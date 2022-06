Lenggrieser Kindertagesstätten: Elternbeiträge sollen deutlich steigen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen werden in Lenggries steigen. © Uwe Anspach

Die Gemeinde Lenggries plant eine Erhöhung der Kitagebühren, weil das jährliche Defizit bei fast 1,4 Millionen Euro liegt. Da lange nicht mehr erhöht wurde, fällt der Sprung nun groß aus.

Lenggries – Kinder sind der Gemeinde Lenggries lieb und teuer. Letzteres zeigt sich beim jährlichen Defizit in den gemeindlichen Kindertagesstätten. Im vergangenen Jahr blieb die Kommune auf fast 1,4 Millionen Euro sitzen. „Seit 2011 hat sich das Defizit mehr als verdoppelt“, sagte Kämmerer Michael Wenig am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses. Nun sollen die Eltern stärker zur Kasse gebeten werden. Die Erhöhung der Gebühren ist allerdings auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

1,9 Millionen Euro fließen allein in die Personalkosten

Dass das Defizit so deutlich gestiegen ist, hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass im September 2020 ein dritter Kindergarten in Lenggries eröffnet hat. Mittlerweile steckt die Gemeinde rund 1,9 Millionen Euro allein in die Personalkosten.

Gebühren wurden seit zehn Jahren nicht mehr geändert

Die derzeitige Gebührensatzung stammt aus dem Jahr 2012. Geändert wurde sie zuletzt 2018, damals sei es aber nur um die Mittagsverpflegung gegangen, so Wenig. Mittlerweile liegen die Gebühren, die Lenggries erhebt, deutlich unter denen der anderen Gemeinden, wie eine Aufstellung zeigte. Bei einer Betreuungszeit von vier bis fünf Stunden pro Tag im Kindergarten erheben die anderen Kommunen durchschnittlich 120 Euro, in Lenggries sind es nur 80 Euro. Ein ähnliches Bild gibt es bei den Krippen. Werden für vier bis fünf Stunden in den umliegenden Gemeinden im Schnitt 243 Euro fällig, sind es in Lenggries 140 Euro.

Auch bei der Geschwisterermäßigung gibt es Veränderungen

Nun steht eine deutliche Erhöhung im Raum. Für vier bis fünf Stunden Betreuung im Kindergarten sollen 120 Euro fällig werden. Weiter geht es in 12-Euro-Schritten. Die Höchstbetreuungszeit von neun bis zehn Stunden kostet 180 Euro. Für Krippenkinder wird der doppelte Satz berechnet. Auch bei den Geschwisterermäßigungen ändert sich etwas: Bislang zahlt jedes zweite Kind nur die Hälfte, jedes weitere war frei. Nun gibt es im Kindergarten nur noch zehn Euro Ermäßigung, in der Krippe 20.

Warum wurde in den vergangenen Jahren nicht kontinuierlich erhöht?

„Das ist schon massiv, aber der Schritt ist längst überfällig, weil uns die Kosten davonlaufen“, sagte CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner. Er wollte aber schon wissen, warum man nicht kontinuierlicher die Gebühren angepasst habe. Als man sich 2018 zuletzt damit befasst habe, „waren wir noch nicht so weit weg von den anderen Gemeinden“, erklärte Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl (CSU), der die Sitzung leitete. „Damals lag der Durchschnitt der anderen bei etwa 90 Euro“, verdeutlichte Wenig. Daher habe man die Gebühren nicht angetastet. Nun aber hätten viele in den vergangenen ein, zwei Jahren ihre Sätze deutlich erhöht. Dadurch sei die große Diskrepanz entstanden.

Der Freistaat gibt für jedes Kindergartenkind 100 Euro dazu

Ganz alleine müssen die Eltern die Gebühren übrigens nicht stemmen. Der Freistaat zahlt für jedes Kindergartenkind einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro – und zwar ganz automatisch direkt an die Einrichtung. Seit 2020 gebe es zudem das bayerische Krippengeld. Auch hier seien bis zu 100 Euro Zuschuss pro Monat möglich. Allerdings müssen die Eltern dafür einen Antrag stellen, die Förderung ist zudem an Einkommensgrenzen gekoppelt, so Wenig. Auch über das Jugendamt seien Unterstützungen für Eltern möglich, die sich die Betreuung nicht leisten können.

Kämmerer hat Musterrechnungen mitgebracht

Der Kämmerer hatte einige Beispielrechnungen mitgebracht. Wer derzeit seine zwei Kinder vier bis fünf Stunden pro Tag im Kindergarten hat, bezahlt aktuell dafür keine Gebühr, weil der staatliche Zuschuss die Kosten deckt. Nach dem neuen Berechnungsmodell würden insgesamt 30 Euro bei den Eltern hängen bleiben. Wer ein Kind im Kindergarten und eines in der Krippe hat und beide sieben bis acht Stunden betreuen lässt, zahlte bis jetzt 190 Euro, künftig werden es 348 sein. „Dafür kann aber das zweite Elternteil auch 35 Stunden pro Woche arbeiten gehen“, merkte Schöttl an.

Das letzte Wort hat der Lenggrieser Gemeinderat

Eine goldene Nase verdient sich die Gemeinde mit der Erhöhung übrigens nicht. Die zusätzlichen Einnahmen senken das jährliche Defizit gerade einmal um zehn Prozent.

Gegen die Stimme von Tobias Raphelt (SPD) empfahl der Hauptausschuss dem Gemeinderat, die neuen Gebühre so zu beschließen. Geschehen wird das voraussichtlich in der Sitzung am 27. Juni.

