Lenggries startet Umfrage: Was wünscht sich die Jugend?

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Gemeinde möchte herausfinden, was sich die lenggrieser Jungend wünscht. © Wegscheider/A

Die Gemeinde Lenggries startet Online-Umfrage, um besseren Aufschluss über die Freizeit-Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen zu bekommen.

Lenggries – Eigentlich wollte sich der Lenggrieser Gemeinderat in der Novembersitzung nur mal darüber informieren, welche Skater-Anlagen es in der Umgebung gibt und was sie gekostet haben. Die Debatte darüber franste allerdings irgendwie aus (wir berichteten) – auch, weil unklar war, ob es um eine Skater-Anlage, einen Multifunktionsplatz oder allgemein einen Treffpunkt für Jugendliche ging. Um herauszufinden, was sich die jungen Lenggrieser eigentlich genau wünschen, hat die Gemeinde eine Jugendbefragung im Internet gestartet.

Seit der vergangenen Woche ist der Fragebogen online – „und zwar bis 5. Juni“, erläutert Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen danach soll dann die Auswertung vorliegen. Damit sich möglichst viele Kinder und Jugendliche beteiligen, „haben wir im Vorfeld alle Schulen angeschrieben mit der Bitte, unser Anliegen weiterzuleiten“, sagt der Rathauschef. Das Grundgerüst für die Befragung entwarfen die zuständigen Referentinnen Nadia Tretter und Sabine Gerg. „Die Ausarbeitung haben wir dann gemeinsam gemacht“, sagt Klaffenbacher. Damit das Ergebnis auch einigermaßen aussagekräftig ist, ist das Programm so eingestellt, dass jeder nur einmal an der Befragung teilnehmen kann.

Bürgermeister Klaffenbacher hofft auf rege Beteiligung

Zunächst muss man sich einer Altersgruppe zuordnen und angeben, ob man in Lenggries oder einer der umliegenden Gemeinden wohnt. Danach geht es darum, welche Elemente eine Multifunktionssportanlage unbedingt bieten sollte. Fünf Antworten können maximal angeklickt werden – vom befestigten Pumptrack für Skater, Biker und Scooter bis hin zum bodengleichen Trampolin. Wer in der Liste nicht das Passende findet, kann eigene Vorschläge hinzufügen. Auch beim Drumherum möchte die Gemeinde die Wünsche der Jugendlichen wissen. Hier kann man beispielsweise Sitzbänke, einen Kiosk oder auch betreute Angebote wählen.

Die Jugendlichen sollen zudem angeben, wie oft sie eine derartige Anlage nutzen würden oder auch, ob sie bei der Umsetzung und Instandhaltung aktiv mithelfen würden. Außerdem möchte die Gemeinde noch wissen, ob man bereits in einem ortsansässigen Verein Mitglied ist – und wenn ja, in welchem Bereich. Zum Schluss bleiben noch ein paar Zeilen, um noch eigene Gedanken hinzuzufügen, wenn man das möchte. Diese letzte Anmerkung ist aber kein Pflichtfeld. Bürgermeister Klaffenbacher hofft auf rege Beteiligung an der Umfrage. „Wir brauchen eine Basis, auf der wir dann weiter diskutieren können.“

Die Umfrage

ist auf der Homepage der Gemeinde zu finden – auf www.lenggries.de/jugend-und-buergerbefragung

