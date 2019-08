Lenggrieser Festwoche: Jugendschutzkontrolle vom Polizei und Jugendamt

Eine gemeinsame Jugendschutzkontrolle von Polizei und Jugendamt gab es am Freitagabend auf dem Lenggrieser Festplatz.

Lenggries - Die Lenggrieser Festwoche wurde am Freitagabend eröffnet. Elf Tage lang steht ein buntes Programm auf dem Festplatz an der B13 auf dem Programm. Abends feiern darf aber nur, wer alt genug dafür ist. Auf dem Festgelände und im Festzelt stand am Freitag eine gemeinsame Jugendschutzkontrolle vom Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen und der Polizei an.

Das Festgelände (Außenbereich) und das Festzelt (Innenbereich) wurden um 22.45 Uhr nach Kontaktaufnahme mit dem verantwortlichen Veranstalter und dem Sicherheitsdienst betreten. Es wurden vier Jugendliche unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten im Außenbereich angetroffen.

Jugendschutzkontrolle: Eltern müssen ihre Kinder abholen

Nach Angaben der Polizei wurden die Eltern informiert, die ihre Kinder abholen mussten. Die Personalien der Jugendlichen wurden aufgenommen und werden an das Jugendamt weitergemeldet. va

