Lenggrieser Hirschbachbrücke: Neues Bauwerk wird breiter und höher

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Überbau der Hirschbachbrücke ist seit Anfang August abgerissen und wird bis Ende Oktober erneuert. © Pröhl

Die Lenggrieser Hirschbachbrücke wird erneuert. Daher ist die Straße in diesem Bereich derzeit vollgesperrt. Investiert werden rund 660.000 Euro.

Lenggries – Wer von der Dorfmitte nach Anger will (oder zurück), muss derzeit einen weiteren Weg in Kauf nehmen. Denn am Hirschbach ist Schluss. Seit Anfang August wird die 1968 fertiggestellte Brücke an dieser Stelle erneuert.

In regelmäßigen Abständen müssen auch in Lenggries alle Brückenbauwerke untersucht werden. Bei der jüngsten seien die Schäden im Innenleben der Hirschbachbrücke zu Tage getreten, sagt Karl Ertl vom technischen Bauamt. Die Eisenarmierung im Beton rostet. „Deshalb gab es die dringende Empfehlung, den Überbau zu erneuern“, sagt Ertl. Die Widerlager, auf denen die Brücke aufliegt, bleiben dagegen erhalten, werden aber ertüchtigt. Bis zum Mittwoch war dafür eine Spezialmaschine im Einsatz, die tiefgründende Mikropfähle setzte. Sie erhöhen die Stabilität des gesamten Brückenbauwerks.

Derzeit überspannt nur eine schmale Holzkonstruktion den Hirschbach

Der Überbau – also die eigentliche Brücke – wurde gleich zu Beginn der Arbeiten abgebrochen. Derzeit überspannt nur eine schmale Holzkonstruktion den Hirschbach. Die Behelfsbrücke ist aber nur für die Bauarbeiter vorgesehen. Auch Radler und Fußgänger müssen die Baustelle umfahren beziehungsweise umgehen. „Alle müssen außen herum“, verdeutlicht Ertl. Die meisten würden das verstehen, leider aber eben nicht alle. Der überörtliche Verkehr werde bereits frühzeitig auf die Baustelle und die Sperrung hingewiesen, damit er möglichst auf der B13 bleibt „und wir kein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Anger haben“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Mit dem Neubau wird die Brücke etwas breiter. „Die Fahrspuren hatten bislang eine Breite von 5,50 Metern, jetzt werden es sechs Meter“, sagt Ertl. Auch die Gehwege auf beiden Seiten bekommen mehr Platz. 1,50 Meter werden die Fußgänger zur Verfügung haben. „Das ist notwendig, weil dort viele Schulkinder unterwegs sind – auch mit dem Radl“, sagt Klaffenbacher.

Unter der Brücke wird dann Platz für ein 100-jährliches Hochwasser sein

Außerdem wird die Brücke etwas höher, daher müssen die Straßenanschlüsse neu gestaltet werden. Die zusätzliche Höhe gewährleistet, dass im Falle eines 100-jährlichen Hochwassers genug Wasser unter der Brücke durchpasst. Das war eine Auflage des Wasserwirtschaftsamtes in Weilheim.

Die Brückenerneuerung hat die Kommune schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. Ursprünglich war sie für 2021 angedacht. Angesichts der Corona-Pandemie und der ungewissen Haushaltsentwicklung hatte man sich aber dazu entschlossen, das Projekt zu verschieben. Angesichts der explodierenden Baupreise im vergangenen Jahr sei er auch ganz froh, „dass wir das damals nicht ausgeschrieben haben“, sagt Klaffenbacher. Jetzt liege man kostenmäßig „gut im Rennen. Ich sehe keinen Nachteil, weil wir die Maßnahme verschoben haben“.

Gemeinde kannmit Zuschüssen in Höhe von rund 300.000 Euro rechnen

Ende Oktober soll der Bau abgeschlossen sein. Rund 660 000 Euro wird die Gemeinde dann investiert haben, darf aber auf Zuschüsse in Höhe von 305 000 Euro hoffen.

Im Zuge der Arbeiten wurde neben der Brücke übrigens auch noch ein Wasserzählerschacht gesetzt. Dieser vervollständigt das Netz, das die Gemeinde seit 2017 im ganzen Ortsgebiet errichtet. An diesen Stellen lassen sich Durchflussmengen messen. So soll es leichter werden, Rohrbrüchen auf die Spur zu kommen und Wasserverluste einzugrenzen. Der Schacht ist bereits fertiggestellt, jetzt wird noch die Technik eingesetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.