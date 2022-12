Lenggries verzichtet auf Wald-Förderprogramm: Zu viel Aufwand, zu wenig Nutzen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

120 Hektar umfasst der Lenggrieser Gemeindewald. 12 000 Euro Förderung pro Jahr wären möglich gewesen. © dpa

Lenggries bewirbt sich nicht um Mittel aus neuem dem Waldförderprogramm des Bundes. Der Aufwand, so die Meinung, sei höher als der Ertrag.

Lenggries – Auf den ersten Blick ist das Ganze schon recht sinnvoll. Wer sich gut um seinen Wald kümmert, ihn so bewirtschaftet, dass er dem Klimawandel trotzt und die Biodiversität steigert, kann in den Genuss eines neuen Förderprogramms des Bundeslandwirtschaftsministeriums kommen. Auf den zweiten Blick befürchtet aber nicht nur der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG), dass der Aufwand höher als der Ertrag sein könnte. Mit 6:3-Stimmen lehnte der Hauptausschuss es am Montagabend ab, sich um die Förderung zu bewerben.

12.000 Euro Förderung pro Jahr wären möglich

Die Gesamtfläche des Gemeindewalds beläuft sich auf rund 120 Hektar. Rund 12 000 Euro an Fördermitteln pro Jahr (für zehn Jahre) wären möglich. Wer allerdings in den Genuss der Förderung kommen will, muss zwölf Kriterien erfüllen, wie Kämmerer Michael Wenig am Montag in der Sitzung erläuterte. Dabei geht es unter anderem um Vorgaben zur Verjüngung, um den Verzicht auf Kahlschläge und auf Düngung oder auch um das richtige Anlegen von Rückegassen. Zudem müssen pro Hektar mindestens fünf Biotopbäume ausgewiesen werden. Dabei handelt es sich meist um sehr alte, zum Teil auch bereits absterbende oder tote Bäume, die besondere Lebensräume anbieten, also beispielsweise Spechthöhlen und ähnliches.

Schon diese Ausweisung empfand Klaffenbacher als „sehr schwierig. Das wären bei uns insgesamt 600 Habitatbäume“. Die gebe es bestimmt, „aber das muss ja alles dokumentiert werden. Wer soll das machen?“, fragte der Rathauschef. Bei der Vorarbeit könne er helfen, sagte der seit 30 Jahren zuständige Revierleiter vom Amt für Landwirtschaft und Forsten, Hans-Jörg König-Mandel. Die Markierung vor Ort und die Kartierung müsste dann aber tatsächlich die Gemeinde übernehmen oder die Arbeit vergeben.

Fünf Prozent der Waldflächen stillzulegen, „ist in meinen Augen schwierig“

Es war aber nicht Klaffenbachers einziger Kritikpunkt. Die Vorgabe, dass zwischen Rückegassen mindestens 30 Meter Abstand sein müssen, lasse sich unter Umständen nicht erfüllen – vor allem in den Berggebieten, wo man sich eben am Gelände orientieren müsse. Und auch die Vorgabe, dass fünf Prozent der Waldflächen stillgelegt werden müssen, „ist in meinen Augen schwierig“, sagte Klaffenbacher.

„Wir haben eine Biodiversität wie sie größer nicht sein könnte“

CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner sah das ähnlich. Die Gemeinde erwerbe auch immer wieder Waldgrundstücke, die als Tauschflächen dienen. Wenn dort die Nutzung so eingeschränkt werde, „haben wir schlechtere Karten“. Er frage sich, ob es diesen „Riesenaufwand“, der für die Fördermittel betrieben werden muss, wirklich brauche. „Wir haben im Isarwinkel seit über 500 Jahren eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Wir haben 1000 verschiedene Besitzer, der eine bewirtschaftet intensiv, der andere macht gar nichts.“ Daher gebe es alle denkbaren Zustände. „Wir haben eine Biodiversität wie sie größer nicht sein könnte. Wir brauchen das Förderprogramm eigentlich nicht“, sagte Wasensteiner.

„Ein Haufen Geld“ - ohne dass die Gemeinde etwas umstellen müsste

Etwas weniger dramatisch sah das König-Mandel. „Um das Geld zu bekommen, muss die Gemeinde den Betrieb in keinster Weise umstellen.“ Alle Kriterien würden bereits erfüllt, das Bemühen um eine gute Bewirtschaftung würde honoriert, sagte der Revierleiter. Natürlich sei das Ganze am Anfang mit Arbeit verbunden. „Dafür bekommt die Gemeinde aber auch einen Haufen Geld“, sagte König-Mandel.

Am Ende überwiegt die Skepsis

Markus Ertl (FWG) war nicht ganz abgeneigt. „Am Anfang ist das natürlich viel Aufwand, aber durch gute Organisation läuft das dann doch so mit.“ Roman Haehl (Grüne) wollte gerne wissen, mit welchen Kosten die Gemeinde rechnet, um die Vorgaben für die Förderung zu erfüllen. „Das ist wirklich schwierig abzuschätzen“, antwortete Klaffenbacher. Ob es denn nicht auch andere Förderprogramme des Freistaats gebe, wollte Wasensteiner wissen. Ja, schon, sagte König-Mandel. Die seien aber alle projektbezogen. Elisabeth Ertl (CSU) plädierte dafür, „nicht nur die Prämie zu sehen. Wenn wir alle Kriterien erfüllen, bekommen wir einen riesen Klotz am Bein.“

