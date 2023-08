Lenggrieser Pflegeheim: Neubau wächst in die Höhe

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In vier Bauabschnitte ist die Großbaustelle aufgeteilt. © Gemeinde

Ende April war der Spatenstich fürs neue Lenggrieser Pflegeheim. Seitdem hat sich einiges getan auf der Großbaustelle zwischen Karwendel- und Demmeljochstraße.

Lenggries – Die Drohnenbilder, die Karl Ertl vom Technischen Bauamt hat, belegen den Baufortschritt eindeutig. Klaffte beim Spatenstich Ende April auf dem weitläufigen Grundstück nur ein großes Loch, wachsen nun die Gebäude des neuen Lenggrieser Pflegeheims schon deutlich in die Höhe. „Es läuft gut“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Wir sind beim Baufortschritt im Zeitplan.“ Und auch kostenmäßig sehe es nicht schlecht aus. „Wir sind gut im Kostenrahmen.“ Und dabei sei schon über die Hälfte der Aufträge vergeben, sagt Klaffenbacher.

Noch vor dem Winter soll der Rohbau stehen

Tatsächlich habe es auch für alle Gewerke Angebote gegeben, ergänzt Ertl. „Bei den meisten gab es mehrere Anbieter, aber auch bei den Arbeiten, wo wir nur ein Angebot hatten, lag das immer im Bereich der Berechnungen.“ Mit allen Firmen, die auf der Großbaustelle im Einsatz sind, habe die Gemeinde bereits Erfahrung, ergänzt Klaffenbacher. Glücklicherweise habe auch der Hagel vom vergangenen Samstag keine gravierenden Schäden auf der Baustelle hinterlassen, sagt Ertl.

Bevor es heuer Winter wird, soll der Rohbau stehen – inklusive Dachstuhl. Dann könnten in den kalten Monaten die Installationen im Inneren vorangetrieben werden. Damit auf der Baustelle möglichst viele Handwerker aus den verschiedenen Sparten zur selben Zeit arbeiten können, ist das Ganze in vier Bauabschnitte aufgeteilt. „Das Gebäude wird praktisch spiralförmig nach oben gezogen“, erklärte Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl kürzlich bei einer Veranstaltung der CSU. So sei immer Bewegung auf der Baustelle. Keiner müsse auf den anderen warten. „Es ist immer im Flow, wie man Neudeutsch sagt“, erklärt Klaffenbacher. Dadurch sei es auch möglich, dass sehr viel mehr Handwerker zur selben Zeit im Einsatz sind. „Zu Hochzeiten waren 30, 35 Maurer auf der Baustelle“, schildert der Bürgermeister.

Gemeinde investiert rund 21 Millionen Euro in das Großprojekt

Gut 21 Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Neubau, der das in die Jahre gekommene Kreispflegeheim direkt daneben ersetzt. Das neue 90-Betten-Haus soll im Frühsommer 2025 bezugsfertig sein. Betrieben wird es künftig vom Caritasverband München-Freising, der noch einmal 2,5 Millionen Euro in die Ausstattung stecken wird.

Energetisch plant die Gemeinde Interessantes: Das Hackschnitzel-Heizwerk neben der Schule wird das Heim über eine Nahwärmeleitung versorgen. Der Strom wird selbst produziert. Hier plant Lenggries ein Dach, das komplett aus Solarzellen besteht. Das produziert sogar so viel Strom, dass man damit auch noch andere gemeindliche Liegenschaften wie das Rathaus oder die Tourist-Info mitversorgen könnte. Diese Möglichkeit wurde zuletzt zumindest geprüft.

Was passiert mit dem Altbau?

Ist das neue Heim bezugsfertig, wird das alte abgerissen. Hier war einmal über Personalwohnungen nachgedacht worden, der Umbau des Gebäudes wäre aber zu aufwendig und zu teuer. In der CSU-Versammlung wurde aber angeregt, vielleicht doch noch einige mögliche Nutzungen zu prüfen. Ob nicht beispielsweise eine Kindertagesstätte denkbar wäre, wollte Dagobert Müller wissen. Das Konzept, Alt und Jung zusammenzubringen, „könnte doch ein Denkanstoß sein“. Schöttl nahm das zwar auf, fand es aber „sehr schwer vorstellbar, da was Vernünftiges draus zu machen“.

