Lenggries setzt auf Solardach statt Ziegel

Von: Melina Staar

Das ganze Dach eine Solaranlage: So sieht die Lösung aus, die auf dem Lenggrieser Pflegeheim installiert werden soll. © obs/Ennogie GMBH

Die Energie für den eigenen Verbrauch selbst erzeugen - und sogar noch viel mehr davon. Das könnte in Zukunft das neue Lenggrieser Pflegeheim. Der Gemeinderat bahnte nun den Weg für ein Solardach auf dem Neubau.

Lenggries – In Sachen Stromversorgung des neuen Pflegeheims geht Lenggries nun ganz neue Wege. Das Dach soll komplett aus Solarzellen bestehen.

Wie das aussehen kann, davon konnten sich einige Räte eine Woche zuvor beim Ortstermin in Gauting überzeugen. Allen anderen Räten erklärte Alexander Nazarenus von der Firma Ennogie in der Sitzung am Montagabend das Prinzip. „Der Gedanke dahinter ist: Wozu braucht man noch Dachziegel, wieso baut man die Solarplatten nicht in einem Zug aufs Dach?“ Entwickelt worden sei das Prinzip in Dänemark, erfreue sich aber inzwischen auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Auf ein regensicheres Unterdach werden die Solarzellen direkt und überlappend installiert. Bedeckt seien die hochwertigen monokristallinen Module mit einer wasserführenden Schicht. Auch seien sie vor Sturm und Hagel sicher. Auf denkmalgeschützten Gebäuden seien die Module auch in roter Farbe möglich, „aber die haben dann weniger Leistung“. Im Grunde könnten die Solarzellen auf allen Dächern mit einer Neigung ab acht Grad aufgebracht werden, „nur nicht auf Kuppel- oder Flachdächern“.

Auf dem Dach des Lenggrieser Pflegeheims, für das ein Stromverbrauch von etwa 125 000 Kilowattstunden pro Jahr angenommen wird, könnten mit den Ennogie-Modulen etwa 330 000 Kilowattstunden jährlich produziert werden.

Gemeinde will Zusicherung, dass das Dach Schneelasten standhält

Matthias Welzer von einem Murnauer Ingenieurbüro hatte im Auftrag der Gemeinde das Angebot von „Ennogie“ einer herkömmlichen Solaranlage gegenübergestellt. Diese käme auf etwa 163 000 Kilowattstunden pro Jahr. Während die herkömmliche Anlage etwa 560 000 Euro kostet, läge die von „Ennogie“ bei etwa 740 000 Euro.

Die Lösung von „Ennogie“ hatte die Räte, die in Gauting waren, durchaus überzeugt. „Wir möchten aber noch eine schriftliche Zusicherung, dass das Dach auch den Schneelasten standhält“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher.

Warum der Mittelbau des Pflegeheims nicht mit einem Solardach geplant sei, wollte Anton Leeb (CSU) wissen. Dort sei die Dachneigung zu gering, erwiderte Klaffenbacher. „Wir haben dann wesentlich mehr Strom als wir brauchen zur Verfügung. Was machen wir mit dem?“, wollte Leeb weiter wissen. Und ob es eine Zusage vom Träger, der Caritas gebe, dass sie auch den Strom abnehme. Ja, darüber habe man mit der Caritas gesprochen, sagte Klaffenbacher. „Es gibt Überlegungen, dass wir das benachbarte Haus der Senioren auch noch versorgen könnten. Aber um eine Einspeisung ins Netz werden wir nicht herumkommen.“ Grundsätzlich fand Leeb die Lösung gut, es sei „ein schlüssiges Konzept“. Benedikt Demmel (CSU) wollte wissen, ob man im Brandfall ein Solardach öffnen könne. Die Module könnten einzeln abgebaut werden, sagte Klaffenbacher.

„Haus der Senioren“ könnte mitversorgt werden

Es gebe einen genauen Kabelplan, beantwortete Nazarenus eine weitere Frage. Sollte es ein Problem geben, könnte man es sofort lokalisieren. Auch Dachdecker und Zimmerer vor Ort könnten ohne Schwierigkeiten aufs Dach steigen und Reparaturen vornehmen.

Stefan Heiß (FW) war skeptisch: Ein Ziegeldach würde doch deutlich länger halten. „Irgendwann muss man jede PV-Anlage austauschen“, meinte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Roman Haehl (Grüne) würde entgegen der Ortsgestaltungssatzung (OGS) solche Solardächer auch auf privaten Häusern zu lassen, wenn es denn jemand wolle.

Dafür müsse man dann aber erst die OGS überarbeiten, so der Bürgermeister, der schließlich zusammenfasste: „Wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Wir wollen die Ganzdach-Solarlösung, wenn uns die Daten zur Schneelast vorliegen.“

Gegen die Stimmen der Gemeinderäte Stefan Heiß und Martin Willibald wurde für die Lösung gestimmt. Die Ausschreibung erfolgt zeitnah.

