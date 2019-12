Lenggrieser „Housemusi“ im neuen Gewand - und ungewöhnlich weiblich

Alter Name, neue Nummern und ungewöhnlich weiblich: „d’Housemusi“ aus Lenggries ist wieder da.

Lenggries/Arzbach– Bis vor zwei Jahren bestand die im Isarwinkel beheimatete Formation aus den drei „Burschen“ Sepp Müller, Martin Regnat und Toni Fischer. Mit ihrem Konzept „Volksmusik trifft Rock“ haben sie das Publikum von den Stühlen gerissen.

Nach dem Ausstieg von Martin Regnat und einer Neusortierungsphase kommt die Gruppe jetzt zurück auf die Bühne, und es gibt viel weiblichen Input: Sonja Schroth bringt mit der Steirischen, Gesang und kabarettistischen Einlagen charmante Frauenpower in den bisherigen Männer-„Househalt“.

„D’Housemusi“ steht für ziemlich eigen interpretierte Volksmusik

Viele neue Stücke sind im Lenggrieser Probenraum entstanden. „Die neue Richtung ist wie eine Frischzellenkur“, freut sich Sepp Müller, Percussionist und ebenfalls Sänger. Doch was ist denn jetzt anders? „d’Housemusi“ steht immer noch für ziemlich eigen interpretierte Volksmusik, manchmal schräg, immer virtuos, altbayerisch und modern zugleich.

„Aber Frauen spielen anders und singen anders“ erklärt Sonja Schroth. „Manches wird direkter angesprochen, und der Blickwinkel ist woanders.“ Die 49-jährige Penzbergerin ist keine Unbekannte im Isarwinkel. Sie ist Musikerin und Bühnenmensch durch und durch. Seit Jahren ist sie mit verschiedenen Formationen unterwegs, unterrichtet in der Lenggrieser „Müsikwerkstatt“ und hat kürzlich die „Oberhexe“ im Orff-Weihnachtsstück der Tölzer Musikschule gespielt. Mit der „Housemusi“ fühlt sich sich ganz in ihrem Element. „Ich spiele, was raus muss. Ich bin ganz ich selbst und kreativ noch mehr angekommen.“ Da brodelt offenbar einiges in ihr. Sie textet, komponiert, singt und erzählt Geschichten auf der Bühne. „Ich finde es total gut, dass mit Sonja jetzt auch Frauenthemen in den Liedern vorkommen“, sagt Sepp Müller. „Das ist nicht nur ,reloaded‘, das ist ein ganz neues Programm.“

Jede Nummer wird musikalisch gemeinsam erarbeitet

Mit „Isar-Loisach-Tegernsee“ so der Titel des Programms, geht es nun quer über drei Landkreise musikalisch und inhaltlich zur Sache. Mehr Gesangsnummern, mehr Kabarett, und auch die Rolle der Zither hat sich verändert, denn Toni Fischer rückt mit seinem Instrument viel mehr in den Vordergrund. Er muss schließlich die fehlende Gitarre von Martin Regnat ersetzen. „Ich bin quasi der Gitarrist auf der Zither“, sagt er grinsend.

Die drei üben neben ihrer Musik auch echte Demokratie im Probenraum. Jede Nummer wird musikalisch gemeinsam erarbeitet, damit jeder voll und ganz dahinter stehen kann. Da wird so manches Mal diskutiert – im positiven Sinn natürlich, denn die drei verstehen sich auch privat gut. Es werden aber auch noch die alten Sachen gespielt – nur ein bisserl aufgepeppt.

Für 2020 sind schon viele Auftritte geplant. Los geht’s gleich am Sonntag, 5. Januar, mit einem Konzert im Arzbacher „Kramerwirt“. Veranstalter ist das „KKK“. Ein weiteres Mal ist „d’Housemusi“ am 29. Februar in der „Lust“ in Bad Tölz zu hören. „So, wie es früher war, wird’s natürlich nimmer“, bemerkt Sepp Müller. „Es wird anders. Gott sei Dank!“

Vorverkauf: Karten für den „Kramerwirt“ per E-Mail an sabine@kkk-lenggries oder Telefon 0 80 42/91 24 65; für die „Lust“ in Bad Tölz bei Schreibwaren Zauner, Telefon 0 80 41/7 81 40. Ines Gokus

