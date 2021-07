Lenggrieser CSU arbeitet Wahl auf

CSU tagt im Alpenfestsaal

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Schon bei der Vorstandswahl im Februar hatte der neue Lenggrieser CSU-Ortschef Bernhard Simon eine Aussprache zur Bürgermeisterwahl im vergangenen September angekündigt. Am Mittwoch löste er nun sein Versprechen im Alpenfestsaal ein.

Lenggries – Knapp 30 der 134 Mitglieder des CSU-Ortsverbands waren am Mittwoch in den Alpenfestsaal gekommen. Neben Rückblicken und Vorschauen von Ortschef Bernhard Simon und Fraktionschef Josef Wasensteiner stand der Punkt: „Aussprache zur Kommunalwahl“ auf der Tagesordnung. Dass die CSU bei der durch den Tod von Amtsinhaber Markus Landthaler notwendigen Bürgermeister-Nachwahl keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte, hatte in den Reihe der Union für einige Verärgerung gesorgt. „Wir hatten zehn Austritte, sieben oder acht wegen der Wahl“, so Simon.

Verärgerung in eigenen Reihen: Lenngrieser CSU büßt zehn Austritte ein

Er fasste die Geschehnisse zusammen. Bereits im September 2018 habe sich ein kleiner Kreis zusammengefunden, um eine gute Liste für den Gemeinderat zusammenzubekommen. Damals, so Simon, sei man noch davon ausgegangen, dass Bürgermeister Werner Weindl wieder antritt. Dass er das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tat, „hat uns alle überrascht“. Bei der Suche nach einem neuen Bewerber habe sich schließlich nach Absagen anderer potenzieller Kandidaten die damalige Ortsvorsitzende Christine Rinner bereit erklärt. Im August 2019 sei sie als Kandidatin präsentiert worden. „Vielleicht hätte man länger warten sollen, ob sich noch jemand anderes findet“, sagte Simon. Schon damals habe es kritische Stimmen gegeben, ob man mit Rinner als Bewerberin durchbekomme. „Aber letztlich ist sie von der CSU mit großer Mehrheit bestätigt worden. Aber das Ergebnis bei der Wahl war alles andere als gut.“ Ähnliches galt für den Ausgang der Gemeinderatswahl. Die CSU büßte drei Mandate ein. „Christine ist von den Wählern nicht angenommen worden. Aber sie hatte den Mut, sich zur Verfügung zu stellen“, so Simon.

Rinner hatte durchaus auch angeboten, bei der Nachwahl im September noch einmal anzutreten. „Aber da ist es losgegangen, dass viele gesagt haben: Bloß nicht die Christine, da haben wir keine Chance“, sagte Simon. Auf der Suche nach Ersatz gab es einige Anfragen – unter anderem beim ehemaligen Königsdorfer Bürgermeister Anton Demmel, der gerade in der Landratswahl unterlegen war. Der habe aber nur als gemeinsamer Kandidat von CSU und Freien Wählern antreten wollen. Letztere schickten lieber Stefan Klaffenbacher ins Rennen, der gewann. Die CSU verzichtete auf einen Bewerber. „Es sind Fehler gemacht worden und viele Sachen sind unglücklich gelaufen“, sagte Simon. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es verkehrt gewesen wäre, einfach irgendjemanden aufzustellen, nur, damit wir einen Kandidaten haben.“

Kritik am Umgang mit eigener Bürgermeister-Kandidatin

Letzteres sieht Mitglied Kilian Willibald ähnlich. „Trotzdem dachte ich damals, dass ich die Welt nicht mehr verstehe“, bekannte er. Jetzt sei Gras über die Sache gewachsen, und mit Klaffenbacher „wächst ein sehr guter Bürgermeister heran“. Dieter Grundmann störte sich daran, wie man nach der Wahl mit Rinner umgegangen sei. „Das hat mir nicht gefallen.“ Ihm habe die Kandidatin imponiert. „Ich spreche ihr meine Anerkennung aus.“ Dass man sie bei der zweiten Wahl fallen gelassen habe, fand Grundmann nicht gut. Wichtig sei in der Politik auch die Behandlung des Menschen. „Daraus sollte man lernen.“ Simon gab ihm recht. „Der Mensch sollte an erster Stelle stehen. Christine hat viel aushalten müssen.“ Kaspar Meyr war der Meinung, dass die CSU Rinner zu früh präsentiert habe. „Sie hat sich dann mehr oder weniger aufgearbeitet.“ Die Kandidaten auf der Gemeinderatsliste seien sehr gut gewesen, im Wahlkampf aber zu wenig zum Zug gekommen. „Christine Rinner hat den Wahlkampf fast alleine führen müssen. Man hat sie hängenlassen, hätte sie mehr unterstützen können“, so Meyr. Letzteres bestritt Simon. „Sie hat unsere vollste Unterstützung bekommen. Aber strategische Fehler sind gemacht worden.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.