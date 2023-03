Lenggries: Zu wenig Flüchtlings-Unterkünfte, zu wenig Helfer

Gemeinderat

Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen stellt die Gemeinde Lenggries vor große Herausforderungen.

Lenggries – Die Unterbringung von Asylbewerbern stellt Lenggries vor große Herausforderungen. In der Gemeinde sind derzeit 127 Flüchtlinge untergebracht – ohne die Ukrainer, die in Privatunterkünften leben. Um die Quote entsprechend der Einwohnerzahl zu erfüllen, müsste die Gemeinde Lenggries weitere 49 Personen aufnehmen. Das hat das Tölzer Landratsamt angekündigt. Alle zwei Wochen werden dem Landkreis durchschnittlich 50 Asylbewerber zugewiesen. „Auf uns rollt eine weitere Flüchtlingswelle zu“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) in der jüngsten Lenggrieser Gemeinderatssitzung. Alle Kommunen seien deshalb angehalten, Grundstücke und Gebäude zu melden. Eine Belegung von Turnhallen sollte laut Klaffenbacher das „allerletzte Mittel sein“.

Man habe bereits mit der ehemaligen Ehrenamtskoordinatorin Annette Ehrhart über die Voraussetzungen für geeignete Grundstücke beziehungsweise Häuser gesprochen, berichtete Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch am Montag dem Gemeinderat. Ehrhart empfiehlt die Nähe zu einem Supermarkt oder Lebensmittelgeschäft und eine fußläufige Erreichbarkeit von Kindergärten. Riesch erinnerte daran, dass Kinder von Asylbewerbern innerhalb von drei Monaten einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Das stelle die Gemeinde Lenggries „vor eine derzeit unlösbare Aufgabe“. Ebenso bestehe auch für Asylbewerberkinder die Schulpflicht.

Lenggries: Platz nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung auch an der Geiersteinstraße

Schon im November 2014 hat die Gemeinde Lenggries mehrere Vorschläge für Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete an den Landkreis gemeldet. Darunter war auch das Grundstück des Freistaats südlich der Flussmeisterstelle an der Wegscheider Straße. Riesch erinnerte daran, dass der Gemeinderat im Oktober 2015 einem Vorbescheidsantrag für eine Containeranlage mit gut 80 Plätzen zugestimmt hatte. Der Antrag sei aber vom Landkreis zurückgezogen worden, da „die Fläche anderweitig benötigt wird“. Da nun nach fünf Jahren noch immer keine andere Nutzung erfolgt sei, schlage die Gemeinde dieses Grundstück erneut vor. Dort könnten in einer Containeranlage oder auch in einer Traglufthalle bis zu 100 Unterkünfte ausgewiesen werden.

Platz ist nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung auch an der Geiersteinstraße. Die dortige Containeranlage auf dem fast 3000 Quadratmeter großen Grundstück ließe sich aufstocken. Nur bedingt geeignet ist nach Einschätzung des Rathauses das gut 2000 Quadratmeter große gemeindeeigene Grundstück am Urtlmühlweg gegenüber dem Penny-Markt. Der noch gültige Bebauungsplan sehe in diesem Bereich allerdings ein Sondergebiet Fremdenverkehr vor.

Freiwillige Helfer gefragt

Das Gemeindegrundstück an der Krankenhauswiese scheide ganz aus, weil dort das Pflegeheim errichtet werde. Und im gemeindlichen Teil der Kaserne scheitere eine Flüchtlingsunterkunft an der fehlenden Infrastruktur: Die Wasserleitungen dürften laut Riesch durchgerostet sein. Zudem haben Diebe das Kupfer der Elektroleitungen gestohlen und Fenster sowie Türen sind kaputt. Riesch: „Wir müssen die Gebäude als im Rohbauzustand betrachten.“

Für die Betreuung der Geflüchteten sind neue freiwillige Helfer gefragt. Der bisherige Helferkreis „ist überaltert“, sagte Riesch auf Nachfrage von Sabine Gerg (SPD). Alle freiwilligen Helfer sind im Rentenalter und begleiten teilweise seit 2015 die Geflüchteten, so Riesch. Für neue Begleitung sei kaum Bereitschaft vorhanden. Man werde mit Annette Ehrhart sprechen, wie man den Helferkreis reaktivieren könne, kündigte deshalb der Bürgermeister an.

Vorrang soll Containeranlage südlich der Flussmeisterstelle haben

Gemeinderätin Birgitta Opitz machte aus ihren Erfahrungen mit der Tafel auf die großen Kommunikationsschwierigkeiten aufmerksam: „Wir müssen uns oft mit Übersetzungsprogrammen am Handy verständigen, weil hier Menschen ins Land kommen, dessen Sprache sie nicht lesen können.“ Auf Vorschlag von Bürgermeister-Stellvertreter Franz Schöttl (CSU) beschloss der Gemeinderat eine Priorisierung. Vorrang soll demnach eine Containeranlage südlich der Flussmeisterstelle haben. Mit Priorität zwei soll die Aufstockung der bestehenden Anlage an der Geiersteinstraße angegangen werden. Und schließlich schlägt die Gemeinde noch das Grundstück am Urtlmühlweg vor. Der Beschluss wurde mit zwei Gegenstimmen gefasst.

