Lenggries: Zähes Ringen um Kasernen-Zukunft

Von: Alois Ostler

Liegt seit gut 20 Jahren weitgehend brach: Das Kasernengelände in Lenggries. © arp

Gut 20 Jahre nach dem Abzug des letzten Bundeswehrsoldaten aus Lenggries liegt das Kasernengelände noch immer weitgehend brach. Über mögliche künftige Nutzungen hat sich der Gemeinderat den Kopf zerbrochen.

Lenggries – Mitte Februar hat die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Lenggries einen „Antrag zur Aufnahme von Nutzungen im Kasernenareal“ gestellt – mit einer Reihe von konkreten Vorstellungen. Am Montagabend wurde darüber im Gemeinderat leidenschaftlich debattiert.

So sollen der bisherige Bauhof mit Wertstoffhof in das ehemalige Werkstattgebäude der Kaserne verlagert werden. Die freiwerdenden Flächen in Anger will die FWG als Gewerbegebiet ausweisen lassen. Die ehemalige Kasernen-Turnhalle soll instandgesetzt werden, um sie Vereinen und Sportlern zur Verfügung zu stellen. Auf dem ehemaligen Exerzierplatz schwebt der FWG ein „Platz für die Jugend“ vor. Die sogenannten U-Gebäude im Norden und Nordosten könnten laut Antrag zu einer Kindertagesstätte (Kita) beziehungsweise in Wohnungen für Kita-Angestellte oder Pflegeheim-Personal umgebaut werden - bei Bedarf auch das ehemalige Stabsgebäude. Ein weiterer U-Block könnte an einen Investor gehen. Die zumindest teilweise Finanzierung der Kasernen-Umwandlung wäre laut FWG durch die Veräußerung des bisherigen Bauhofs gesichert.

Lenggries: Eineinhalb Stunden Diskussion über Kasernennutzung

„Was hat uns bewogen, diesen Antrag einzureichen?“ Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) erläuterte die Pläne seiner Fraktion so: Man verspreche sich vor allem viele Synergie-Effekte. Der Bauhof sei am jetzigen Standort beengt und müsste für mehrere 100 000 Euro saniert werden, weil unter anderem Dach und Heizung defekt seien. Das jetzige Gelände eigne sich als Gewerbegebietsfläche, die in Lenggries dringend gefragt sei. Ob sich die ehemalige Exerzierhalle der Kaserne für heutige Sportzwecke ertüchtigen lasse, müsse von Fachleuten geprüft werden – auch, weil sie unter Denkmalschutz steht. Sowohl ein Kindergarten als auch Personalwohnungen seien dringend gefragt. „Wir sind mit unserem jetzigen Angebot am Limit“, sagte der Bürgermeister. Das hauptsächliche Augenmerk des Antrags sei: „Wir brauchen ein gewisses Konzept für das ganze Areal.“ In einem ersten Schritt will die FWG deshalb prüfen lassen, „welche rechtlichen Erfordernisse für die Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben sein müssen“. Das soll ein Fachbüro abklären.

FGW stellt Vorschlag für mögliche künftige Nutzung vor

Die Lenggrieser CSU ist mit dem Antrag „nicht recht glücklich“. Fraktionssprecher Josef Wasensteiner wollte den Tagesordnungspunkt vertagen lassen und sich zunächst in der im März angesetzten Gemeinderatsklausur eingehend mit der Materie befassen. Der FWG-Katalog geht Wasensteiner „zu weit“. Die Bauhof-Verlagerung oder ein Kindergarten im Kasernengelände – „das sind Richtungsentscheidungen“, über die man eingehend diskutieren müsse. Nachdem kürzlich ein Investor für das Kasernengelände abgesprungen sei, solle man nun nicht nach weiteren Interessenten Ausschau halten, sondern müsse „die Sache selbst angehen“.

Bürgermeister Klaffenbacher warb für eine zügige Entscheidung. „Wir müssen den Stein jetzt ins Rollen bringen und heute noch die rechtliche Aufklärung beantragen.“ Der Beschlussvorschlag sei ja noch kein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Und: „Wir legen jetzt noch keine Nutzung fest, sondern lassen lediglich Nutzungsmöglichkeiten prüfen.“ Zustimmung signalisierten die Grünen im Gemeinderat. Roman Haehl zeigte sich „relativ überrascht“ über den Perspektivwechsel bei der FWG. Haehl: „Ich halte es für gut, wenn wir im Kasernengelände die Planungshoheit übernehmen. Grünen-Fraktionssprecherin Daniela Werner „gefällt vieles an dem Antrag“. Sie hätte aber „gerne noch mehr Infos“ und will erst nach der Klausur entscheiden.

CSU plädiert für Aufschub bis zur März-Sitzung

„Überrascht und verwundert über den Antrag“ zeigte sich die Lenggrieser SPD. Fraktionssprecher Tobias Raphelt kann sich „mit einigen Vorschlägen gut anfreunden“. Er will aber das gesamte Konzept vor einem Beschluss auch erst in der Klausur besprochen haben. Für Raphelt ist im FWG-Antrag ebenfalls „ein Strategie-Wechsel erkennbar“. Für einen Aufschub der Entscheidung plädierte auch Bürgermeister-Stellvertreter Franz Schöttl (CSU). Bei einem so wichtigen Thema „müssen alle Fraktionen ins Boot geholt werden“. Deshalb sollte man noch einen Monat warten. Er wollte den Tagesordnungspunkt vertagen lassen. Schöttl vermisste außerdem, dass „einige Gebäude gar nicht überplant sind“. FWG-Fraktionssprecher Günter Haubner machte deutlich, dass die vorgeschlagenen Nutzungen nur beispielhaft seien. „Ob sich das alles miteinander verträgt, das wollen wir jetzt geklärt wissen.“ Der Antrag sei der Startschuss für eine mögliche Entwicklung des Areals.

Nach zahlreichen Wortwechseln gönnte sich das Gremium auf Antrag von Josef Wasensteiner eine fünfminütige Auszeit. Danach wurde die von Franz Schöttl beantragte Vertagung mit 15:10 Stimmen abgelehnt und der Antrag der FWG mit 16:9 Stimmen angenommen. Dagegen stimmten CSU und SPD. Im etwas abgeänderten Beschluss zum Kasernengelände heißt es nun: „Um die möglichen Nutzungen auch verwirklichen zu können, bedarf es in einem ersten Schritt der Prüfung, welche rechtlichen Erfordernisse für die Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben sein müssen. Das mit der Rahmenplanung beauftragte Büro soll diese Prüfung unter Berücksichtigung der vorgenannten und in der Skizze dargestellten möglichen Nutzungen vornehmen.“

