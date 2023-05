Lenggrieser Firmlinge sprechen mit einem Mörder: „So jemanden trifft man nicht jeden Tag“

Torsten Hartung im Pfarrheim

Der Ex-Mafioso Torsten Hartung war jüngst zu Gast im Lenggrieser Pfarrheim. Firmlinge berichten von der Begegnung mit einem verurteilten Mörder.

Lenggries – Von einer Begegnung der besonderen Art berichten Sarah, Hannah und Julia gegenüber unserer Zeitung. Im Rahmen ihrer Firmvorbereitung trafen die drei Mädchen einen ehemaligen Mafiaboss und verurteilten Mörder. Der Mann im Anzug begrüßt die rund 50 Gäste im Lenggrieser Pfarrheim. Er geht auf einen der Jugendlichen zu und streckt ihm seine Hand entgegen. „Hast Du schon mal einem Mörder die Hand geschüttelt?“, fragt er – und im Saal wird es totenstill. Als Sarah, Hannah und Julia diese Szene schildern, müssen sie grinsen. Den Auftritt des ehemaligen Schwerverbrechers haben sie gut verdaut. Und er hat sie auch beeindruckt. „Er war absolut selbstsicher“, erzählt Hannah, „er hat sehr offen über sein Leben gesprochen.“

Firmlinge treffen einen ehemaligen Mafiaboss

Torsten Hartung war Chef eines Autoschieberrings, machte Geschäfte mit der russischen Mafia. Für einen Mord saß er 15 Jahre im Gefängnis, fünf davon in Einzelhaft. Zusammen mit dem Journalisten Christoph Fasel hat Hartung ein Buch über sein Leben geschrieben. Titel: „Du musst dran glauben“. Der Ex-Verbrecher wird heute von Kirchen und Medien zu Veranstaltungen eingeladen. 2009 gründete er den Verein „Maria hilf-t“, der seelsorgerische, pastorale Arbeit für Strafgefangene leistet.

Der ehemalige Mafioso ist bekennender Katholik. Die drei Mädchen fanden ihn jedoch nur bedingt vertrauenserweckend. „Er hat viele schlimme Sachen erzählt, aber dabei war er völlig emotionslos“, schildert Sarah. „Auch als er den Mann erschossen hat, der ihn verpfiff, hat er anscheinend nichts empfunden“, berichtet Julia.

„Er hat viele schlimme Sachen erzählt, aber dabei war er völlig emotionslos“

Hartungs Kindheit war geprägt von Gewalt. Als er keine Schläge mehr einsteckte, sondern selbst austeilte, begann seine kriminelle Laufbahn. Durch ein sogenanntes Damaskuserlebnis in Isolationshaft hat sich Hartung nach eigener Aussage geändert. In der Bibel wird der Christenverfolger Saulus auf dem Weg nach Damaskus durch eine Begegnung mit Jesus zum „Apostel der Völker“. Im übertragenen Sinn geht es um ein Ereignis, das einer Person tiefgreifende Selbsterkenntnis vermittelt und damit deren Einstellung und Verhalten zum Positiven verändert. Hartung „erleuchtete“ nach eigener Aussage ein Schatten in Kreuzform auf dem Vorhang in seiner Zelle. „In der Isolationshaft hatte er keine Medien, nur sein Tagebuch“, erzählt Sarah, „Alle seine Gedanken hat er aufgeschrieben.“

Kindheit geprägt von Gewalt

Hannah und Sarah können sich so ein Damaskuserlebnis nicht wirklich vorstellen. Julia meint: „Ich fand das schon glaubhaft, weil an diesem Tag muss schon etwas mit ihm passiert sein.“ Alle drei Firmlinge sind aber überzeugt, dass sich ein Mensch vollkommen wandeln kann. „Der Glaube hat ihm Sicherheit gegeben“, sagt Sarah. „Er hat durch den Glauben ins Leben zurückgefunden“, ergänzt Hannah. Auf jeden Fall sei dieses Gespräch ein sehr guter Termin auf dem Weg zur Firmung gewesen, sind sich die Drei einig. „So jemanden trifft man nicht jeden Tag“, sagt Julia. (Birgit Botzenhart)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.