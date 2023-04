Lenggries: St. Jakob braucht einen neuen Kirchenmusiker

Von: Andreas Steppan

Ziel ist es, die freie Stelle in St. Jakob bis September zu besetzen. © Arp/A

Alexander Pointner hat Ende März als Kirchenmusiker in Lenggries aufgehört. Die Stelle bei Sankt Jakob ist jetzt überregional ausgeschrieben.

Lenggries – Die Pfarrei St. Jakob in Lenggries sucht einen neuen Kirchenmusiker. Das Arbeitsverhältnis mit Alexander Pointner, der die Stelle 2014 nach dem Tod seines Vorgängers Anton Bocksberger übernommen hatte, endete „in gegenseitigem Einvernehmen“ am 31. März, erklärt Pfarrer Josef Rauffer auf Anfrage. Nun ist der Job deutschlandweit ausgeschrieben – und sogar darüber hinaus.

Arbeitsverhältnis endete in „gegenseitigem Einvernehmen“

„Die Stelle ist überregional zum Beispiel in kirchenmusikalischen Fachmedien annonciert“, sagt Pfarrer Rauffer. Selbst nach Österreich und Südtirol habe man die Fühler ausgestreckt. Ein Zuckerl für Bewerber aus dem Nachbarland könnte sein, dass eine Anstellung in Deutschland wohl deutlich besser bezahlt werde als in Österreich – wegen der Kirchensteuer, die es in der Bundesrepublik gibt. Bis Mitte Mai läuft die Bewerbungsfrist. Rauffer hofft, dass sich möglichst viele qualifizierte Musiker melden, weiß aber auch: „Wie überall ist auch in diesem Bereich der Arbeitsmarkt leer gefegt.“ Ziel sei es, die Stelle bis September nachzubesetzen.

Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Mai

Einstellungsvoraussetzung ist, dass der Bewerber mindestens einen Bachelor- beziehungsweise gleichwertigen Abschluss in katholischer Kirchenmusik hat. „Wenn derjenige evangelische Kirchenmusik studiert hat, ist es auch kein Hinderungsgrund, solange er mit der katholischen Liturgie zurechtkommt“, sagt Rauffer.

Was der Pfarrer sich zudem vom künftigen Lenggrieser Kirchenmusiker wünscht: „dass er Freude an der Musik mitbringt und Menschen aller Generationen motivieren kann mitzuwirken“. Sehr wichtig im Isarwinkel sei zudem „die Wertschätzung für Volksmusik und Brauchtum“.

Diverse Aufgaben: Von Chorleitung bis Orgel-Unterricht

Die mit der Anstellung verbundenen Aufgaben sind klar definiert: Die Gestaltung und Begleitung der Gottesdienste sowie die Leitung der Chöre – Kirchenchor, Schola, Kinder- und Beerdigungschor – gehören selbstverständlich dazu. Auch eine neue Chorformation dürfe sich der künftige Kirchenmusiker gerne überlegen. Außerdem obliegt ihm die Pflege der Instrumente und des Notenarchivs. Kreativität ist auch gefragt. „Es ist vorgesehen, dass er hier etwas kreiert, komponiert, arrangiert, zum Beispiel Chorsätze zu einem Lied schreibt, angepasst an die Bedürfnisse vor Ort“, erklärt Rauffer. Des Weiteren werde erwartet, dass er drei Orgelschülern Unterricht erteilt. Er soll mit örtlichen Musikern, Vereinen, Schulen und Musikschulen den Kontakt pflegen und zusammenarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Konzerte – auch von Gastmusikern – organisieren. Oben drauf kommen noch ein paar Verwaltungsaufgaben. Viel Arbeit kommt also auf den Bewerber zu, die eine Vollzeitstelle mit 39 Stunden in der Woche gut ausfüllen dürfte. Dass eine Pfarrei überhaupt eine volle Stelle für einen Kirchenmusiker ausschreibt, ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. Außer in Lenggries gibt es das im hiesigen Dekanat nur noch in Bad Tölz.

Ist die Bewerbungsfrist abgelaufen, gebe es – je nach Bewerberlage – einen Auswahlprozess, erklärt Rauffer. Drei bis fünf Personen werde man einladen, damit sie vor Ort einmal einen Gottesdienst oder eine Chorprobe leiten. Er als Pfarrer, die Kirchenverwaltung und eventuell ein Vertreter der Kirchenmusikabteilung würden dann eine Entscheidung treffen. „Und dann beginnen die Vertragsverhandlungen.“

Übergangslösung gefunden

Bis der neue Kirchenmusiker den Dienst aufnimmt, sind Übergangslösungen nötig. Als Chorleiterin ist laut Rauffer fürs Erste Elisabeth Biller eingesprungen, die seit Kurzem auch den Liederkranz dirigiert. Und auch die Orgeldienste seien mit verschiedenen Organisten abgedeckt, die bei Bedarf auch bisher schon in St. Jakob eingesprungen seien. Nach Pointners Weggang sei in St. Jakob also fürs Erste ein kirchenmusikalisches Programm gewährleistet, „das sich kaum unterscheidet“, so der Pfarrer.

