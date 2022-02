Lenggrieser „Füchse“ wollen Beachvolley-Anlage erweitern und hoffen auf Spenden

Von: Stefanie Wegele

Die Beachvolleyball-Anlage in Lenggries soll doppelt so groß werden. © TV Lenggries

Der Lenggrieser Turnverein will vier weitere Beachvolleyball-Plätze auf dem ehemaligen Kasernensportplatz bauen. Dafür sammeln die Volleyballer nun Geld.

Lenggries – Auch wenn Lenggries nicht direkt am Meer liegt – am Strand (englisch „Beach“) ist Christian Keiler trotzdem oft. Denn er ist Spartenleiter der Abteilung Volleyball beim TV Lenggries. Und im Moment haben die Volleyballer in Lenggries, die „Füchse“, vier Beachvolleyball-Felder. Da Lenggries aber „zum Magneten für Jugendliche aus dem Landkreis, die Volleyball spielen wollen“ (Keiler) geworden ist, reichen die vier Plätze bei Weitem nicht mehr aus. Die Anlage an der ehemaligen Prinz-Heinrich-Kaserne soll deshalb von vier auf acht Plätze verdoppelt werden (wir berichteten).

Verein sammelt Spenden im Internet

Und das kostet Geld. Insgesamt werden sich die Kosten laut Keiler auf etwa 65 000 Euro summieren. Ein Teil davon soll nun durch sogenanntes „Crowdfunding“, auf deutsch etwa „Gruppenfinanzierung“, eingenommen werden. Seit etwa zwei Wochen sammelt der Verein nun Spenden im Internet.

„Beachvolleyball wird ja immer nur zwei gegen zwei gespielt, und zudem können wir freilich auch erst immer nachmittags so ab 16 Uhr, wenn die Trainer und Mitglieder aus Arbeit und Schule kommen, mit dem Training anfangen“, erklärt Keiler. Trainiert werden könne dann, bis es dunkel wird. „Da sind die Plätze schnell voll.“ Im Winter werde Volleyball in der Halle trainiert.

Lenggries hat sich zu einer Beachvolleyball-Hochburg gemausert

In den vergangenen Jahren habe sich Lenggries zu einer wahren Beachvolleyball-Hochburg entwickelt. Das liege laut Keiler zum einen daran, dass man es mit „Sommer, Sonne, Urlaub und Spaß“ verbinde. Zum anderen sei es auch in Corona-Zeiten ein gut umsetzbarer Sport: Im Freien, nur zwei Menschen pro Team auf dem Platz, so dass die Abstände gut eingehalten werden könnten und kein Kontakt-Sport. Mittlerweile zählt die Sparte 240 Mitglieder. Ab acht Jahren kann man loslegen. „Es sind weit mehr Mädchen, die Volleyball spielen, da die Buben oft schon sehr früh beim Fußball hängen bleiben“, sagt der Abteilungsleiter.

Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft der Jugend ist ein Ziel

Eine Erweiterung der Plätze sei auch deshalb nötig, da es das Ziel sei, Wettkämpfe, etwa eine Deutsche Meisterschaft der Jugend, in Lenggries auszurichten. „Auch die Bayerischen Meisterschaften im Jugendbereich werden hier stattfinden, das sind 32 Mannschaften – da brauchen wir die Plätze“, sagt Keiler. Ein hoher Kostenfaktor für die Erweiterung sei vor allem der Sand. 600 Tonnen, die benötigt würden, kosteten rund 36 000 Euro. Der spezielle Sand komme aus Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach. „Der Sand muss extra fürs Beachen geeignet sein, er darf im Sommer nicht zu heiß werden, sonst könnte man ihn ja barfuß nicht mehr betreten“, sagt Keiler. Bei guter Pflege könne man jedoch viele Jahre darauf spielen.

Jede Spende ist dem Verein willkommen

Zweimal im Jahr treffen sich alle Volley-Füchse dafür. Im Frühjahr, um die Anlage wieder fit zu machen und den Sand von allem zu befreien, was nicht hineingehört. Und im Herbst, um die Plätze winterfest zu machen. Dazu kommen die vier neuen Netzanlagen, die etwa 12 000 Euro kosten werden. Durch die Spendenaktion im Internet soll nun ein kleiner Teil der Kosten des Gesamtprojekts – mindestens 10 000 Euro – zusammenkommen. „Natürlich ist jede Spende willkommen, auch ganz kleine Beträge“, betont Keiler.

Lenggrieser Bauausschuss gab im Oktober grünes Licht

Die Erweiterung der Beachvolleyball-Anlage war wie berichtet im Oktober Thema in der Sitzung des Bauausschusses in Lenggries. Das Gremium gab dem Turnverein grünes Licht für den Ausbau. Beantragt worden war die Erweiterung um weitere vier Plätze mit den Maßen von je 16 mal 8 Metern. „Aus meiner Sicht ist das unter Auflagen genehmigungsfähig“, sagte damals der Dritte Bürgermeister Günter Haubner (FWG), der die Sitzung leitete. Das sah der Rest des Ausschusses genauso – und stimmte zu. Eine der Auflagen ist es, dass weiterhin nur zu Fuß zum ehemaligen Kasernensportplatz gegangen und nicht hinter gefahren wird. Weichen muss für die neuen Beachvolleyball-Plätze die alte Tartanfläche.

Je nach Entwicklung auf dem Areal müssen die Plätze vielleicht verlegt werden

Da auch noch nicht klar ist, was sich auf den großen Kasernenflächen, die der Gemeinde gehören, in Zukunft entwickeln soll, könne es sein, dass die Plätze irgendwann gegebenenfalls verlegt werden müssen. Darüber ist sich auch Christian Keiler im Klaren. „Das Risiko nehmen wir in Kauf“, sagt er.

Bei der letzten Erweiterung von zwei auf vier Plätze im Jahr 2017 durfte sich der Verein über Unterstützung aus den zwei Stiftungen freuen, die die Gemeinde verwaltet. Rund 12 000 Euro gab es damals, bei Investitionskosten in Höhe von rund 100 000 Euro – und jeder Menge Eigenleistung. Neben den Plätzen wurde damals unter anderem auch der Weg zum Areal neu gemacht, zudem gab es einen neuen Zaun.

Spenden kann man noch bis 27. März auf der Seite der Füchse Lenggries unter https://www.volley-fuechse.de/

