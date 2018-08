Total betrunken: Wackersbergerin überholt Radlergruppe - und rast in Gegenverkehr

Eine betrunkene Wackersbergerin (78) hat am Montag einen schweren Unfall bei Schlegldorf verursacht: Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Lenggries - Die Frau war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Subaru auf der Staatstraße 2072 in Schlegldorf in Richtung Süden unterwegs. Obwohl die Frau die Strecke nicht einsehen konnte, überholte sie vor einer Linkskurve „verkehrswidrig und rücksichtslos eine Gruppe von 19 Radfahrern“, so die Polizei. Dabei rammte sie einen entgegenkommenden Audi, den eine 57-jährigen Lenggrieserin steuerte. Der Subaru drehte sich in der Folge und rammte den rechts fahrenden 68-jährigen Tourguide der Radlergruppe aus Rückholz (Landkreis Ostallgäu). Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Mann samt Fahrrad zirka zwölf Meter die Böschung hinuntergeschleudert wurde.

Die herbeigerufenen Beamten fanden beim Versuch, die Personalien der Wackersbergerin festzustellen, drei zum größten Teil geleerte Weinflaschen und eine volle Flasche Bier im Auto. Der Alkotest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt. „Ob sie ihren Führerschein je wieder sieht, steht in den Sternen“, so der Tölzer Polizeichef Bernhard Gigl.

Gegen die 78-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Der Radfahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Unfallkrankenhaus nach Murnau verbracht. Die Lenggrieserin kam unter anderem mit einem gebrochenen Handgelenk und Prellungen ins Krankenhaus. Auch die Unfallverursacherin erlitt Verletzungen.

Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme rund 45 Minuten gesperrt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Lenggries im Einsatz Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 31 000 Euro.

