Lenggrieser Freunde prügeln sich wegen Ex-Freundin

Wie der Kumpel seine Ex-Freundin anschaute, gefiel einem 15-jährigen Lenggrieser nicht. Es folgten Schläge - und sogar ein Biss.

Lenggries - Für einen schmachtenden Blick bezahlte ein 16-Jähriger Lenggrieser mit Würgemalen am Hals, einer ausgekugelten Schulter und einer Bisswunde am linken Finger. Die Polizei berichtet von einer Schlägerei zwischen zwei jungen, angetrunkenen Lenggriesern, die sich auf einer Feier am späten Dienstagabend zutrug.

Zu der Prügelei kam es laut Polizeibericht, „weil der 16-Jährige die Ex-Freundin des 15-Jährigen in einer Weise anschaute, die dem EX missfiel“. Die beiden Jugendlichen seien eigentlich Freunde gewesen. Für den 15-Jährigen endete die Auseinandersetzung mit Schürfwunden und Prellungen. Der 16-Jährige musste - wegen den Verletzungen an Hals, Finger und Schulter - sogar zur Erstversorgung ins Tölzer Krankenhaus.