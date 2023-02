Lenggrieser Pistenraupen-Fahrer aus Leidenschaft

Von: Felicitas Bogner

Sepp Brandhofer präpariert immer ab 17.30 Uhr die Pisten am Brauneck. Dabei hat er eine feste Strecke. © Felicitas Bogner

Wenn die Lifte am Brauneck stillstehen und die letzten Skifahrer sich auf den Heimweg machen, geht die Arbeit für Sepp Brandhofer los. Er ist Pistenraupenfahrer bei der Bergbahn.

Lenggries – Blaue Arbeitskleidung, feste Bergschuhe und ein schwarz-rotes Cap mit der Aufschrift „PistenBully“ tief ins Gesicht gezogen. Sepp Brandhofer steigt aus der Gondel an der Bergstation des Braunecks aus. Es ist 17.45 Uhr. Er hängt die Viersitzerkabine aus und schaltet die Bergbahn ab. Nach ihm kommt erst einmal niemand hier hinauf. Alle Skifahrer sind im Tal, und der Lenggrieser beginnt mit seiner Arbeit. „Die Pisten müssen morgen wieder sauber und gut befahrbar sein“, sagt er und hackt mit dem Schuh in den Schnee. „Aktuell sind super Schneeverhältnisse, das wird eine angenehme Schicht.“ Dann zündet er sich eine Zigarette an und geht von der Bergbahnstation ein paar Meter nach unten. Hier stehen drei rote Pistenraupen hintereinander geparkt. „Jetzt geht’s gleich los“, meint Brandhofer und macht nach ein paar Zügen die Zigarette aus. Er steigt vorsichtig über die Ketten in die Fahrerkabine der roten Pistenraupe. „Da muss man echt aufpassen, wenn’s dich hier hinlässt, tut es ziemlich weh.“ Der 40-Jährige deutet auf die scharfen Kanten der Pistenraupenketten. Dann zieht er die Tür zu und startet das 14 Tonnen schwere Gefährt.

Räumschild und Fräse per Joystick steuerbar

Im Cockpit lässt es sich aushalten: Sepp Brandhofer sitzt lässig in einem bequemen Fahrersessel mit Armlehnen. Die Heizung sorgt selbst bei minus 10 Grad für wohlige Wärme. Er legt die rechte Hand auf einen Joystick, mit dem er sowohl das Räumschild vorne als auch die Fräse am Heck steuern kann. „Mit dem Räumschild kann man die Planie der Piste machen.“ Dann tritt er mit Bedacht das Gaspedal, eine Bremse gibt es keine. „Sobald man vom Gas runtergeht, hält die Raupe an“, erklärt der gebürtige Arzbacher und prüft gewissenhaft die Angaben auf den Bildschirmen.

Die hoch technisierten Pistenraupen kosten etwa eine halbe Million Euro, berichtet Bergbahn-Mitarbeiter Sepp Brandhofer. Normalerweise ist er immer nur nachts mit den Maschinen zu Gange. © Felicitas Bogner

Eine digitale Anzeige gleicht dem Bild einer Wärmebildkamera. „Das hat damit aber nichts zu tun“, sagt er lachend. „Das ist ein Schneehöhen-Messgerät, es zeigt mir an, wie dick die Schneedecke ist.“ So könne Brandhofer gut abschätzen, an welche Stellen er für eine glatte weiße Piste etwas Schnee einbringen muss und wo bereits genug Unterlage vorhanden ist. „Das ist vor allem an Tagen, an denen beschneit wird, interessant.“

Brauneck-Bergbahn: „Pistenbully“ mit modernem Schneehöhenmessgerät

Heute ist so eine Nacht. „Die meisten meiner Kollegen fangen später an – gegen 23 Uhr, wenn die Beschneiungsanlagen fertig sind.“ Die Strecke, für die Brandhofer zuständig ist, brauche nur an wenigen Stellen Kunstschnee. „Daher konnte ich früher anfangen. Die anderen müssen mehr Maschinenschnee austragen.“ Einen besonderen Führerschein braucht Brandhofer nicht, dafür aber jede Menge Fingerspitzengefühl und Erfahrung. „Ich habe eine Einführung bekommen, und den Rest lernt man nur durchs Fahren.“ Mit der Zeit werde man immer routinierter.

Kein gesonderter Führerschein für Pistenraupen erforderlich

Brandhofer zieht seine Winterjacke aus. „Jetzt ist es wirklich warm genug hier drin.“ Er dreht das Radio auf. Es läuft „Summer of 69“ von Bryan Adams. „Hauptberuflich Pistenraupenfahrer zu sein, war mein Traum“, sagt er grinsend. „Es hat mich immer gereizt, diese Riesen-Maschine am Berg zu steuern. Das ist wohl so ein Männerding.“ Brandhofer zuckt mit den Schultern. „Dazu bin ich mit der Bergbahn mehr oder minder groß geworden. Mein Onkel ist der Liftbetreiber am Streidlhang. Da habe ich von klein auf gejobbt.“ 2009 habe er ein Angebot für eine feste Anstellung bei der Bergbahn bekommen. „Da hab’ ich natürlich nicht Nein gesagt“, meint der Maschinenbaumechaniker.

