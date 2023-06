Lenggrieser ersteigert bewegenden KZ-Brief: „Sollten wir uns nicht mehr wiedersehen...“

Briefe aus dem KZ-Außenlager durften nur auf Vordrucken geschrieben werden, auf denen der Lagerkommandant auf die üblichen Vorschriften hinwies. © cs

Der lenggrieser Sammler Georg Kemser besitzt einen seltenen Brief aus dem KZ-Außenlager der Junkerschule. Bei einer Auktion in Köln hat er ihn ersteigert.

Lenggries – Vor Kurzem wurde in vielen Medien ausführlich an die Eröffnung des Konzentrationslagers Dachau vor 90 Jahren erinnert. Es war das erste KZ der Nazi-Ära und existierte bis Ende April 1945. Im Schatten stehen bis heute die rund 160 Außenkommandos des Lagers, die es gegeben hat. Darunter auch Bad Tölz. Im Keller der Junkerschule (Nordostflügel) waren von 1940 bis 1945 im Schnitt rund 180 männliche Personen eingesperrt, die für Bauarbeiten in der Kaserne eingesetzt wurden.

Bei Auktion in Köln ersteigert

Der Lenggrieser Briefmarkensammler Georg Kemser hat nun den Brief eines Häftlings aus diesem Tölzer Lager bei einer Auktion in Köln ersteigern können. „Extrem selten“, sagt der Sammler, der sich seit über 40 Jahren mit Philatelie und Postgeschichte des Isarwinkels befasst und besondere Stücke sucht, nämlich solche, die auch Nichtphilatelisten eine Geschichte erzählen. Als die Corona-Pandemie ausbrach, konnte Kemser etwa einen sogenannten Cholera-Brief aus Lenggries präsentieren, der zum Schutz des Adressaten geräuchert worden war und deshalb viele kleine Nadellöcher besaß (wir berichteten).

Georg Kemser aus Lenggries. © cs

Geschichte erzählt nun auch der KZ-Brief, den am 20. August 1944 der 22-jährige Henryk (Heinrich) Kuzmierkiewicz an seine Familie in Koluszki östlich von Lodz in Polen schickte. Der Brief von Häftling Nummer 11637 umfasst drei Seiten und ist auf einem speziellen Lagervordruck geschrieben. Der enthält Vorschriften des Lagerkommandanten wie etwa „Sprecherlaubnis und Besuche von Gefangenen im KL sind grundsätzlich nicht gestattet“ oder „Entlassungsgesuche aus der Schutzhaft sind zwecklos“. Der Briefvordruck lässt auch Platz für den Zensor. Das war im Fall des 22-jährigen Briefschreibers der SS-Hauptscharführer Karl Rausch, der mit markanter Unterschrift die Unbedenklichkeit des Schreibens bescheinigte.

Der junge Mann schreibt in gutem Deutsch an seine „allerliebsten Eltern und Schwester“. Er dankt für eine Karte und drei Pakete, die ihn erreicht haben. Hintergrund: Die KZ-Gedenkstätte Dachau weiß über Kuzmierkiewicz zu berichten, dass er als 17-jähriger Schüler verhaftet wurde und seitdem in Gefangenschaft war. Der Grund ist unbekannt. Der junge Pole war katholischen Glaubens. Dass er Pakete erhielt, ist ungewöhnlich. Eigentlich war dies laut Lagervorschriften nicht erlaubt, „da die Gefangenen im Lager alles kaufen können“.

Die letzte Briefseite mit der Kontrollunterschrift der SS. Der 22-Jährige verabschiedet sich von seiner Familie. © cs

Viel geht es in seinem Brief ums Essen und Rauchen, auf das der Häftling immer wieder zu sprechen kommt. Er beschreibt auch den Paketinhalt: trockenes Brot, Wurst, Butter und vor allem Tabak, über den er sich besonders freut. Er bittet um weiteres Brot und Tabak und vor allem „ein paar Reichsmark“.

Berührender Abschied von Familie in den Brief

Berührend wird der Brief, wenn er sich nach dem Ergehen der „lieben Mutti“ erkundigt. Eine Antwort werde ihm „seelische Freude bereiten“. Dass „der Vatti gut aussieht“ (offenbar war in einem Paket ein Foto) freue ihn sehr. Er habe sich um ihn gesorgt. Bemerkenswert ist, dass die Häftlinge offenbar durchaus wussten, wie der Kriegsverlauf war und dass in den Ostgebieten die russische Gegenoffensive voranschritt. Kuzmierkiewicz ist bekümmert um das Wohl seiner Angehörigen, weil sie im „bedrohten Gebiet“ leben. „Möge Euch Gott der Allmächtige auch weiterhin in seinem Schutz behalten, wie er es bis dahin getan hat.“ Um ihn selbst, so mahnt er in fast philosophischer Gelassenheit, solle man sich nicht grämen, „denn mein Schicksal, was mir vorgeschrieben ist, kann damit nicht gelindert werden, Euch aber schadet es an Eurer Gesundheit.“

Weiteres Schicksal ungewiss

Sein abschließender Ausblick in dem Brief ist gleichwohl eher pessimistisch. „Sollten wir uns nicht mehr wiedersehen, denkt daran, dass Ihr einen Sohn und Bruder hattet, der bis zum letzten Atemzug mit Leib und Seele bei Euch war.“ Sein weiteres Schicksal ist ungewiss. Die KZ-Gedenkstätte Dachau meldet, dass Henryk Kuzmierkiewicz am 29. April 1945 zu den Häftlingen gehörte, die wegen der auf Tölz vorrückenden Amerikaner befreit wurde. Dann verliert sich seine Spur. Vielleicht gelang die Heimkehr. Von seinem Zensor, SS-Mann Karl Rausch, weiß man immerhin, dass er beim Dachauer KZ-Prozess am 4./5. März 1947 mit auf der Anklagebank saß und schließlich zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde. (Christoph Schnitzer)

