Lenggrieser Antlaßschützen sagen Ja zum Patronatstag 2024

Teilen

Die alte und neue Vorstandschaft der Lenggrieser Antlaßschützen (v. li.): Kassier Martin Wasensteiner, Schriftführer Blasius Heiß, Fähnrich Hans Probst, Hauptmann-Stellvertreter Georg Wasensteiner und Hauptmann Kaspar Reiser. © ESC

Tausende Gebirgsschützen kommen jedes Jahr zum Patronatstag. 2024 möchte die Lenggrieser Antlaßschützenkompanie das Großereignis ausrichten.

Lenggries – „Von einer langsamen Rückkehr zur Normalität im Schützenjahr“, sprach Kaspar Reiser, Hauptmann der Lenggrieser Antlaßschützen, kürzlich in seinem Rechenschaftsbericht zum Jahrtag. Er lobte dabei das schneidige Ausrücken der Kompanie, besonders zum diesjährigen Antlaß mit insgesamt 148 Leuten: „Wirklich eine bärige Sache.“ Keine Veränderungen brachten dann die Neuwahlen zur Vorstandschaft, nachdem die bisherigen Amtsträger erneut kandidierten und schließlich auch allesamt einstimmig wiedergewählt wurden.

Lenggries will Patronatstag 2024 ausrichten

Mit die wesentlichste Entscheidung war die Abstimmung, ob man sich für den Patronatstag 2024 bewerben solle. Sie fiel einstimmig mit Ja aus, und so wurde auch gleich der „Eilantrag“ an Landes-Schützen-Hauptmann Martin Haberfellner gestellt. Der gratulierte der Antlaß-Schützen-Kompanie zur „Rückkehr ins normale Leben“ und erklärte: „Ich freue mich auf den Patronatstag 2024 in Lenggries.“

Eher süffisant fiel das Grußwort des Gauhauptmanns Beppo Schlickenrieder aus, der meinte: „Ich möchte mich noch bei den fünf Schützen bedanken, die heuer beim Bundesschießen mit dabei waren.“

Pfarrstelle in Lenggries wird nur mit einer Halbtagskraft besetzt

Als „kirchennahe Vereinigung“ bezeichnete Kirchenpfleger Peter Dichtl die Kompanie und dankte für das fleißige Ausrücken zum Antlaß, zur Marianischen Prozession und zur 300-Jahrfeier der Pfarrkiche St. Jakob. Er verkündete, dass der Nachfolger von Pfarrer Josef Kraller, der am 20. November in den Ruhestand verabschiedet wird, lediglich eine Halbtagesstelle in Lenggries belegen wird.

Lenggries sucht Lösungen für die letzte Ruhe

Darüber hinaus richtete er einen Appell an die Versammlungsteilnehmer, doch in sich zu gehen und zu überlegen, ob man sich nicht ab dem Jahr 2023 als Sargträger zur Verfügung stellen könne. Dritter Bürgermeister Günther Haubner verwies in seinem Grußwort darauf, dass die Tölzer Firma Riedl den Bestattervertrag mit der Gemeinde zum 31. Dezember des Jahres aufgekündigt hat: „Damit stehen wir derzeit praktisch blank da.“ Wenn sich jemand vorstellen könne, diese Aufgaben zu übernehmen, möge er sich im Rathaus melden: „Ich könnte mir vorstellen, dass ein Landschaftsgärtner oder ein Landwirt das machen könnte.“

In seiner Vorausschau verkündete Hauptmann Reiser: „Wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Form bei der Verabschiedung von Pfarrer Kraller am 20. November mit dabei sein, und im Herbst 2023 sind wir auch beim Oktoberfest-Festzug in München wieder mit dabei.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.