Fördermittel in Sicht: Maroder Sportplatz in Lenggries steht vor dringend benötigter Sanierung

Von: Nick Scheder

Keine großen Sprünge möglich: Bei der Tartanbahn und den Leichtathletikgeräten am Lenggrieser Sportplatz besteht dringend Handlungsbedarf. © Scheder

In den maroden Lenggrieser Sportplatz kommt Bewegung. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher rechnet bis spätestens 2025 mit dem Baubeginn.

Lenggries – Julia Rath ist eine der besten deutschen Nachwuchs-Läuferinnen. Prinzipiell geht die Penzberger Mitteldistanzlerin gerne zum Trainieren auf den Lenggrieser Sportplatz an der ehemaligen Prinz-Heinrich-Kaserne. Zumal ihr Trainer Hans Thomann in Lenggries wohnt. „Doch zuletzt wird es immer schwieriger“, sagt der Trainerfuchs.

Investition in die Zukunft: Lenggries plant die Sanierung des Sportplatzes

Zuweilen muss sie über den Zaun steigen, weil das Tor verschlossen und keiner zum Öffnen da ist. Und hat sie es auf den Platz geschafft, findet sie eine antike Laufbahn fast ohne Belag vor, dafür gibt es gemeingefährliche Löcher in der Bahn und abgeranzte Geräte. Die ganze Anlage war schon vor Jahren in die Jahre gekommen. Thomann: „Die Bahn verkommt immer mehr, dabei ist die Anlage von der Lage her einzigartig.“ Das sei schade und traurig für die Leichtathletik-Kinder, findet Thomann.

Das sieht auch die Gemeinde Lenggries so, die dringenden Handlungsbedarf ausgemacht hat und froh ist, dass sie 2021 Fördermittel aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Sanierung beantragen konnte. 80 Prozent der förderfähigen Kosten werden übernommen, für der Rest komme die Gemeinde auf, versichert Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (Freie Wählergemeinschaft). Die Fördermittel wurden bereits zugesagt. Bezuschusst werden nur Anlagen, die für den Breitensport und die Allgemeinheit zugänglich sind. Die Kosten für die geplante Sanierung summieren sich leicht auf 500 000 Euro.

Lenggrieser Sportplatz vor dem Aufschwung: Fördermittel und Pläne in Aussicht

Denn nicht nur bei der Tartanbahn, deren Erneuerung außer Frage steht und allein schon mit einer Viertelmillion beziffert wird, besteht Handlungsbedarf. „Es gibt die Überlegung, den gesamten Sportplatz gleich komplett herzurichten“, sagt Klaffenbacher. Also auch die Sprunggrube und alle weiteren Leichtathletikeinrichtungen. Auch die Infrastruktur ist marode oder nicht vorhanden. Es gibt keine Toiletten, Umkleiden, Duschen, keinen ordentlichen Belegungsplan, damit die Athleten nicht vor verschlossenen Toren stehen.

Nun wurden in Zusammenarbeit mit dem Turnverein verschiedene Varianten von Planungsentwürfen für das Gelände erarbeitet. Angedacht ist beispielsweise auch, einen Trimm-Dich-Pfad anzulegen. Die Pläne liegen derzeit bei der Regierung von Oberbayern zur Ansicht.

Thomann geht es nicht nur darum, dass seine Schützlinge, die teilweise Hochleistungssport betreiben, gute Bedingungen vorfinden. Ihm geht es auch um den Breitensport und alle Kinder: Die sollen einen Platz haben, wo sie sich bewegen können. Auch der Rathauschef möchte bald weiterkommen. „Es soll heuer noch die finale Abstimmung zusammen mit dem Turnverein geben, welche Variante wir endgültig weiterverfolgen.“

Breitensport und Hochleistungssport vereint: Die Vision der renovierten Lenggrieser Sportstätte

Wenn die Entscheidung gefallen ist, müssen noch ein paar Genehmigungen eingeholt werden. „Aber das ist eher Formsache.“ Es könnte also tatsächlich Bewegung kommen in den Sportplatz. Guten Nachrichten für Rath und all die Breitensportler, die den Platz gerne nutzen, aber laut Thomann „unzumutbare Bedingungen“ vorfinden. Klaffenbacher rechnet mit einem tatsächlichen Baubeginn spätestens 2025.

Für Thomann ist jeder investierte Euro ein Gewinn – nicht nur für die Sportinteressierten. Mittelfristig würden ja auch die ganze Gemeinde und die Einheimischen profitieren, wenn der Lenggrieser Sportplatz wieder das ist, was er sein könnte. Ja sogar Trainingslager und damit Übernachtungsgäste und eine Belebung der Gastronomie könne eine ordentliche Anlage generieren. Und vielleicht muss Julia Rath dann auch nicht mehr über den Zaun steigen. (nic)

