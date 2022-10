Lenggrieser Helfer im Ahrtal: Jetzt sind vor allem Handwerker gefragt

Von: Felicitas Bogner

Nach wie vor herrscht in den Dörfern – wie hier in Rech – ein Bild der Verwüstung. Viele Hauseigentümer warten immer noch auf ein Gutachten. © Privat

Helferinnen aus dem Isarwinkel sind zum vierten Mal im Ahrtal und verteilen Spenden. Nun berichten sie, was sich gut ein Jahr nach der Flutkatastrophe vor Ort verändert hat.

Lenggries/Altenahr – Direkt nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 kamen zahlreiche freiwillige Helfer ins Ahrtal und packten mit vereinten Kräften an. Während die Aufmerksamkeit und die allgemeine Hilfsbereitschaft bei vielen mittlerweile nachgelassen hat, ist die Solidarität mit den Betroffenen bei Anna Dietz und Elisabeth Fichtner aus Lenggries sowie Katharina Aschenloher aus der Jachenau immer noch groß. Das Isarwinkler Trio reiste nun das vierte Mal zum Helfen nach Rheinland-Pfalz.

Mit einem Auto voll Sach- und Geldspenden machten sie sich auf den Weg. „Wir haben an zwei Tagen verschiedene Orte besucht und uns ein Bild gemacht, wo Hilfe benötigt wird“, so die Vierfachmutter Anna Dietz. Dafür waren die Frauen in Mayschoß, Dernau, Rech und Altenahr.

Wie bereits berichtet organisierte die Lenggrieserin eine Hilfsaktion, bei der sie im Bekanntenkreis zu Spenden aufgerufen hatte. „Seit unserem letzten Besuch im Frühjahr haben wir nun nochmal rund 2800 Euro zusammenbekommen“, berichtet sie. Dieses Geld habe sie nun vollständig mit ihren Mitstreiterinnen an private Haushalte vor Ort verteilt. Beispielsweise habe eine junge Familie 500 Euro bekommen für Arbeiten in ihrem Keller, der nach wie vor nass sei. „Wir haben seit der Flutkatastrophe schon einige Kontakte geknüpft“, sagt Dietz. „Und diejenigen vermitteln uns dann wieder andere Leute, die gerade Hilfe brauchen.“

Lenggrieserinnen bringen erneut Sach- und Geldspenden nach Altenahr

Auch wenn die Isarwinklerinnen einige Sachen – von Nudeln und Mehl von der Off Mühle in Sindelsdorf über Kaffee bis zu selbst gestrickten Socken – im Gepäck hatten, haben sie bemerkt, dass Sachspenden mittlerweile im Ahrtal weniger gefragt seien. „Es gibt auch kaum mehr jemanden, der das Verteilen der Sachspenden organisiert“, berichtet Dietz. Dies sei bei ihrem Besuch im Frühjahr noch anders gewesen.

Seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 waren sie nun bereits zum vierten Mal im Ahrtal: (v. li.)Anni Dietz, Katharina Aschenloher, Anni Dietz und Lisi Fichtner. © Privat

Ansonsten habe sich vor Ort nicht allzu viel verändert. „Wie wir erfahren haben, warten sehr viele Leute immer noch darauf, dass ein Gutachten von ihrem Haus gemacht wird“, berichtet sie. „Das ist eine große Belastung. Zahlreiche Menschen leben nach wie vor in Übergangsunterkünften, bei Verwandten oder auf ganz kleinem Raum in Tiny-Häusern, die dafür errichtet wurden.“ Sie sehnen sich nach ihrer alten Heimat und mehr Platz, meint Dietz.

Langsam würden aber die ersten Wirtshäuser wieder den Betrieb aufnehmen. „Aber das hat natürlich noch nichts mit einer normalen Infrastruktur einer normalen Stadt zu tun“, unterstreicht die Lenggrieserin. „In einer Straße in Altenahr waren fast alle Häuser leer oder abgerissen, aber zwei Wirtschaften hatten offen. Sonst war aber in der ganzen Straße nichts, und auch Geschäfte hatten noch nicht geöffnet.“

„Seit der Inflation und Energiekrise geht die Spendenbereitschaft zurück“

Überall sehe man Häuser, die gerade abgerissen werden. „Sehr viele Leute haben aber wohl Probleme mit den Versicherungen, was einen Wiederaufbau betrifft“, hat Dietz in Gesprächen vor Ort erfahren. Positiv sei ihr aufgefallen, dass erstaunlich viele Touristen in der Gegend und den nahe gelegenen Weinbergen unterwegs gewesen sind. „Das ist natürlich ein tolles Zeichen, wenn man die Leute und die Wirtschaft vor Ort in dieser Form unterstützt, obwohl es ja bis auf die Weinberge dort aktuell nicht sehr viel Schönes zu besuchen gibt“, meint die Lenggrieserin.

Die Fahrt war erst einmal die letzte von Dietz, Aschenloher und Fichtner. „Seit der Inflation und Energiekrise geht die Spendenbereitschaft zurück“, sagt Dietz. „Noch dazu haben sehr viele unserer Freunde und Bekannten schon etwas für unser Hilfsprojekt gespendet.“ Am dringendsten würden die Leute in den betroffenen Ortschaften nun Handwerker brauchen. „Und Erfolg bei den Verhandlungen mit den Versicherungen“, sagt die 37-Jährige. Auch wenn kein weiterer Einsatz geplant ist, bleibe sie mit einigen aus der Region in Kontakt. „So erfahre ich immer, wie sich die Situation dort entwickelt.“

