Lenggries steht jetzt ohne Post da

Von: Felicitas Bogner

Trübe Aussichten: Die Lenggrieser Post ist ab jetzt geschlossen. arp/A © arp

Seit Mittwochabend ist die Postfiliale in der Lenggrieser Bahnhofstraße geschlossen. Es steht noch immer kein Anschlussmodell fest.

Lenggries – Seit 14 Jahren gibt es die Post an der Bahnhofstraße. Nach der Kündigung der Räumlichkeit durch den Betreiber – die Post war bisher in „Team 3 Modellbau & More“ von Andre Kolbe integriert –, steht immer noch offen, wie es mit dem Versandunternehmen in der 10 000- Einwohner-Gemeinde weitergeht. Bisher steht nur eins fest: Ab jetzt gibt es keine Post mehr in Lenggries.

Bereits im Mai versicherte die Post gegenüber dem Tölzer Kurier, auf der Suche nach einem neuen Partner zu sein (wir berichteten). Diese sei bisher allerdings nicht erfolgreich gewesen. „Es laufen Gespräche mit einem potenziellen Partner, der einen Schalter in sein Geschäft integrieren würde“, sagt Dieter Nawrath, Sprecher der Post. Dies bestätigt Franz Schöttl, 2. Bürgermeister von Lenggries: „Es wäre wünschenswert, wenn das klappt. Ob sich die Parteien einig werden, steht in den Sternen.“

Post will lieber Partnermodell als Filiale selbst zu betreiben

Seit einigen Wochen habe die Gemeinde Lenggries an die Post Kontakte vermittelt. „Es haben sich schon ein paar Vermieter gemeldet, die ihre Räumlichkeiten der Post zur Verfügung stellen würden“, sagt er. „Aber das Letzte, was die Post wohl will, ist in Eigenregie eine Filiale zu führen“, meint Schöttl. Sprecher Nawrath nimmt dazu wie folgt Stellung: „Wir würden lieber einen Partner finden, der einen Postschalter in sein Geschäft integriert.“ Dafür gäbe es drei Argumente: „Man könnte in einem bestehenden Geschäft, in dem es auch andere Waren zu kaufen gibt, längere Öffnungszeiten anbieten. Dazu hat der Partner auch Vorteile, denn er kann sich so ein kleines zweites Standbein schaffen.“ Und zweifelsohne: „Ein Partnermodell ist für die Post auch kostengünstiger.“

Gespräche mit potentiellen Partner laufen

Sollte es keine zeitnahe Lösung mit integrierter Poststelle geben, so werde man eine von der Post betriebene Filiale eröffnen müssen. „Auch dazu sind wir in Gesprächen mit potenziellen Vermietern“, so Nawrath. Klar sei jedoch, dass es – so oder so – keine sofortige Anschlusslösung gibt. „Wir werden auch im Laufe des Oktobers sicher keine neue Post in Lenggries haben“, räumt Nawrath ein. Man sei bemüht, im Laufe des Jahres 2022 die Situation in den Griff zu bekommen und eine neue Poststelle in der Gemeinde zu eröffnen.

Als „sehr bedauerlich“ bezeichnet diese unkonkreten Aussichten der 2. Bürgermeister. „Die Situation ist für alle in Lenggries natürlich eine Belastung.“ Schließlich müsse das Versandunternehmen in einer Kommune ab 2000 Einwohnern eine Filiale sicherstellen, erinnert er. Aber ab jetzt müssen Postkunden bis zur nächstgelegenen Filialen – diese befindet sich in Obergries – ausweichen. Der Ärger darüber sei immens groß, stellt Andre Kolbe in den vergangenen Tagen abermals fest. „Die Kunden haben mich oft darauf angesprochen, wie es mit der Post weitergeht. Die Lenggrieser sind extrem verärgert und haben kein Verständnis, dass das so lange dauert.“ Immerhin müssen Kunden der Postbank nun bis nach Bad Tölz fahren, um ihre Geldgeschäfte zu erledigen. „Und selbst da hat die Post ja immer wieder ganz geschlossen“, betont Kolbe.

Im Oktober wird Lenggries sicher ohne Post dastehen

Schöttl meint: „Langfristig ist das nicht hinnehmbar“, und ergänzt: „Das Problem ist jetzt nun mal da, daher müssen wir tunlichst zusehen, es zu lösen.“ Auch im Rathaus würde man die Unsicherheit der Bevölkerung schon spüren. „Wir bekommen viele Nachfragen“, berichtet der 2. Bürgermeister.

Als eingeschränkte Übergangslösung gebe es in Lenggries immerhin den Paketshop im „Getränke Stadl“ in der Demmeljochstraße, sagt Nawrath. „Mir ist bewusst, dass das keine ausreichende Alternative ist, aber zumindest kann man Pakete aufgeben und Briefmarken kaufen.“ In den kommenden Tagen, so Schöttl, rechne die Gemeinde damit, Genaueres zum Ausgang der Verhandlungen zwischen der Post und dem möglichen Partner zu wissen.

