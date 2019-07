Lenggries/Schlegldorf: Kiesabbaufläche wird erweitert, Weg verlegt

Um die Erweiterung der Kiesabbauflächen in Schlegldorf ging es in der jüngsten Lenggrieser Gemeinderatssitzung.

Lenggries – „Die Abgrabungsfläche soll um etwa 16 Prozent Richtung Westen erweitert und nach dem Abbau entsprechend wiederverfüllt werden“, erläuterte Bauamtsleiter Anton Bammer den Antrag. Auf der zusätzlichen Fläche soll innerhalb von zehn Jahren rund 400 000 Kubikmeter Kies abgebaut werden. Aus Sicht der Verwaltung „spricht nichts Wesentliches dagegen“, sagte Bammer. Dem schloss sich das Gremium an.

Allerdings muss im Zuge der Erweiterung der öffentliche Feld- und Waldweg verlegt werden. Das müsse rechtzeitig und auf einer geeigneten Trasse geschehen, „sodass er von den Fahrberechtigten jederzeit und ohne Behinderung befahren werden kann“, sagte der Bauamtsleiter. Der Weg werde für land- und forstwirtschaftliche Zwecke genutzt, aber auch Wanderer und Radler sind dort unterwegs. Die Wegeverlegung, die „im Vorfeld leider nicht kommuniziert worden“ sei, sei zwingend mit allen Beteiligten abzustimmen.

Kiesabbau: „Ich sehe schon den Eingriff in die Natur“

„Ich sehe schon den Eingriff in die Natur“, sagte Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) mit Blick auf die erweiterte Abbaufläche. „Aber lieber wird ein bestehendes Abbaugebiet erweitert, als dass ein Loch nach dem anderen in der Landschaft aufgemacht wird.“ Markus Landthaler (FW) gab ihm Recht. Ihn würde noch interessieren, ob der Betreiber schon einen Plan habe, wie es nach den zehn Jahren weitergeht. Stephan Bammer (FW) sorgte sich, ob die bereits terminierten Wiederverfüllungen anderer Abschnitte problemlos zu schaffen seien. Es gebe schließlich immer weniger Material, das dafür verwendet werden dürfe. „Tatsächlich ist das ein Thema“, sagte Anton Bammer. „Der Aushub muss mitunter schon sehr weit angefahren werden.“ Das sorge für zusätzlichen Verkehr. Und der sei schon jetzt für die Anlieger nicht leicht, ergänzte Christine Rinner (CSU). Sie hofft auf eine Änderung in der Rechtsprechung, sodass wieder mehr Material zum Verfüllen in Frage kommt. va

