Lenggrieser Bäckerei möchte in leer stehendes Autohaus einziehen

Brezen und Torten statt Reifenwechsel und Neuwagen: Aus einem Autohaus an der Bergbahnstraße soll eine Bäckerei mit Verkaufsladen und Café werden. Mit den Plänen hat sich jetzt der Lenggrieser Bauausschuss befasst. Details sollen bei einem Ortstermin geklärt werden.

Lenggries – Der Bäckermeister und Konditor Alfred Kellner schaut sich schon seit Längerem in Lenggries um. Die Backstube in seinem Familienbetrieb an der Karwendelstraße hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht, schreibt der 38-Jährige in einem Brief an die Gemeinde. Deshalb suche er nach einer passenden Erweiterungsmöglichkeit.

In der Bauausschusssitzung am Montag wurde das Anschreiben zu dem Vorbescheidantrag verlesen. Demnach hat Kellner in dem ehemaligen Autohaus Meßmer einen für ihn idealen Standort gefunden. „Die Lage und die Anbindung sind günstig“, so der Lenggrieser, der das

Gebäude kaufen will. Er will die mit derzeit 75 Quadradmetern „viel zu kleine Backstube“ in der Karwendelstraße aufgeben. An der Bergbahnstraße ist eine Backstube von 230 Quadratmetern geplant. Hinzu kommen ein Verkaufsladen samt Café mit Innen- und Terrassenbereich.

Kellner will sowohl sein Stammgeschäft an der Karwendelstraße als auch sein vor acht Jahren eröffnetes Café am Bahnhofplatz weiterführen. Beide Standorte sollen künftig von der neuen Produktionsstätte aus beliefert werden. Mit der Erweiterung will er die Zukunft seines Betriebs und die Arbeitsplätze der derzeit 17 Bäcker und Verkäuferinnen sichern, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und auch das ist dem Unternehmer wichtig: „Ich will auf umweltfreundliche Technik setzen und den Angestellten gesünderes Arbeiten ermöglichen.“

Der Bauausschuss zeigte sich grundsätzlich aufgeschlossen für die Pläne. Das Gremium will sich vor einer Entscheidung aber zunächst die detaillierte Nutzung bei einem Ortstermin erläutern lassen, wie Bürgermeister-Stellvertreter Franz Schöttl (CSU) vorschlug. Neben Bäckerei, Verkaufsladen, Café, Büro und Aufenthaltsräumen sieht der Vorbescheidantrag nämlich auch noch eine gewerbliche Vermietung von Teilbereichen des ehemaligen Autohauses vor. Dem hat der Gemeinderat aber im Oktober vergangenen Jahres mit einer Veränderungssperre grundsätzlich einen Riegel vorgeschoben. Zuvor waren wie berichtet die Pläne für die Ansiedlung eines Norma-Markts abgelehnt worden.

Maria Gaisreiter von der gemeindlichen Bauverwaltung wies in der Sitzung darauf hin, dass eine Nutzungsänderung nicht den Zielen widersprechen dürfe, die der Gemeinderat bereits im April 2017 im sogenannten Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen hatte. Das Konzept soll nämlich in erster Linie eine kompakte und funktionsfähige Ortsmitte erhalten und stärken. Das ISEK setzt auf die „Vermeidung von Funktionsverlusten im zentralen Versorgungsbereich durch zentrenrelevante Einzelhandelsansiedlungen außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs“. Auf Deutsch: In dem fraglichen Gewebegebiet Bergbahnstraße hat der Einzelhandel nichts verloren.

Gemeinderat Peter Gascha (Freie Wähler) plädierte in der kurzen Diskussion dafür, „nichts auf die lange Bank zu schieben“. Hier gehe es darum, die Pläne eines einheimischen Unternehmers zu unterstützen. Vizebürgermeister Schöttl erwiderte, er befürworte die Erweiterungsmöglichkeit der Bäckerei. Es gebe aber zwei größere Flächen im ehemaligen Autohaus, „von denen wir noch nicht wissen, was daraus werden soll“. Und das wolle man sich nun bei einem Ortstermin im Detail ansehen.