Lenggrieser Pflegeheim: Gemeinderat ärgert sich über Naturschutzbehörde

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Baumbestand am Pflegeheim wird nun bei einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung untersucht. © Georg Schwarm/Archiv

Eigentlich sollte nur noch der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan anstehen. Schließlich lagen die Pläne fürs Lenggrieser Pflegeheim dreimal aus. Doch kurz vor knapp gab es noch eine umfangreiche Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde.

Lenggries – Der Bebauungsplan für das geplante Pflegeheim an der Karwendelstraße hat eine lange Geschichte. Noch vor der ersten öffentlichen Auslegung Ende 2021 gab es noch einmal umfangreiche Änderungen, weil aus Kostengründen die Küche eingespart wurde und der Baukörper sich dadurch veränderte. In die zweite Auslegung flossen dann die Änderung der Zufahrt für den Lieferverkehr, Anwohnerwünsche zur Situierung des Baukörpers und die Ergebnisse eines geforderten Schallschutzgutachtens ein.

Umfangreiche Stellungnahme kurz vor knapp abgegeben

„Mit der dritten Auslegung dachten wir jetzt, dass alles im grünen Bereich ist“, sagt Bauamtsleiter Ronny Bousseljot in der Gemeinderatssitzung am Montag. Dann aber flatterte vor wenigen Tagen die umfangreiche Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde auf den Tisch, die einigen Handlungsbedarf nach sich zieht. Das ärgerte einige Gemeinderäte durchaus. Schließlich war der Naturschutz seit 2021 immer wieder zu Stellungnahmen aufgefordert worden. „Im Februar haben wir noch einmal auf den Mangel einer Stellungnahme hingewiesen“, sagte Bousseljot. Da hieß es, man habe zu wenig Personal und zu viel zu tun.

Geforderte Prüfung ist erst am 8. November möglich

Anfang Oktober schrieb man dann die Abteilung am Landratsamt noch einmal an – und am 18. Oktober schließlich kam eine Stellungnahme. Gefordert wird nun eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung. Diese ist allerdings erst am 8. November möglich. Um den Bebauungsplan nun aber endlich als Satzung beschließen zu können, hat sich der Gemeinderat nun quasi vorab dazu verpflichtet, die Maßnahmen, die sich aus der Prüfung ergeben, umzusetzen.

Untersucht werden die Bäume auf dem Areal

Konkret werden die Bäume auf dem Areal, die dem Neubau weichen müssen oder tangiert werden, in Augenschein genommen und auf Höhlenbrüter, -nutzer und -bewohner wie Vögel oder Fledermäuse untersucht. „Wenn es ganz schief läuft, finden sich auch noch tolle Käfer“, sagte Bousseljot sarkastisch. Pro Baumhöhle müsse die Gemeinde dann als Ersatz zwei bis drei Kästen für Höhlenbrüter schaffen. Pro möglicher Fledermausnutzung seien fünf Kästen zu setzen, „weil die nicht alles annehmen“, so der Bauamtsleiter. Auch das alte Heim, müsse vor dem 2026 geplanten Abriss geprüft werden, da es Heimstätten für Schwalben, Fledermäuse und andere Arten sein könne.

Roman Haehl (Grüne): „Hier soll ja keine Kiesgrube im Naturschutzgebiet gebaut werden“

CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner war etwas ungehalten. Das Areal sei schon immer eine Vorratsfläche für den Bau einer sozialen Einrichtung gewesen „und jetzt tut man so, als wäre das eine unerschlossene Fläche“. Andreas Wohlmuth (FWG) wurde noch deutlicher. „Ich vermisse hier den Menschenschutz. Das macht mich traurig.“ Natürlich solle jeder seinen Lebensraum haben, die Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde seien in diesem Fall aber „unverständlich“. Der Gesetzgeber unterscheide nun einmal nicht, um welche Art von Bauvorhaben es gehe, antwortete Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG), der sich gleichwohl eine frühere Stellungnahme gewünscht hätte. Dennoch äußerte auch Roman Haehl (Grüne) sein Unverständnis. „Hier soll ja keine Kiesgrube im Naturschutzgebiet gebaut werden. Es geht um eine Fläche im Innenbereich.“

Bei der Größe der Ausgleichsfläche bleibt alles beim Alten

Während gegen die Stimmen von Martin Willibald (FWG) und Josef Wasensteiner beschlossen wurde, den Vorgaben der artenschutzrechtlichen Prüfung zu folgen, wollte man bei einem anderen Vorschlag des Naturschutzes nicht mitgehen. Gewünscht wurde nämlich auch noch eine größere Ausgleichsfläche. Da das aber tatsächlich im Ermessen der Gemeinde liegt, bleibt es beim Faktor 0,3 bis 0,4 und bei einer Größe von gut 1900 Quadratmetern.

Ausgleichsfläche liegt im Bereich der Staatsstraße 2072

Gefunden hat man eine Ausgleichsfläche im Bereich der Grasmüllerkurve. „Ja, das ist Teil der geplanten Staatsstraße“, kam Bousseljot Fragen zuvor. Aber auch nach der Verlegung der S 2072 bleibe genug Fläche übrig. Die könnte man beispielsweise als Streuobstwiese ausgestaltet werden. „Oder man forstet den Auwald am Isarrand auf.“

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am Ende mit 22:1 Stimmen (Willibald) gefasst.

