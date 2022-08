Lenggries stimmt für Fortsetzung des Projekts Familienpaten: „Sehr gutes Angebot“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

2019 unterzeichneten die (damaligen) Bürgermeister der sieben Isarwinkler Gemeinden, Vertreter des Landratsamts und der Diakonie den Kooperationsvertrag. Nun geht es um die Frage, ob das Projekt „Familienpaten“ fortgesetzt werden soll. © Pröhl/Archiv

Der Lenggrieser Gemeinderat stimmte nun für die Fortführung des Projekts „Familienpaten“ und die nötige Kostenbeteiligung. Etwa 11.000 Euro pro Jahr müssen investiert werden.

Lenggries – Familienpaten entlasten im Bedarfsfall Familien über einen gewissen Zeitraum bei Aufgaben wie Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe oder bei Behördengängen, Alltagentscheidungen und ähnlichem. Sie sollen die Mütter und Väter dabei unterstützen, ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen zu können. Die Paten sind speziell geschult, arbeiten aber ehrenamtlich.

Sieben Isarwinkler Gemeinden kooperieren seit 2019 mit der Diakonie

Seit 2019 gibt es eine Kooperation der sieben Isarwinkler Gemeinden mit der Diakonie, die die Koordinierung und Organisation des Hilfsangebots übernimmt. Eigentlich sollte die erste Projektphase nur zwei Jahre dauern. „Aber wegen Corona konnten keine Schulungen stattfinden, sodass die Projektphase verlängert wurde – ohne dass Mehrkosten für uns entstanden sind“, sagte Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch in der jüngsten Lenggrieser Gemeinderatssitzung.

Kosten berechnen sich nach Einwohnerzahl und tatsächlichen Fällen

Nun aber geht es tatsächlich um die Frage, ob das Ganze weitergeführt werden soll. Beteiligten sich in der ersten Phase noch das Jugendamt und „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ an den Kosten, müssten diese nun von den sieben Gemeinden alleine gestemmt werden. Die Höhe des Anteils an den rund 24 000 Euro Gesamtausgaben pro Jahr berechnet sich über die Einwohnerzahl und die Zahl der jeweiligen Fälle in der Kommune. Für Lenggries liegen die Abschläge in den kommenden drei Jahren zwischen knapp 10 250 Euro und rund 11 100 Euro. Nach der Endabrechnung – wenn wirklich klar ist, wie viele Fälle es gab – könnte aber noch eine Nachzahlung oder aber auch eine Erstattung auf Lenggries zukommen. Im Regelfall komme das aber mit den Abschlagszahlungen gut hin, antwortete Riesch auf eine Frage von Anton Leeb (CSU).

Diakonie kümmert sich um die Betreuung der ehrenamtlichen Familienpaten

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) warb um Zustimmung. „Das ist ein sehr gutes Angebot. Ich möchte an dieser Stelle auch allen ehrenamtlichen Familienpaten danken.“ Ehrenamtlich war für Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) das Stichwort. Denn natürlich seien die Paten „eine sehr löbliche Einrichtung“. Er haderte aber damit, dass die Gemeinden letztlich eine komplette Kraft beziehungsweise den Verwaltungsaufwand bei der Diakonie finanzieren. Dazu komme, dass derzeit offenbar kein einziger Pate geschult werde. „Da frage ich mich schon, wo da der Aufwand ist.“ Es gehe nicht nur um Verwaltungsaufgaben, sagte Nadia Tretter (Grüne). „Die Familienpaten stehen nicht allein da, sondern werden sehr engmaschig betreut und erhalten auch Supervision. Sie werden nicht allein gelassen.“ Generell sei das Projekt äußerst begrüßenswert. „Es ist niederschwellig und kann Familien schnell und unkompliziert helfen“, so Tretter.

Nur aus der Jachenau fehlt noch die Zustimmung zur Fortsetzung des Projekts

Das stellt Eberhard Pichler (FWG) gar nicht in Abrede. Er wunderte sich nur über die jährliche Kostensteigerung um jeweils vier Prozent. Das seien tarifliche Erhöhungen und neue Eingruppierungen. „Das lässt sich nicht minimieren“, sagte Klaffenbacher.

Am Ende stimmten der Gemeinderatsmitglieder einmütig für die Kostenbeteiligung und die Fortführung des Projekts. Die Gemeinderäte aus Greiling, Reichersbeuern, Sachsenkam, Gaißach und Wackersberg haben das auch bereits getan. Nur die Jachenau muss noch einen entsprechenden Beschluss fassen.

