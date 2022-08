Spaziergänger sehen Rauch und löschen Brand in Küche

In Lenggries

Dem beherzten Eingreifen von zwei Spaziergängern ist es zu verdanken, dass ein Brand in einer Küche in Lenggries keine schlimmeren Folgen hatte.

Lenggries - Der Vorfall ereignete sich am Dienstag. Nach Angaben der Polizei hatte eine 72-jährige Frau aus Lenggries gegen 15.40 Uhr einen Plastikteller auf eine noch warme Herdplatte in der Küche ihres Anwesens in Hohenburg gestellt.

Spaziergänger bemerken Rauch, der aus dem Küchenfenster quillt

Das hatte Folgen: Aufmerksame Zeugen, die beim Spazierengehen am Haus vorbeikamen, sahen, wie aus dem gekippten Küchenfenster Rauch quoll. Sie drangen umgehend in das unversperrte Anwesen ein und erstickten die Flammen mit einer Löschdecke und einem Feuerlöscher.

Feuerwehr muss nicht mehr eingreifen

Die Freiwillige Feuerwehr Lenggries, die mit drei Fahrzeugen und elf Kräften vor Ort war, musste durch das beherzte Eingreifen nicht mehr tätig werden. Beide Zeugen wurden nach ihrem Einsatz vom Notarzt und Rettungsdienst untersucht. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

