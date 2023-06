Lenggries: Wissen über Wasser beim Wandern

Neues Angebot der TI

Die Magie des Wassers hautnah erleben: Das geht seit Kurzem bei einer neuen Gästeführung der Tourist-Information Lenggries. Der Tölzer Kurier war bei der ersten Wanderung mit dabei.

Lenggries – Die Sonne scheint durch das grüne Blätterdach der Bäume, während der Bach untermalt von Vogelgezwitscher durch den Wald plätschert. Dieses Bild bietet sich den Teilnehmern der neuen Wanderung „Die Geheimnisse des Wassers“ mit Wassercoach Lucia Ossiander-Kukuljan. Dabei geht es nicht nur darum, die Natur in der Region zu genießen, sondern auch einiges Wissenswertes rund um das Thema Wasser zu erfahren.

Von der Tourist-Information am Rathausplatz geht es erst einmal entlang des Dorfbachs und dann zwischen den Häusern immer weiter zum Ortsrand. Schon bald hat man Lenggries hinter sich gelassen und gelangt zum Tratenbach. Ein kleiner Wanderweg führt entlang des Bachs durch den Wald. „Das ist einfach Natur pur“, so Ossiander-Kukuljan.

Auf seinem Weg zur Isar überwindet der Tratenbach mehr als 600 Höhenmeter – teilweise in relativ steilem Gefälle. „Das ist bei Schneeschmelze oder starkem Niederschlag schon eine Wucht.“ Deshalb werde der Bach noch bis nächstes Jahr aus Hochwasserschutzgründen saniert, verrät Ossiander-Kukuljan. Unter anderem wurden Holzsperren in den Bachlauf eingesetzt. Die Stufen verringerten die Fließgeschwindigkeit des Wassers – und sorgen damit nicht nur für mehr Hochwasserschutz, sondern auch durch die so entstandenen kleinen Wasserfälle für einen malerischen Anblick.

+ Ein malerischer Anblick: Der Tratenbach bei Lenggries stand mit seinen zahlreichen Wasserfällen im Zentrum der Wasserwanderung. © fs

Doch nicht nur das Naturerlebnis macht die Wanderung besonders, zwischendrin erfährt man Spannendes über das Thema Wasser: „Obwohl die Erde zu 70 Prozent aus Wasser besteht, stehen weniger als ein Prozent als Trinkwasser zur Verfügung“, so die Expertin. Ein Grund mehr mit diesem „Lebenselixier“ sorgsam umzugehen. Die Wassermenge auf der Erde sei im Laufe der Zeit gleichgeblieben. Was sich aber ändere, sei die geografische Verteilung und der Aggregatszustand, zum Beispiel durch die Gletscherschmelze. Eine Herausforderung für die Trinkwasserversorgung: „Das Süßwasser ist nicht mehr am Berg gebunden und fließt letztendlich ins Meer und damit ins Salzwasser“, erklärt die Expertin.

Wasser ist aber nicht nur für die Natur wichtig, sondern auch für uns Menschen. Denn der Körper besteht bis zu zwei Dritteln aus Wasser. „Es ist sehr wichtig, dass man als gesunder Menschen ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt“, sagt Ossiander-Kukuljan. Denn der Körper verliere zwei bis zweieinhalb Liter Wasser täglich. Um diesen Verlust wieder auszugleichen, müsse genügend Flüssigkeit zugeführt werden. Als Richtwert gelten 35 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht, so die Expertin. Die positiven Nebeneffekte auf den Körper: „Man wird agiler und hat oft weniger mit Verdauungsproblemen zu kämpfen.“

Nach einem kurzen erfrischenden Fußbad im Bach folgt die Gruppe eine Weile dem Forstweg Richtung Denkalm. Damit den Gästen immer eine schöne Wasser-Wanderung geboten werden könne, wählt Ossiander-Kukuljan unter verschiedenen Routen. „Je nach Wasserstand ändere ich die Strecke“, erklärt sie. Nach kurzer Zeit verlässt die Wandergruppe den Weg Richtung Reiterbach, der gemütlich vom Geierstein hinab ins Tal fließt. Nach einer Weile öffnet sich der Wald und gibt den wunderschönen Ausblick auf Lenggries vor dem Bergpanorama frei. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmeurkunde.

Die Wanderung „Geheimnisse des Wassers“ wird 14-tägig bis Ende Juli angeboten und dauert zwei bis drei Stunden. Der nächste Termin ist Dienstag, 20. Juni. Weitere Infos bei der Tourist-Information Lenggries.

