Sekundenschlaf am Steuer geht glücklicherweise glimpflich aus

Lenggries/Wolfratshausen– Auf der Heimfahrt fielen dem offenbar übermüdeten Wackersberger (19) am Steuer eines Opels für einen Moment die Augen zu. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Aufschrei des Beifahrers schreckte den Fahrer auf, er verriss das Steuer, der Pkw geriet ins Schleudern und krachte gegen einen Gartenzaun.

Nun musste sich der Auszubildende wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Jugendrichter verantworten. Er wurde zu 500 Euro Geldstrafe und drei Monaten Fahrverbot verurteilt.

„Das war ja Riesenglück“, stellte Jugendrichter Urs Wäckerlin fest, als der Beifahrer die Situation, die sich am 5. August vorigen Jahres gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2072 im Bereich Langeneck ereignet hatte, noch einmal schilderte. Den vier Insassen – außer dem Zeugen waren noch zwei Geschwister des Angeklagten auf der Rückbank gesessen – war nichts passiert. Das Auto wurde nur leicht beschädigt. Der Schaden am demolierten Zaun belief sich auf gut 1600 Euro und ist inzwischen beglichen.

„Ja, das ist schon so passiert, wie es erzählt wurde“, sagte der Angeklagte. „Auf einmal war ich weg.“ Er räumte ein, nicht mehr ganz fit gewesen zu sein. „Aber er hat reflektiert, dass es auch anders hätte ausgehen können“, erklärte Jugendgerichtshelferin Josephin Bettzüge. Deshalb halte sie die Teilnahme an einem Verkehrskurs für den jungen Mann aus erzieherischer Sicht nicht für erforderlich.

Gelegenheit, noch einmal über die Sache nachzudenken, hat der Beschuldigte auch auf andere Weise: Daran erinnern ihn nämlich die vier Raten, in denen er die 500 Euro Strafe, zu der er verdonnert wurde, an die Oberland-Werkstätten in Gaißach überweisen muss – und die drei Monate, während derer er auf öffentlichen Straßen kein Kraftfahrzeug führen darf.

Wenn zusätzlich Alkohol im Spiel gewesen wäre, hätte das Gericht den Führerschein für mindestens ein Jahr ganz entzogen, erläuterte Wäckerlin. „Aber ein Fahrverbot war auch hier unerlässlich“, so der Richter, der in seiner Urteilsbegründung dem Auszubildenden noch einmal deutlich machte: „Das war brutal gefährlich. Mit vier Leuten im Auto über die Straße schleudern – das hätte ganz anders ausgehen können.“

