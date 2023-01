Lenggrieser Gemeinderat sagt Ja zum Hotelumbau: Planung ist „sehr, sehr gelungen“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im Zuge der Sanierung verschwindet unter anderem das asymmetrische Hoteldach. Dafür bekommt das Gebäude ein sechstes Obergeschoss, in dem eine Bar und der Wellnessbereich Platz finden. © ARP

Das ehemalige Brauneckhotel wird umfassend saniert. Im neuen Obergeschoss entstehen eine Rooftop-Bar und ein Wellnessbereich. Dazu werden Personalunterkünfte gebaut.

Lenggries – Richtig gut kamen in der jüngsten Lenggrieser Gemeinderatssitzung die Umbau- und Erweiterungspläne für das ehemalige Arabella Brauneckhotel an. „Ich finde die Planungen sehr gelungen. Es integriert sich gut in die Umgebung“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Es sei allen bewusst, wie wichtig der Hotelbetrieb für den Ort sei. Umbau und Erweiterung würden für eine „Attraktivitätssteigerung für den ganzen Ort sorgen“. Entsprechend einmütig fiel die Zustimmung des Gremiums zu Um- und Neubau aus.

Neues sechstes Obergeschoss mit viel Glas – ohne, dass das Gebäude insgesamt höher wird

Wie berichtet hat die Blue Lion GmbH der Familie Schörghuber das Haus Ende 2021 an eine Gesellschaft rund um den Lenggrieser Immobilienentwickler Christoph Hertwig verkauft. Im November schloss das Hotel – 50 Jahre nach der Eröffnung. Vor dem Neuanfang stehen nun umfangreiche Arbeiten an. „Das Bestandsgebäude soll umfassend saniert werden“, sagte Bauamtsleiter Ronny Bousseljot in der Sitzung. Unter anderem wird aus dem derzeit etwas eigenwillig geformten, asymmetrischen Dachgeschoss ein sechstes Obergeschoss mit viel Glas – ohne, dass das Gebäude insgesamt höher als derzeit wird. Dort entsteht dann auf der Südseite eine Rooftop-Bar und auf der Nordseite ein Wellness-Bereich, „der auch für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen soll“, so Bousseljot.

Kletterwand auf der Westseite des Gebäudes

Auf der Westseite des Gebäudes – also Richtung Bahngleis – ist zudem eine hohe Kletterwand geplant. Dort soll außerdem ein Aufzug angebaut werden. Zudem werden der Gastrobereich im Erdgeschoss erweitert und eine Fluchttreppe auf der Nordseite angebaut. „Alle angedachten Bereiche, die Lärm verursachen, wurden über das schalltechnische Gutachten bewertet und mit entsprechenden Auflagen versehen“, so Bousseljot.

Neues Appartementgebäude mit Konferenzraum und Personalunterkünften

Im Bereich der Zufahrt zum Hotel wird am Gebäude im unteren Bereich auf Balkone verzichtet, um das Wenden für Busse nicht zu erschweren. Daneben, Richtung Urtlmühlweg, entsteht ein Appartementgebäude mit Personalunterkünften im gesamten ersten und zweiten Obergeschoss, das derzeit dort situierte Gebäude wird abgerissen. Im Parterre sind ein Konferenzraum vorgesehen sowie Aufenthalts- und Sanitärräume für die Mitarbeiter. Der Übergang zum Hotel ist nicht mehr als Zwischenbau geplant, sondern wird nur noch überdacht, so dass „man sich zwischen den Gebäuden trockenen Fußes bewegen kann“, so Bousseljot. Platz finden könnte dort auch der Ausschank für den Biergarten, der im Bereich des jetzigen Parkplatzes vor der Rezeption angedacht ist.

Auch die Verkehrssituation wird anders geregelt

Über die Verkehrssituation auf dem Gelände hatte der Gemeinderat bereits im Zuge des Bebauungsplanverfahrens gesprochen. Auch diese soll im Zuge des Umbaus verbessert werden (wir berichteten). Momentan führt eine mehr oder minder öffentliche Straße über das Gelände, die Münchner Straße und Urtlmühlweg verbindet, gleichzeitig aber das Hotelhauptgebäude von den Seminarräumen im „Creaktivum“ trennt. Genau das soll sich ändern: Die Zufahrt wird dann zur Sackgasse, die in einem Wendehammer endet. 83 Parkplätze sind nötig. 52 finden in der Tiefgarage Platz, 31 auf der Freifläche.

Verbesserungen im Brandschutz werden gelobt

„Ich finde das Ganze sehr, sehr gelungen“, sagte Anton Leeb (CSU). Dem Kreisbrandmeister gefielen auch die Verbesserungen in Sachen Brandschutz. „Bislang gab es keine zweite Fluchttreppe. Jetzt gibt es mehr Ausstiegsmöglichkeiten.“ Das alles sei ein großer Gewinn. Ein „klares Ja zum Vorhaben“ gab es auch von Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU). Lenggries brauche dieses Hotel unbedingt. „Und wir wissen, wie schwierig es ist, einen Hotelbetreiber in unser Dorf zu bringen.“ Diesen Betreiber hat Hertwig offenbar gefunden. Bekannt gegeben werden soll er in Kürze. Mit einer Wiedereröffnung des Hotels ist voraussichtlich im ersten Quartal 2024 zu rechnen.

