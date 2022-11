Lenggries soll (noch) schöner werden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Gemeinderat ging es jüngst um die Ortskernsanierung in Lenggries. © Archiv

Die Gemeinde Lenggries setzt die Ortskernsanierung fort und hofft, dass die Anlieger mitziehen. Maßnahmen am Karl-Pfund-Weg, an der Flößergasse und der Isarstraße stehen nun im Fokus.

Lenggries – Lenggries soll (noch) schöner werden. Daher treibt die Gemeinde die Ortskernsanierung voran. Einige Straßenzüge hat man sich bereits in den vergangenen Jahren vorgenommen. Als nächste im Fokus stehen Maßnahmen im öffentlichen Raum am Karl-Pfund-Weg, an der Flößergasse und der Isarstraße mit angrenzenden Flächen. Unterstützung gibt es dafür durch Mittel der Städtebauförderung. Neu gestaltet werden Straßen, Wege, Park- und andere Flächen. Dabei geht es in erster Linie natürlich um gemeindlichen Grund. Damit es am Ende aber ein stimmiges Bild ergibt, sind auch die privaten Anlieger eingeladen, sich zu beteiligen – beispielsweise mit ihren Ein- und Zufahrtsbereichen. Gespräche mit den Anliegern seien bereits geführt worden, berichtete Bauamtsleiter Ronny Bousseljot in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Tatsächlich gibt es durchaus einen Anreiz für die Privaten, sich an den Maßnahmen zu beteiligen. Denn die Gemeinde übernimmt einiges der Kosten. Für diesen kommunalen Anteil gibt es dann wiederum Mittel aus dem Städtebaufördertopf.

Ortskernsanierung Lenggries: Gemeinde hofft, dass Anlieger mitziehen

In der Gemeinderatssitzung ging es nun in erster Linie auch darum festzulegen, wie sich Kommune und Privatanlieger die Kosten aufteilen. „Aufgrund der städtebaulichen Relevanz dieser Maßnahme und der ausschließlich öffentlich zugänglichen Privatflächen wird ein Kostentragungsverhältnis von 50/50 vorgeschlagen“, so Bousseljot. Das entspreche auch dem Verhältnis bei zurückliegenden Maßnahmen, entlaste die Bürger und stelle niemanden besser oder schlechter, so der Bauamtsleiter. Im Gegenzug für die Unterstützung verpflichtet sich der Eigentümer dazu, den hergestellten Zustand für die nächsten 25 Jahre nicht zu verändern – außer die Gemeinde stimmt zu. Das gilt auch dann, wenn das Grundstück verkauft oder vererbt beziehungsweise zu Lebzeiten verschenkt wird. Die Verkehrssicherungspflicht bleibt beim Eigentümer. Sprich: Er muss unter anderem weiterhin Schnee räumen.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro – wobei eine Million für die öffentlichen Flächen kalkuliert sind. Der Gemeinderat beschloss die vorgeschlagene 50/50-Aufteilung einstimmig. „Die Ortskernsanierung ist definitiv eine Bereicherung für den ganzen Ort“, befand Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Er hofft auf rege Beteiligung der Anlieger, „für die wir einen guten finanziellen Anreiz schaffen können“. Die Planungen seien bislang auf „durchweg positive Rückmeldungen gestoßen“. Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) sieht das ähnlich: „Ich freue mich auf das Projekt.“ Die Bezuschussung in Höhe von 50 Prozent gehe in Ordnung – auch weil es in der Vergangenheit so gehandhabt worden sei. „Und gerade der Bahnhofplatz zeigt, dass sehr schöne Dinge entstehen können.“

Lenggries: Barrierefreiheit soll berücksichtigt werden

Markus Ertl (FWG) wollte wissen, ob beim geplanten Pflaster auch an die Barrierefreiheit gedacht wird. „Das berücksichtigen wir“, versprach Klaffenbacher. Sabine Gerg (SPD) fragte, ob Bänke vorgesehen seien, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Dafür seien die Verhältnisse zu beengt, entgegnete der Bürgermeister. „Da haben wir wenig Möglichkeiten.“ Roman Haehl (Grüne) hofft auf eine Verbesserung für die Fußgänger. „Da gibt es ja so halbe Gehwege. Wird überlegt, hier eine Verbesserung zu schaffen?“, fragte er. Ja, das sei geplant, sagte der Rathauschef.

