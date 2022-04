Lenggrieser Gemeinderat berät über Gehweg in Schlegldorf

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Gemeinderat Lenggries ging es um die Vorentwurfsplanung für den Gehweg in Schlegldorf. © Archiv

In der jüngsten Lenggrieser Gemeinderatssitzung stand die Vorstellung der Vorentwurfsplanung für den Gehweg in Schlegldorf auf der Tagesordnung.

Lenggries/Schlegldorf – Über den Gehwegbau in Schlegldorf wird seit Jahren immer mal wieder gesprochen. 2004 gab es sogar schon einmal eine fertige Planung, die aber an Grundstücksverhandlungen scheiterte. Auf Betreiben der SPD-Fraktion wurde das Thema im Juli 2021 erneut im Gemeinderat aufgegriffen (wir berichteten). Damals erläuterte die Verwaltung den Sachstand. Danach beschloss das Gremium, die Planungen für die ersten 500 Meter Gehweg vom Feuerwehrhaus in Richtung Norden in die Wege zu leiten. Den Vorentwurf dafür stellte Karl Ertl, Leiter des Technischen Bauamts, nun in der jüngsten Sitzung am Montag vor. Der Feuerwehrhaus-Neubau – Spatenstich ist am 1. Mai – und die Neusituierung der Bushaltestellen seien bereits berücksichtigt, erläuterte Ertl.

Gehweg in Schlegldorf seit Jahren Thema

Angedacht ist, die Staatsstraße ein Stück in Richtung Osten zu verschieben. So könnte „der Gehwegbau ohne die Inanspruchnahme von Flächen privater Grundstücksanlieger verwirklicht werden“, sagte Ertl, „da sich die Flächen im Besitz der Gemeinde Lenggries beziehungsweise des Freistaats befinden.“ Dem Staatlichen Bauamt Weilheim wurde der Plan auch bereits nahe gebracht. Von dessen Seite wurde Zustimmung signalisiert.

Die Baumaßnahme sei „sehr, sehr wichtig“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Der Bereich sei unübersichtlich, ein Gehweg daher sinnvoll. Wichtig sei es nun, die Anlieger mit ins Boot zu holen. Denn einer der Knackpunkt in der Vergangenheit war neben den seinerzeit notwendigen Grundabtretungen immer auch die Räum- und Streupflicht, die die Anlieger zu übernehmen hätten. „Wir werden daher zeitnah Gespräche führen und ihnen die Entwurfsplanung vorstellen“, kündigte der Rathauschef an.

Nächster Schritt: Gespräche mit Anliegern

An dieser Stelle hakte Sabine Gerg (SPD) nach. Wer denn genau mit Anliegern gemeint sei, wollte sie wissen. Gehe es da nur um diejenigen, die direkt an der Straße wohnen oder auch um die in zweiter und dritter Reihe? „Der Gehweg ist ja eine Anregung aus den Reihen der Schlegldorfer“, sagte Gerg. In der Bevölkerung gebe es durchaus einen „solidarischen Grundgedanken“, sich an den Kosten oder am Räumen zu beteiligen. Klaffenbacher war ob dieser „Solidarität“, die sich ja auch nur schlecht langfristig rechtlich sichern lasse, etwas skeptisch. „In der Pflicht stehen die direkten Anlieger. Die Problematik müssen wir schon erst einmal mit ihnen klären.“ Es sei auch nicht sinnvoll, den Gesprächskreis zu groß zu machen. Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) gab ihm Recht. „Die direkten Anlieger haben die Belastungen. Man muss konkret darüber reden, was das für den einzelnen bedeutet.“ Und vielleicht wolle der eine oder andere ja auch nicht in der breiten Öffentlichkeit über seine Haltung in Sachen Gehweg sprechen, merkte Schöttl an. Die direkten Anlieger werden nun zu einem Gespräch gebeten.

