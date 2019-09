Lenggrieser Kirche St. Jakob: Sanierung steht noch ganz am Anfang

Die Lenggrieser Pfarrkirche muss saniert werden. Doch die Planung ist schwierig.

Lenggries – Seit knapp einem Jahr beschäftigt sich Architekt Markus Baukholt nun schon mit der Pfarrkirche St. Jakob in Lenggries. Bekanntlich steht eine Renovierung bevor. Mehrere Aktenordner hat Baukholt bereits gefüllt mit Plänen und Dokumenten. Auch eine archivalische Forschung zur Historie des Dachs gibt es bereits. Rund 30 Mal war der Architekt selbst in der Kirche, um das Gebäude unter die Lupe zu nehmen. Trotzdem sagt er: „Wir stehen ganz am Anfang.“

Vor 37 Jahren wurde das Dach zuletzt in Schuss gebracht. Die Holzschindeln aus Rot-Zeder lösen sich nun allerdings stellenweise auf. Da bei ihnen mit einer Lebensdauer von rund 30 Jahren gerechnet wird, sei das laut Baukholt allerdings auch normal. Ebenso ist die Dachschale verschmutzt. Schauen Kirchenbesucher von unten an die Decke, sehen sie graue Stellen. „Schon allein aus ästhetischen Gesichtspunkten muss das neu gemacht werden“, sagt der Architekt.

Sanierung von St. Jakob: Ist die Verschmutzung nach 37 Jahren normal?

Derzeit wird überprüft, ob diese Verschmutzung der Raumschale nach 37 Jahren normal ist. Andererseits könnte es sein, dass eine Verpuffung in der Heizung im Jahr 2007 die Wände so verdreckt hat. Momentan läuft eine Untersuchung im Labor. Nebenbei gibt es eine empirische Untersuchung direkt in der Kirche. Ein paar Stellen wurden gereinigt und teils mit Kleister wieder abgeklebt. Etwa nach einem halben Jahr wird dieser abgezogen und die gekleisterte Stelle mit der anderen gereinigten Fläche verglichen, um mögliche Schlüsse für die Verschmutzung ziehen zu können.

Den größten Schmerz, wie Baukholt selbst sagt, hat er allerdings mit der Dekontaminierung des Dachstuhls. 1982 wurde als Dämmmaterial Mineralwolle verwendet, die offen auf einer der Kuppeln aufgebracht wurde. Wegen der Schadstoffe ist das Material allerdings gesundheitsgefährdend. Vor allem, weil die Fasern immer wieder hochgewirbelt werden, wenn der Wind durch den Dachstuhl bläst. Die Folge: Beim Entfernen der Wolle dürfen sich Arbeiter dort nur mit Schutzanzügen und Atemschutz aufhalten. „Das ist arbeiten unter erschwerten Bedingungen“, sagt der Architekt.

+ Der Übeltäter: Die Mineralwolle ist gesundheitsschädlich und muss deshalb dringend raus. © Pröhl

Außerdem besteht beim Entfernen eine zweite Schwierigkeit. Das Dach der Kirche setzt auf zwei verschiedenen Arten von Gewölben an. Ein Teil ist gemauert, der andere hat ein Holzgewölbe. Vorstellen kann man sich das wie einen umgedrehten Schiffsrumpf, der von unten verputzt wurde, erklärt Baukholt. Das Dach setzt allerdings nicht auf, sondern seitlich der Kuppel an – an die Fußpunkte kommt man dort daher nicht hin.

Schädliche Mineralwolle muss entfernt werden

Um nun die Mineralwolle entfernen zu können, wird wahrscheinlich von außen ein Gerüst an die Barockkirche aus dem Jahr 1722 angebracht, um an die unzugänglichen Bereiche zu kommen. Wegen der Schadstoffe muss das Gerüst allerdings eingehaust werden und eventuell sogar mit Unterdruck innerhalb des Gerüsts gearbeitet werden, meint Baukholt.

Die Struktur des Dachstuhls an sich passe dagegen aus der Sicht des Architekten soweit. Zur Verstärkung wurden bereits im Jahr 1982 Stahlkonstruktionen eingezogen, die nur hier und da etwas nachgespannt werden müssten.

Wenn die schädliche Mineralwolle entfernt worden ist, wird eine Schadenskartierung gemacht, bei der der Architekt die Balken mit Hilfe eines dünnen Bohrers überprüft. Erst dann kann er eine Kostenberechnung für die ganze Reparatur aufstellen. Danach wird die Raumschale gereinigt und das Dach neu eingedeckt.

Noch steht ein bauphysikalisches Gutachten aus. Auch der Beginn der Renovierungsarbeiten kann noch nicht festgelegt werden, ebenso die Dauer der Sanierung. Momentan tut sich Baukholt zudem schwer, die Kosten zu benennen. Eine Kalkulation kann er erst erstellen, wenn er an die unzugänglichen Bereiche kommt.

Der Wunsch der Pfarrei war, bis zum 300-jährigen Bestehen der Kirche im Jahr 2022 mit den Maßnahmen fertig zu sein. Ob sich das verwirklichen lässt, ist derzeit noch fraglich.

