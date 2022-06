Spitzen-Abitur trotz Homeschooling am St.-Ursula-Gymnasium

Von: Felicitas Bogner

33-mal Freunde pur: Die Hohenburger Q12-lerinnen haben am Freitag ihre Abiturzeugnisse bekommen und wurden feierlich von der Schulfamilie in einen weiteren Lebensabschnitt geschickt. © arndt pröhl

Der Abiturjahrgang des St.-Ursula-Gymnasiums schnitt heuer besonders gut ab. Es gab insgesamt 17 Einser-Abschlüsse. Alle Absolventinnen nahmen strahlend ihre Zeugnisse entgegen.

Lenggries – Mit dem Lied „Everything I do“ von Bryan Adams eröffnete das Schulorchester des St.-Ursula-Gymnasiums in der Turnhalle auf Schloss Hohenburg am Freitagvormittag die Abiturfeier mit anschließender Zeugnisvergabe. Und auch wenn das Rahmenprogramm für den Festakt nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen wie in Zeiten vor der Pandemie ablief, war doch eine Sache anders.

Denn nicht der Schulleiter Christoph Beck sprach die Begrüßungsworte, sondern er wurde in dieser Funktion vertreten von Robert Huber, der sich heuer um vieles rund ums Abitur federführend gekümmert hatte. Bekanntermaßen musste sich in diesem Punkt der Rektor zurückziehen, da seine Tochter Anastasia Beck zu den Abiturientinnen zählte.

33 Absolventinnen an Lenggrieser Gymnasium

Nach der Begrüßung durch seinen Kollegen ergriff Beck dann aber auch das Wort. Die Schülerinnen aus der Schulzeit zu entlassen, sei auch für ihn ein besonderer Moment. „Schließlich kenne ich die meisten von euch, seit ihr Kinder seid“, meinte er. Dennoch hoffe er, dass es nur ein Abschied auf Zeit sei. „Ich freue mich jetzt schon, wenn ihr in ein paar Jahren wieder herkommt. Als FSJ-lerinnen oder Lehrerinnen und etwas später vielleicht auch als Mütter“, sagte Beck.

Anschließend gab er den 33 Absolventinnen die besten Wünsche mit auf ihren weiteren Weg: „Und wenn es mal nicht so rund läuft, dann gebt bitte nicht auf und sucht euch einen neuen Weg“, sagte er. Später kamen auch der Zweite Bürgermeister von Lenggries, Franz Schöttl, sowie Robert Steinke vom Elternbeirat kurz auf die mit goldenen Luftballons geschmückte Bühne, um den Schülerinnen zum bestandenen Abitur zu gratulieren.

Immerhin kann sich die Gesamtleistung sehen lassen. Die Hohenburger Mädchen erreichten einen Durchschnitt von 1,9. Dabei hatten 17 – also etwa die Hälfte der Schülerinnen – sogar eine Eins vor dem Komma. Drei erreichten die Bestnote 1,0. Notenschnitt hin oder her: Grund zur Freude hatten am Freitagvormittag alle Absolventinnen. Und das sah man auch an den strahlenden Gesichtern der fesch hergerichteten jungen Frauen – und freilich auch in den stolzen Mienen ihrer Eltern.

Abiturfeier in Lenggries: Schülerinnen zeigten selbstgedrehte Filme

„Anstatt lange Reden zu schwingen und hier jetzt Texte vorzulesen, machen wir es so, wie es Schüler eben machen – wir schauen uns einfach ein Video an“, leitete die Abiturientin Carolina Fuchs über. Dass die vergangenen Jahre keine einfachen waren, fingen die Abiturientinnen in zwei humorvollen selbst gemachten Kurzfilmen auf. Chaotische Szenen von Homeschooling und dem Wiederanlauf von Präsenzunterricht inklusive.

Musikalisch brachten Schülerinnen, wie beispielsweise Maria Rest mit ihrem selbst getexteten „Lied zum Abitur“, sowie die Schulband immer wieder Schwung in die circa dreistündige Veranstaltung. Gegen Ende wurde dann jede einzeln auf die Bühne geholt. Nachdem Christoph Beck – heuer wieder per Händedruck – gratulierte, schnappten sich die Abiturientinnen ihre Zeugnisse und mit einem inbrünstigen „Juuuhuuuu“ streckten sie ihre hart verdiente Errungenschaft samt einer Sonnenblume in die Luft.

