschutzmitteln belasteter Staub entfernt“, berichtet Kirchenpfleger Peter Dichtl.

Als Architekt ist Markus Baukholt für das Projekt zuständig. Mitte Januar, berichtet er auf Nachfrage unserer Zeitung, wurden endlich nach sehr langer Zeit von der Oberen und Unteren Denkmalschutzbehörde die Erlaubnisanträge zur Durchführung der Maßnahmen gegeben. Hier sei es vor allem um das Dach gegangen, ob man den Eingriff in die Statik so vornehmen könne wie geplant. Die gute Nachricht ist auch, dass alle Unterlagen von den Fachplanern nun da seien, so dass sein Büro nun mit den Ausschreibungen beginnen werde.

Größte Maßnahme: Dachsanierung

Die Dachsanierung ist laut Baukholt die größte und umfangreichste Maßnahme. Hier sind zum einen Reparaturen am Gebälk erforderlich, es ist an einigen Stellen verfault. Zum anderen müsse die in den 1980er-Jahren befestigte Stahlkonstruktion nachgespannt werden. „Sie wird aber bleiben“, sagt Baukholt. Der größte Aufwand sei jedoch die Neueindeckung des Dachs.

Auch im Inneren stehen Sanierungsarbeiten an. © arp

Die Arbeiten auf dem Dach, sagt der Fachmann, werden schneller vonstatten gehen als die Arbeiten im Inneren. Ziel sei, diese Sanierungen heuer durchzuführen, aber ob man das schaffe, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Ich hoffe, dass die Kirchensanierung bei regionalen Firmen auf Interesse stößt, sodass sie vielleicht die Kapazitäten haben, diese Arbeiten heuer noch durchzuführen“, sagt er angesichts der bevorstehenden Ausschreibungen. Allerdings werde es auch davon abhängen, wie sich die Lage auf dem Bausektor samt Materialbeschaffung entwickle.

Musterachsen werden im Inneren angebracht

Im Inneren des Gotteshauses werden sogenannte Musterachsen angebracht. Sie dienen dazu, Verschmutzungen im Raum effektiv zu beseitigen. „Man muss sich das so vorstellen“, erklärt Baukholt: Man putzt ein Fenster nur zur Hälfte und sieht an dieser Achse dann das Verfahren, mit welchem man am besten arbeitet.“ Dementsprechend werde dann die Ausschreibung entwickelt. Im Inneren werde es also noch dauern, bis man fertig sei. Der Münchner Architekt ist auf Kirchen spezialisiert und hat schon einige Projekte mit dem Bistum München-Freising durchgeführt, etwa im Landkreis Rosenheim. Im Tölzer Land ist St. Jakob seine erste Kirche. Sein Job begeistere ihn sehr: „Man sieht, wie Handwerker in früheren Jahrhunderten gearbeitet haben. Das ist für mich immer wieder etwas ganz Besonderes.“

