Lenggrieser Gewerbeschau: Wenn der Bürgermeister Brezen schlingt

Wie vielfältig die Lenggrieser Wirtschaftswelt ist, zeigt sich bei der Gewerbeschau. Zum sechsten Mal richtet der Handwerker- und Gewerbeverein die Veranstaltung aus.

Lenggries – Es sei für ihn „eine große Ehre“, wieder Schirmherr der Gewerbeschau zu sein, hatte Bürgermeister Werner Weindl in seinem Grußwort bei der Eröffnung am Freitagvormittag im Gastrozelt betont. Die Ausstellung zeige einmal mehr, „welche Vielfalt es in Lenggries gibt“, betonte Weindl. Selbst Alteingesessene würden bei der Schau immer wieder Angebote entdecken, „von denen sie nicht gewusst haben, dass es sie in Lenggries gibt“. Genau diese Vielfalt sei eine der Stärken des Wirtschaftsstandorts. „Wir haben Gott sei Dank keine Monostruktur“, betonte der Bürgermeister. Jeder Ort könne sich glücklich schätzen, wenn er so gute Firmen habe, die Arbeits- und Ausbildungsplätze stellen und mit ihren Steuern die gemeindliche Infrastruktur mitfinanzieren.

Weindl freute sich besonders, dass auch Lenggrieser Mittelschüler zum Eröffnungstag gekommen waren. „So eine Ausstellung ist für Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, ideal. Sie ist das beste Podium, um erste Kontakte zu knüpfen.“

+ Die ganze Vielfalt der Lenggrieser Wirtschaftswelt ist bei der Gewerbeschau zu sehen © Pröhl

An 30 Ständen zeigen 50 Lenggrieser Aussteller aus Handwerk, Handel und Dienstleistung, was sie zu bieten haben. Jeder habe sich etwas Besonderes einfallen lassen und viel Ideenreichtum an den Tag gelegt, betonte Georg Gerg, Vorsitzender vom Handwerker- und Gewerbeverein. „Diese Werbung kann sich sehen lassen.“ Er dankte allen Teilnehmern für die Mühe. „Es ist ein Riesenaufwand für jeden Betrieb. Der Erfolg ist schlecht messbar, aber ich hoffe, dass sich die Teilnahme über die Jahre auszahlt“, so Georg Gerg.

Lenggrieser Gewerbeschau: Ehrengäste schlingen Brezen

Der Handwerker-Vorstand nutzte sein Grußwort auch, um auf die Ausbildungssituation einzugehen. „Wir brauchen alle dringend Leute, die wir eigentlich nur selber ausbilden können.“ Allerdings schlagen immer weniger Jugendliche den Weg ins Handwerk ein. „Schon in der dritten, vierten Klasse werden die Kinder getriezt, damit sie mindestens den Übertritt in die Realschule schaffen“, sagte Gerg. Dabei biete auch die Mittelschule alle Möglichkeiten. „Ich habe einen sehr guten Quali gemacht, dann den Gesellenbrief als Elektriker und mit 28 den Meister“, sagte Gerg. Aber auch beim Meisterlehrgang stieß ihm sauer auf, dass manche seiner Kollegen noch keinen einzigen Tag als Geselle wirklich gearbeitet hatten. „Das hat sich dann bei der praktischen Prüfung gezeigt“, scherzte Gerg.

Bevor sich die Gäste auf zum Rundgang durch die Mehrzweckhalle machten, mussten Weindl, Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, Landkreis-Wirtschaftsförderer Andreas Roß und Gemeinderätin Birgitta Opitz noch ihr eigenes handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Bäcker Alfred Kellner hatte Teig mitgebracht, aus denen das Quartett Brezen schlingen sollte. Am geschicktesten stellte sich Opitz an. Bachhuber blickte derweil recht ratlos auf seine Teigwurst. „Martin, das, was da bei dir liegt, würde ich als Nusshörndl verkaufen“, befand Gerg. Besser weg kam Rathauschef Weindl, dessen Brezen recht formschön waren. „Werner, wenn du ab März dann Zeit hast – um halb drei in der Früh geht es bei uns los“, zeigte Kellner ihm eine berufliche Perspektive auf. Wie berichtet tritt Weindl bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 nicht mehr an.

Die Gewerbeschau läuft bis Sonntag

Die Ausstellung in und rund um die Mehrzweckhalle läuft bis Sonntag, 6. Oktober. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Im Rahmenprogramm gibt es Vorträge, eine Schnitzeljagd, Musik und ein Kinderprogramm. Wenn die Ausstellung um 18 Uhr schließt, geht es im bewirteten Gastrozelt weiter. Dort spielt bis 22 Uhr Musik. Am Samstag ist dieLenggrieser Blaskapelle zu hören, am Sonntag die Blaskapelle „Junger Schwung“. Das Zelt schließt jeweils um 22.30 Uhr.

