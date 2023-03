Lenggrieser Kunstwoche erst wieder 2024: Vorbereitungen zum 20-jährigen Jubiläum

Von: Christiane Mühlbauer

Leiten die Künstlervereinigung Lenggries: Günter Unbescheid und Veronika Partenhauser. © archiv

Die Lenggrieser Kunstwoche wird erst wieder 2024 stattfinden. Die Mitglieder einigten sich darauf, ein Jahr Pause zu machen. Die nächste Ausstellung wird die 20. sein – sie soll etwas Besonderes bieten.

Lenggries – Fast 2000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zur Lenggrieser Kunstwoche. Die Schau, zu der jedes Jahr verschiedene Gastkünstler aus dem In- und Ausland eingeladen werden, genießt überregionale Aufmerksamkeit. Seit zwei Jahren findet sie in der alten Kaserne statt.

Nun gibt es Veränderungen im Konzept. Wie Günter Unbescheid, Vorsitzender der Künstlervereinigung Lenggries (KVL) berichtet, wird die Veranstaltung heuer eine Pause einlegen und erst wieder 2024 stattfinden. Bei einer Versammlung beschloss eine Mehrheit der acht Mitglieder, aus organisatorischen Gründen ein Jahr auszusetzen. Den Vorschlag hatte Unbescheid gemacht.

Vorbereitung ist mit sehr viel Arbeit verbunden

Denn die nächste Ausstellung wird die 20. sein – und die Künstler wollen dann in der Jubiläumsausstellung etwas Besonderes bieten. „Grundsätzlich ist die Vorbereitung immer sehr viel Arbeit“, sagt Unbescheid, der künstlerisch als Fotograf tätig ist. Man sei noch in der Abstimmungsphase, was man umsetzen könne. „Wir wollen das in Ruhe überlegen.“ Zudem gehe es um die Auswahl der Gastkünstler und deren Termine. „Wir wollen einige im Vorfeld besuchen, und das würde für unseren und deren Zeitrahmen heuer einfach knapp“, sagt Unbescheid. „Wir brauchen mehr Vorbereitungszeit, auch im Hinblick auf Sponsoren und Förderer.“

Ob man die Kunstwoche dann grundlegend als Biennale – also alle zwei Jahre – veranstalte, sei dagegen noch offen. „Das werden wir in Ruhe erörtern.“

Viel Platz in der ehemaligen Kaserne

Die KVL möchte die Jubiläumsausstellung wieder in der Kaserne durchführen – und derzeit sieht es auch so aus, als ließe sich das wieder verwirklichen. „Die Gemeinde hat uns zugesichert, dass wir wieder die ehemalige Kantine nutzen können, es sei denn, es wird mit einem Interessenten konkret“, berichtet Unbescheid und meint: „Wir nehmen es, wie es kommt.“ Sollte es doch nicht möglich sein – „aber davon gehen wir jetzt nicht aus“ – werde man sich „etwas anderes überlegen“. Aber in der ehemaligen Kaserne habe man einfach gut Platz. „Wir haben auf über 1600 Quadratmetern einfach tolle Möglichkeiten“, meint Unbescheid. „Auch wenn die Arbeit im Vorfeld wirklich viel ist.“ Auch die Rückmeldungen von Besuchern seien im vergangenen Jahr positiv gewesen.

Neuwahl: Unbescheid und Partenhauser führen KVL weiter

Inhaltlich soll die 20. Kunstwoche wieder einen thematischen Schwerpunkt haben. Welchen, darüber werde gerade diskutiert. Im Gespräch sei, ob man nicht wieder Gastkünstler aus früheren Jahren einlade. Stattfinden soll die Schau jedenfalls wieder im September, und zwar für drei Wochen. „Nach den Sommerferien ist ein guter Zeitpunkt“, findet Unbescheid. Dann seien die Leute aus dem Urlaub zurück, und auch die Schulen wieder in Betrieb. Im vergangenen Jahr gab es Führungen für Schulklassen, die sehr gut ankamen.

Als die KVL nun diesen Beschluss fasste, gab es auch Neuwahlen. An der Spitze stehen weiterhin Unbescheid und die Videokünstlerin Veronika Partenhauser aus Gaißach. Antonia Leitner ist wie berichtet ausgeschieden.

Weitere Infos: Das neue Video der KVL zur Kunstwoche 2022 ist fertig und steht auf www.kv-lenggries.de.

