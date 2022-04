Lenggrieser BRK-Markt „Fesch“ sucht Ehrenamtliche

Von: Elena Royer

Teilen

Freuen sich auf neue Helfer im Kleidermarkt „Fesch“ in Lenggries: Inge Knobloch (li., Projektleiterin) und Luise Riedl (Ladenleitung). © Arndt Pröhl

Sortieren, verkaufen, dekorieren, kassieren: Wer möchte im BRK-Kleidermarkt mithelfen? Das Lenggrieser Geschäft sucht ehrenamtliche Mitarbeiter.

Lenggries – Günstige und noch dazu „fesche“ Kleidung aus zweiter Hand zählt zum Angebot des gleichnamigen BRK-Kleidermarkts in Lenggries. Derzeit ist das Rote Kreuz Bad Tölz-Wolfratshausen auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern, die im Kleidermarkt „Fesch“ mithelfen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Corona sorgte dafür, dass viele Ehrenamtliche aufgehört haben

„Viele unserer Ehrenamtlichen haben wegen Corona aufgehört, weil ihnen die Ansteckungsgefahr zu riskant war“, erklärt Inge Knobloch, Fachbereichsleiterin der BRK-Kleidermärkte Bad Tölz und Lenggries. Sie findet: „Die Arbeit im Kleidermarkt ist ein nettes Arbeiten im Team und außerdem eine sehr sinnvolle Aufgabe.“ Es gibt viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die schon lange im Kleidermarkt mithelfen, berichtet Knobloch. „Das spricht sehr für den Job.“ Nicht nur junge Menschen sollen sich von einem Ehrenamt im „Fesch“ angesprochen fühlen – auch Rentner würden dadurch ein bisschen rauskommen und unter Leuten sein, findet Knobloch: „Bei uns ist es immer ein netter Austausch.“

Es gibt vielfältige Aufgaben im Kleidermarkt

Die Aufgaben, die die Ehrenamtlichen im Kleidermarkt erwarten, beschreibt die Fachbereichsleiterin als sehr vielfältig und abwechslungsreich. „Jeder, der bei uns mitmacht, kann sich selbst aussuchen, wie er helfen möchte“, erklärt sie. „Das kann die Beratung der Kunden sein, das Sortieren der Ware, das Dekorieren des Ladens und der Schaufenster, oder Kassieren.

Freude am Umgang mit Menschen sollte vorhanden sein

Spezielle Kenntnisse müssen die Bewerber nicht vorweisen können. Sie sollten gerne mit Menschen arbeiten, ein hohes soziales Engagement mitbringen und Freude am Verkaufen haben. Wie oft die Ehrenamtlichen in der Woche mithelfen, bestimmen sie selbst. „Da gibt es keine Mindestanzahl, nur Zuverlässigkeit ist uns wichtig“, betont Knobloch. Ob an einem oder mehreren halben Tagen – die ehrenamtliche Unterstützung ist immer willkommen. Einen Vorteil erhalten die ehrenamtlichen Helfer dadurch, dass sie die Kleidung aus dem „Fesch“ zum halben Preis kaufen können.

Neben Kleidung gibt es viele weitere Artikel

Der Name „Kleidermarkt“ ist übrigens leicht irreführend, denn neben Klamotten für Damen, Herren und Kinder, die an den Kleidermarkt gespendet werden, gibt es im „Fesch“ zum Beispiel auch Geschirr oder Spielsachen. „Wir haben alles außer Möbel“, so Knobloch. Zudem könne jeder, der möchte, im Kleidermarkt einkaufen. „Inhaber einer Sozialcard zahlen für Kleidung nur den halben Preis. Insgesamt ist alles sehr günstig bei uns.“

Wer ehrenamtlich mithelfen will, ist jederzeit willkommen

Neben vielen Stammkunden würden auch Touristen im „Fesch“ einkaufen. „Unsere Kunden sind querbeet verteilt. In letzter Zeit beobachten wir, dass immer mehr junge Leute bei uns einkaufen. „Bei ihnen spielt der Nachhaltigkeitsaspekt eine große Rolle“, so Knobloch.

Wer Interesse hat, im BRK-Kleidermarkt „Fesch“ in Lenggries mitzuhelfen, der soll sich bei Inge Knobloch entweder unter der Telefonnummer 0 80 41/79 53 55 melden, oder eine E-Mail an knobloch@kvtoel.brk.de schreiben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.