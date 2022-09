Lenggrieser Kunstwoche beginnt: Natürlich schön, natürlich erschreckend

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Videokünstlerin Veronika Partenhauser aus Gaißach nennt ihre Installation „Grenzbereiche“. Mit kinetischem Sand hat sie die Gaißacher Bergwelt nachgebaut. Darauf projiziert sie ein Video, das wiederum auf den realen kleinteiligen Flurstücksgrenzen basiert. Verschiedene Parameter hat sie farbig hervorgehoben, etwa Naturgefahren, und am Bildschirm fließend ins Unendliche entwickelt. Partenhauser möchte damit Grenzbereiche ad absurdum führen. © arp

Die Natur in all ihren Facetten steht heuer im Mittelpunkt der Lenggrieser Kunstwoche. 18 Künstler präsentieren spannende, faszinierend schöne und auch nachdenklich stimmende Werke. Die Vernissage findet am heutigen Donnerstag statt.

Lenggries – Zum 19. Mal laden die acht Mitglieder der Künstlervereinigung Lenggries (KVL) zur Kunstwoche ein – zum zweiten Mal in der Kaserne, und zum ersten Mal gleich drei Wochen lang. Wie berichtet, war die Resonanz im vergangenen Jahr so groß, dass die Ausstellung, die sonst eigentlich zwei Wochen dauert, spontan um eine Woche verlängert wurde.

Das Motto „Natur“ lässt viel Raum für Interpretationen

Mit dem Begriff „Natur“ ist das Motto wieder weit gefächert und lässt Platz für viel Interpretation. KVL-Vorstand Günter Unbescheid listet die „geschundene, die wunderbare, die ausgebeutete, die inspirierende, die heilende, die bedrohte und die zerstörende Natur“ auf, aber auch die „menschliche, die erschaffende und die grenzenlose Natur“.

Wortspiele in einer Kammer mit Überraschungseffekt zum Abtauchen: Paul Schwarzenberger fokussiert sich heuer auf das Thema Plastikmüll. © arp

Gams-Skulpturen aus Stahl, Naturstein und Eisenschrott

Auch in diesem Jahr wird die Außenfläche vor der ehemaligen Kantine in der Kaserne einbezogen. Dort stehen unter anderem Gams-Skulpturen des österreichischen Bildhauers Jakob Dobaiz aus Stahl, Naturstein und Eisenschrott. Im Freien hängen auch – auf der Rückseite des Gebäudes – die Holzskulpturen von Angelika Rauchenberger. Die Lenggrieserin (22), die soeben die Holzbildhauerschule in Oberammergau abgeschlossen hat, beschäftigt sich mit dem Thema Schwarm und hat aus dem Holz eines Lebkuchenbaums einen Sardinenschwarm nachempfunden. „Eigentlich arbeite ich lieber figürlich, hier habe ich mich ans Abstrakte gewagt“, sagt Rauchenberger. Sie sei sehr stolz, sich hier als Bildhauerin erstmals der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen.

Korallen-Paneel ist eine Leihgabe des Frieder-Burda-Museums in Baden-Baden

Im Inneren empfängt die Besucher ein sehr farbenfrohes Werk: Das gehäkelte Korallen-Paneel ist eine Leihgabe des Frieder-Burda-Museums in Baden-Baden (wir berichteten bereits). Ein Blickfang sind auch die großformatigen Werke von Vicky Lardschneider, die unter anderem mit echtem Salz und Wachs eine „Salzwüste“ geschaffen hat.

Der Lenggrieser Paul Schwarzenberger stellt heuer in einem Kammerl aus. Er konzentriert sich mit seinen Collagen auf das Thema Plastikmüll im Meer – deswegen kann man in diesem geschickt gestalteten Raum buchstäblich abtauchen. Auf die „Plastikfalle Mikroplastik“ macht auch Tutti Gogolin aus Bayrischzell mit seiner Installation im „Blauen Zimmer“ aufmerksam: „Die Ozeane sind die größte Müllhalde der Welt.“

Fotografien von Olaf Otto Becker aus Grönland

Vielfach wird in der Ausstellung die bedrohte Natur thematisiert. „Wir wollten uns aber bewusst nicht nur mit kritischen Fragen auseinandersetzen, sondern auch die Schönheit der Natur zeigen“, sagt Unbescheid. Ein Coup ist der KVL gelungen, in dem sie heuer den international bekannten Landschaftsfotografen Olaf Otto Becker gewinnen konnte. Er lebt seit Kurzem in Bad Tölz. Drei riesige, faszinierende Fotografien im zweiten Stock zeigen das fragile Inlandeis in Grönland.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Die Schönheit der heimischen Natur steht bei den Werken von Clemens Büntig aus Mooseurach und Sophie Frey aus Tölz im Mittelpunkt. Büntig geht es in seinen Druckgrafiken mit Pflanzenmotiven um das „Staunen und Wundern“. Frey thematisiert den Garten als Gegenwelt zur zerstörten Natur. Sie zeigt unter anderem sehr verspielte Hinterglasbilder in Schwarz-Weiß.

Weitere Infos: Vernissage ist am Donnerstag, 15. September, um 19 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 9. Oktober und ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Olaf Otto Becker hält am Freitag, 23. September, einen Vortrag mit dem Titel „Spurensuche“ (18 Uhr). Eine „Lange Nacht der Kunst“ gibt es am 1. Oktober ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.