Lenggries schreibt Bestattungen aus: Kein einziges Angebot

Wie geht es ab Januar mit den Bestattungen weiter? Die Gemeinde Lenggries und die Pfarrei suchen weiterhin nach Lösungen, wer die Arbeiten auf dem Friedhof übernehmen könnte.

Lenggries – Wie werden Bestattungen ab Januar in Lenggries vorgenommen? Diese Frage ist nach wie vor offen. Wie berichtet hat das Bestattungsunternehmen Riedl die Rahmenverträge mit der Gemeinde, aber auch mit der Pfarrei zum Jahresende gekündigt. Das Vertragswerk sei nicht mehr zeitgemäß, immer mehr Aufgaben – beispielsweise die kompletten Erdarbeiten – seien über die Jahre auf den Bestatter abgewälzt worden, er wolle sich wieder auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren – das hatte Max Riedl unter anderem als Begründung angeführt (wir berichteten).

Zehn Unternehmen angeschrieben, nur drei meldeten sich überhaupt zurück

Während die Pfarrei St. Jakob auf gute Ideen aus der Bevölkerung hofft, wie Bestattungen auf dem kirchlichen Friedhof über die Bühne gehen können, hat die Gemeinde versucht, für den Waldfriedhof über eine offizielle Ausschreibung eine Lösung zu finden. Das Ergebnis: „Es schaut nicht gut aus“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher auf Anfrage. Man habe zehn Unternehmen angeschrieben. Nur drei meldeten sich überhaupt zurück, allerdings ohne ein Angebot zu unterbreiten.

Hauptausschuss der Gemeinde wird sich nun mit dem Thema befassen

Wie es nun weitergeht, ist offen, sagt Klaffenbacher. Mit dieser Frage wird sich der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil befassen. Denkbar wäre, dass man versucht, mit der Pfarrei und einer Nachbargemeinde, die dasselbe Problem hat, „eine gemeinschaftliche Lösung zu finden“. Wie die aussehen könnte? Klaffenbacher weiß es nicht. Die Pfarrei sucht zwar auch Sargträger, in erster Linie geht es aber in beiden Fällen um das Öffnen und Schließen der Gräber.

Bestattungen freigeben? „Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen“

Das ist auf dem gemeindlichen Waldfriedhof noch vergleichsweise einfach, weil es dort ausreichend Platz gibt. Auf dem zwar sehr großen, aber auch sehr engen kirchlichen Friedhof geht das nur mit Spezialgerät und einer gewissen Erfahrung, um die anderen Grabstellen nicht zu beschädigen. „Letztlich suchen wir eine Privatperson oder ein Unternehmen, das das übernehmen kann“, sagt Klaffenbacher. „Natürlich braucht es Flexibilität, weil man Beerdigungen ja nicht wochenlang im Voraus planen kann.“ Sowohl Gemeinde als auch Pfarrei möchten, dass das Ganze in einer Hand bleibt. „Natürlich wäre es auch möglich, die Bestattungen freizugeben.“ Aber dass jeder für die Erdarbeiten auf die Friedhöfe könne, das könne man sich eigentlich nicht vorstellen.

Gibt es keine Lösung, sind ab Januar auf dem kirchlichen Friedhof nur Urnenbestattungen möglich

Die Stadt Bad Tölz hat eigene Mitarbeiter angestellt, die sich um den Friedhof und die Bestattungen kümmern. Das sei aber eine völlig andere Größenordnung. „Über unseren Bauhof ist das fast nicht darstellbar – und der Kirche wäre damit auch noch nicht geholfen“, sagt der Bürgermeister.

Und wenn sich bis Januar keine Lösung ergibt? Zumindest die Pfarrei hat bereits angekündigt, dass dann nur noch Urnenbestattungen möglich sein werden.

