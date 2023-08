Michael und Peter Gascha: Festwirte aus Leidenschaft

Lenggrieser Festwoche

Für Michael und Peter Gascha ist es heuer die 20. Lenggrieser Festwoche. Das Jubiläum wird mit Bier und Blasmusik gefeiert.

Lenggries – Ungestörte Interviews mit Michael Gascha sind in diesen Tagen nicht einfach. Das Handy klingelt, einer der Helfer hat eine Frage oder Gascha gibt Tipps zum Umgang mit der Motorsäge. Auf dem Festplatz an der B13 herrscht Hochbetrieb. Dort läuft der Aufbau für die Lenggrieser Festwoche, die an diesem Freitag, 4. August, beginnt. Für Michael Gascha und seinen Bruder Peter ist es die 20., seitdem sie als Festwirte übernommen haben. Der runde Geburtstag wird am Sonntag, 6. August, gefeiert – mit Bierpreisen wie früher und den ganzen Tag über Blasmusik. Eigentlich hätte das Jubiläum schon vor zwei Jahren angestanden, zwei Mal fiel das Volksfest wegen Corona aber aus.

Früherer Festwirt ging sechs Wochen vor Beginn der Festwoche pleite

Man könnte meinen, dass die beiden Brüder mit dem Autozentrum Isarring, ihren Gemeinderatsmandaten, dem Faschingsverein und diversen anderen Vereinsaktivitäten genug zu tun hätten. Doch Festwirte sind beide auch irgendwie aus Leidenschaft. „Es macht Spaß“, sagt Michael Gascha. „Es ist wie drei Wochen auf dem Campingplatz – mit dem größten Zelt“, scherzt er.

+ Eine Woche dauert der Aufbau des großen Zelts auf dem Lenggrieser Festplatz. An diesem Freitag (4. August) wird die Festwoche eröffnet. © arp

Vor 22 Jahren fragte die Brauerei bei Gaschas an, ob sie das Zelt übernehmen wollen. „Der alte Festwirt ist sechs Wochen vor Beginn pleite gegangen“, erinnert sich Gascha. Schon zuvor hatten sie immer mal wieder kleinere Veranstaltungen für die Brauerei organisiert. „Da haben wir gesagt: Wir probieren es.“ Gut, ergänzt er schmunzelnd, die ersten Jahre habe man trotz der Hilfe der Brauerei draufgezahlt. „Wir waren jung und grün hinter den Ohren. Aber dann haben wir gelernt, wie der Hase läuft“, sagt er. „Jetzt sind wir älter, organisierter, verteilen die Aufgaben besser, und jeder kann sich auch mal einen Tag rausnehmen.“

Gerauft wird viel weniger als früher

Jedes Jahr ändert sich ein bisschen was bei der Festwoche. Eines bleibe aber immer gleich: die familiäre Atmosphäre, sagt Gascha. „Die Leute werden auch tatsächlich immer friedlicher.“ Früher sei schon mal gerauft worden, „das kommt fast gar nicht mehr vor“. Wichtig ist den Festwirten außerdem, den örtlichen Vereinen eine Plattform zu bieten. Feiert einer ein großes Jubiläum, findet ein Festabend im Zelt statt. Die Landjugend veranstaltet dort ihr Tauziehen. Heuer tragen zudem die Fingerhakler ihre Meisterschaft während der Festwoche aus. Und es gibt jedes Jahr einen Heimatabend und eine Tombola, deren Erlös heuer dem Trachtenverein Stamm zugute kommt. Einer der beiden Lenggrieser Trachtenvereine hilft im Gegenzug dafür beim Aufbau. 30 bis 40 Helfer sind da am Wochenende vor Ort. Insgesamt dauert der Aufbau des Zelts eine Woche.

Trio versucht Autoscooter zu stehlen - und wundert sich, dass er nicht fährt

Anekdoten gäbe es aus den 20 Jahren als Festwirt viele zu erzählen, sagt Gascha. Jugendfrei seien aber nur wenige, ergänzt er. Er erinnert sich aber noch daran, als ein Lenggrieser nach einem Streit in der Bar einen Hut mitgehen ließ und aus dem Zelt stürmte, drei Burschen hinterher. „Sie haben ihn aber nicht mehr erwischt. Er hat den Hut am nächsten Tag zurückgebracht.“ Und dann waren da noch die drei Volksfestbesucher, die mitten in der Nacht einen Autoscooter von der Bahn hievten, auf die Straße stellten und sich wunderten, warum er nicht fuhr. Die Polizei erwischte das Trio in flagranti.

Einen gewissen Schwund gibt es bei den Barbechern

Mitgehen lassen Gäste ansonsten aber wenig, sagt Gascha. „Auswärtige fragen eher, ob sie uns einen Masskrug abkaufen können.“ Einen gewissen Schwund stelle man nur bei den Barbechern fest, die mit lustigen Sprüchen versehen sind. „Ich glaube, ganz Lenggries hat die als Zahnputzbecher daheim stehen“, sagt Gascha. Auch eine Beschwerde aus dem letzten Jahr ist ihm im Gedächtnis geblieben. „Uns hat jemand vorgeworfen, dass wir das Volk belügen.“ Demjenigen ging es um den Namen Festwoche. „Er sagt, er kennt keinen Ort, wo eine Woche elf Tage dauert“, sagt Gascha. Vielleicht aus Konsequenz daraus geht die Woche heuer sogar noch einen Tag länger.

Nach Corona überlegt, „ob wir nochmal anfangen“

Und? Jemals ans Aufhören gedacht? „Den Moment gibt es immer“, sagt er. „Auch nach Corona haben wir uns gefragt, ob wir nochmal anfangen.“ Aber am Ende überwiege dann eben doch die Freude dran. „Ohne die Unterstützung unserer Familien würde es aber nicht gehen“, sagt Gascha. „Genauso, wie es früher nicht ohne unsere Eltern ging.“ Einige Bedienungen sind übrigens auch seit der ersten Stunde mit dabei. „Bei einigen arbeitet auch schon die zweite Generation hier“, sagt Gascha. Im kommenden Jahr wird es für die Festwirte noch mehr zu tun geben: Dann findet der Patronatstag in Lenggries statt – mit einem 120 Meter langen Zelt und Platz für 4800 Menschen.

Programm: Die Festwoche beginnt am Freitag, 4. August. Um 17.30 Uhr gibt es Freibier und ein Standkonzert am Rathaus. Um 18.30 Uhr setzt sich der Festzug ins Bierzelt in Gang. Um 19 Uhr zapft Bürgermeister Stefan Klaffenbacher das erste Fass an. Danach findet der Heimatabend des Stamm-Vereins mit der Blaskapelle Lenggries statt.

