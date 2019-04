Wunderbare Musik und ein überraschender Abschied

Das Frühjahrskonzert der Lenggrieser Musikkapelle hat eine lange Tradition. Und auch heuer war die Mehrzweckhalle gut gefüllt.

Lenggries – Der Anspruch des Ensembles, für jeden Geschmack etwas bereitzuhalten und auch Außergewöhnliches zu präsentieren, sorgt jedes Mal wieder für interessierte Zuhörer. Die größte Überraschung aber kam diesmal zum Schluss: Da verkündete Musikvorstand Hans Proisl nämlich den Abschied von Kapellmeister Alois Leichmann. „Nach acht Jahren als Dirigent und nach 26 Jahren als Musikant wird uns der Alois nun aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen verlassen. Aber wir hoffen, dass er schon bald zurückkommt und wieder mit uns spielt.“

Als Dank für sein Engagement überbrachten ihm die Musiker Geschenke. Leichmann wiederum dankte seiner Familie, „die all die Jahre Verständnis für meine Aufgabe hatte. So ein Musikanten-Leben ist ja nicht immer so einfach mitzutragen“. Den Dirigentenstab gibt Leichmann jetzt zurück an seinen Vorgänger Bernhard Simon.

+ Mit mehreren Präsenten wurde Alois Leichmann (2. v. li.) verabschiedet, überreicht von (v. li.) Vorstand Hans Proisl, Schriftführer Peter Gerg und Josef Wasensteiner (Zweiter Vorstand).

Dass das Programm des Abschiedskonzerts sogar noch eine Uraufführung beinhaltete, war das i-Tüpfelchen in der Dirigentenlaufbahn von Alois Leichmann. Und diese Uraufführung – die zweite Überraschung des Abends – trug den Titel „Mein Lenggries“. Den druckfrisch einstudierten Marsch hat der beim Konzert anwesende Antdorfer Thomas Greiner komponiert und als Triomelodie das heute wohl nicht mehr so geläufige „Lenggrieser Lied“ mit eingebaut.

Aus welcher Zeit und von wem das alte Heimatlied stammt? Dieser Frage war Moderator Alois Ostler nachgegangen. „Es könnte vielleicht einmal von einem Schullehrer geschrieben worden sein, dem Text zufolge vor ungefähr 100 Jahren.“ Die Musikanten bewiesen jedenfalls, dass sie nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern auch gut bei Stimme sind.

Zwei Zugaben fürs begeisterte Publikum

Eine besondere Herausforderung für das 38-köpfige Ensemble dürfte aber die Ouvertüre „Die diebische Elster“ von Rossini gewesen sein: Mit einem Trommelwirbel beginnend, setzte sich das in eine Reihe verschiedener Elemente aufgegliederte Werk fort mit klarinettistischer Feinarbeit und generell nicht einfach getakteten Einsätzen. Immer beliebt und vom Publikum gespannt verfolgt sind Solo-Auftritte: Diesmal waren es die sechs Posaunisten Anton Murböck, Christian Klar, Franz Ostler, Klaus Hackl, Michael Gerg und Josef Wasensteiner jun., die die Polka „Rozmarná“ als Hauptakteure zum Klingen brachten. Begeisterten Applaus bekam auch das „Trommelfeuer“ in „Fascinating Drums“, das von Stefan Hartl, Stefan Gerg, Anton Baumgartner und Peter Oettl mit mitreißender Dynamik aufgelegt wurde.

Dagegen war das „romantische Tongemälde“ vom „Schlern“ wahrhafte Seelennahrung: Die akustischen Bilder vermittelten Feierabend-Stimmung mit Schuhplattler-Takten, Almglockengeläut, Donner, Blitz und Windgeheule, ja sogar den unheimlichen Tanz der Schlernhexen. Nicht weniger ausdrucksstark wirkte daneben die Filmmusik vom „König der Löwen“, um nur einige Programm-Nummern zu nennen.

Während Flügelhornist Bernhard Simon jun. und Tubist Sebastian Heufelder beim Frühjahrskonzert erstmals im Einsatz waren, beendete Dirigent Alois Leichmann damit nach zwei Zugaben seine intensive und erfolgreiche Schaffenszeit. Rosi Bauer

