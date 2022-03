Lenggrieser Haushalt: Finanzplan mit einigen Unbekannten und einem neuen Kredit

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Momentan sieht die finanzielle Lage der Gemeinde Lenggries nicht so schlecht aus. © dpa

Der Lenggrieser Hauptausschuss beriet in seiner jüngsten Sitzung über den Haushalt. Vorgesehen ist eine neue Kreditaufnahme über 1,8 Millionen Euro. Das ist aber nichts im Vergleich zu den kommenden Jahren.

Lenggries – Einen kommunalen Haushalt in Zeiten wie diesen aufzustellen, ist nicht einfach. Die Corona-Pandemie, Lieferkettenengpässe, der Krieg in der Ukraine: Es gibt viele Unwägbarkeiten, die Auswirkungen auf die gemeindlichen Finanzen haben können. „Was uns dieses Jahr noch bringt, kann man nicht abschätzen“, sagte der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses. Bislang stelle sich die Einnahmesituation nicht so schlecht dar, aber es könne durchaus sein, dass das eine oder andere Projekt unterbrochen oder verschoben werden müsse, sagte Klaffenbacher.

Gewerbesteuern fließen unvermindert, die Einkommensteuerbeteiligung steigt

Tatsächlich ist die Finanzlage der Gemeinde solide. Die Gewerbesteuern fließen unvermindert, der Anteil an der Einkommensteuerbeteiligung steigt voraussichtlich leicht, und es gibt mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Letzteres ist aber nicht nur positiv, denn mit diesen Zahlungen greift der Freistaat den finanzschwächeren Kommunen unter die Arme, wie Kämmerer Michael Wenig erläuterte.

Wie viel darf der Landkreis von der Gemeinde verlangen?

Da sich die Umlagekraft der Gemeinde reduziert hat, zahlt Lenggries heuer etwas weniger Kreisumlage als im Vorjahr – obwohl der Landkreis den Hebesatz von 47,5 auf 49,7 Prozent erhöht. Das ist – vereinfacht – der Anteil der Einnahmen, den die Gemeinden an den Landkreis weiterreichen. Ob es für den Hebesatz eigentlich eine „Deckelung“, sprich: eine Obergrenze, gebe, wollte Markus Ertl (FWG) wissen.

Nicht im klassischen Sinn, antwortete Wenig. Bevor der Kreis den Hebesatz festlegt, müsse er allerdings prüfen, ob er den Gemeinden damit nicht zu viel abverlangt und diese noch in der Lage sind, die eigenen Aufgaben zu schultern. Sind sie, wie der Kreistag in seiner Sitzung im Februar mit 54:3 Stimmen festgestellt hat. CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner wollte wissen, ob mit Blick auf die Kriegsflüchtlinge weiteres finanzielles Ungemach von Seiten des Landkreises oder des Landes drohe. „Sind da irgendwelche finanziellen Verpflichtungen für die Gemeinde greifbar?“, fragte Wasensteiner. „Da ist mir nichts bekannt“, sagte Klaffenbacher. „Das ist in erster Linie die Sache des Landkreises.“

Kreisumlage ist nur der drittgrößte Ausgabeposten

Die Kreisumlage ist übrigens nur der drittgrößte Posten bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Ganz oben stehen wie immer die Personalkosten. Tendenz: weiter steigend. Das liegt auch daran, dass neue Stellen im Bereich der Kindertageseinrichtungen geschaffen werden mussten. Und in diesem Bereich könnte durchaus auch noch mehr auf die Gemeinde zukommen. „Wir brauchen eine weitere Kindergartengruppe“, sagt Klaffenbacher auf Anfrage. Die drei Einrichtungen in Lenggries und Wegscheid sind voll. „Wir verhandeln gerade mit einem externen Träger“, sagt der Bürgermeister.

Auf Platz zwei der Ausgaben steht der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dazu zählt unter anderem der Unterhalt der gesamten Liegenschaften.

Für Investitionen bleibt nicht allzu von den Einnahmen übrig

Ein guter Gratmesser für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist meist die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt. Das ist letztlich das Geld, das nach Abzug der laufenden Kosten übrig ist und für Investitionen zur Verfügung steht. 2,5 Millionen Euro waren das im vergangenen Jahr. Heuer fällt die Zuführung mit 296 000 Euro ziemlich mager aus. Das liege auch daran, dass sich im Verwaltungshaushalt einige umfangreichere Unterhaltsmaßnahmen verbergen, wie Klaffenbacher erklärt. Dazu gehört unter anderem der Brandschutz an den Schulen.

1,8 Millionen Euro an neuen Krediten - unter anderem fürs Pflegeheim

Da so weniger Geld für die klassischen Investitionen – Beispiel: Neubau des Schlegldorfer Feuerwehrhauses – übrig bleibt, greift die Gemeinde in die Rücklagen und muss einen Kredit über 1,8 Millionen Euro aufnehmen. An dieses Gefühl werden sich die Gemeinderäte gewöhnen müssen: Unter anderem für den Neubau des Pflegeheims sind in den kommenden drei Jahren Kreditaufnahmen in Höhe von 18 Millionen Euro vorgesehen.

Der Lenggrieser Haushalt 2022 in Zahlen Verwaltungshaushalt/Wichtige Einnahmen (in Klammer: 2021) Grundsteuer A + B: 1,06 Millionen Euro (1,05 Mio.)

Gewerbesteuer: 3,2 Millionen Euro (3,1 Millionen)

Einkommensteuer: 6,5 Millionen Euro (6,2 Mio)

Schlüsselzuweisungen: 2,8 Millionen Euro (2,1 Mio)

Wichtige Ausgaben: Personalkosten: 6,7 Millionen Euro (6,2 Mio)

Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand: 6,0 Millionen Euro (5,7 Mio) Kreisumlage: 5,6 Millionen Euro (5,8 Mio)

Zuführung zum Vermögenshaushalt: 296 000 Euro (2,5 Mio) Wesentliche Investitionen: Rathaus-Umbau (414 200 Euro), Neubau Feuerwehrhaus Schlegldorf (1,1 Millionen Euro), Pflegeheim Neubau (2,5 Millionen Euro),

Kreditaufnahme: 1,8 Millionen Euro (0) Rücklagenentnahme: 2,2 Millionen Euro Rücklage (Ende ’22): 2,4 Millionen Euro (Ende ’21: 4,6 Mio)

Schuldenstand (Ende ’22): 2,0 Millionen Euro (214 500)