An steilen Stellen und bei sulzigem Schnee bekommt die Pistenraupe Unterstützung durch ein Zugseil. © Felicitas Bogner

Für Brandhofer sei sein Job sogar „entspannend“. Freilich gebe es fordernde Schichten, und man müsse stets hoch konzentriert sein. Doch den Ausblick, die Ruhe und das Bullyfahren genieße er jedes Mal aufs Neue. „Der Mond sieht von hier wirklich gigantisch aus.“ Dann geht Brandhofer unerwartet vom Gaspedal und bringt die Raupe, mit der er im Durchschnitt 20 km/h fährt, langsam zum Stehen. Er schaut aus dem linken Fenster. Man sieht zwei leuchtende Punkte. Es sind Tourengeher. „Das passiert beinahe jede Nacht.“ Er lehnt sich aus dem Fenster und erklärt den Männern freundlich, dass sie nun zügig runterfahren sollen, bevor er sich gleich mit der Pistenraupe an ein Zugseil hängt. „Es ist wahnsinnig gefährlich, wenn nachts Wintersportler unterwegs sind. Wir arbeiten mit Seilen, die einige Tonnen Zugkraft haben, wenn da ein Tourengeher reinfährt oder das Zugseil ihn erwischt, kann das tödlich enden“, erklärt Brandhofer. „Da kann es dir die Rübe runterreißen.“

Seil mit bis zu 4,5 Tonnen Zugkraft

Einige Meter weiter hält Brandhofer erneut an, öffnet die verglaste Tür seines Führerhäuschens, springt über die Ketten nach draußen und drückt ein gelbes Warnschild fest in den Schnee. Anschließend steuert er den Waldrand an, wo er das dicke Drahtseil an einem massiven Nadelbaum befestigt. Es unterstützt die Raupe mit bis zu 4,5 Tonnen Zugkraft. „Heute brauchen wir nur 3 Tonnen Unterstützung“, erklärt der Pistenraupen-Profi, während er das Gefährt den steilen Hang herab manövriert. „Je steiler die Piste ist, umso eher braucht man die Unterstützung.“ Auch die Schneeverhältnisse haben darauf Einfluss. „Im Frühjahr, wenn der Schnee sulzig ist, rutscht man eher weg, daher hänge ich die Pistenraupe dann auch an mehr Stellen ein.“

Lenggries: Manche Tourengeher missachten alle Warnungen

Bis zu 1400 Meter lässt sich das Seil ausfahren. „Auch diesen Punkt bedenken viele nicht. Eine Pistenraupe müsse aufgrund der Länge des Seils nicht zwingend in unmittelbarer Nähe sein. „Ich kann auch nicht sehen, was einen Kilometer weiter über mir gerade passiert und damit auch nicht reagieren, sollte mir einer in das Seil fahren.“ Brandhofer schüttelt den Kopf. Er sei froh, dass ihm bisher noch nichts Gravierendes passiert ist. „Einmal ist mir einer ins Seil gefahren, aber das war zum Glück nicht auf Spannung, daher hat es ihn nur geschmissen. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Das wird man ja sein Leben nicht mehr los.“ Manche Tourengeher interessiere die Warnung dennoch nicht. Auch wenn der 40-Jährige dafür keinerlei Verständnis aufbringen kann, sei ihm ein gutes Miteinander mit den Wintersportlern wichtig. „Ich versuche trotzdem, jedem freundlich zu begegnen und den Dialog zu suchen“, meint er. „Wir wollen kein Feindbild sein.“

Jede Nacht sind Tourengeher trotz der bekannten Gefahren auf dem Brauneck unterwegs. © Felicitas Bogner

Es ist 20 Uhr. Die anfängliche Dämmerung hat sich in tiefe Dunkelheit gewandelt. Durch die hellen Scheinwerfer sieht Brandhofer gut und klar zu jeder Seite der Raupe hinaus. Er lehnt sich entspannt zurück und steuert das tonnenschwere Ungetüm nun wieder an der Seilwinde nach oben. Der Garlandhang ist bereits fertig. Nun geht es weiter runter – am Weltcuphang sieht man den Skiclub trainieren. „Wir sprechen uns immer ab, die Abfahrt wird natürlich erst gemacht, wenn der Verein fertig ist.“

Lenggries: Nachtschichten am Brauneck zur Vorbereitung der Pisten

Je nach Witterung dauert die Nachtschicht teils bis in die frühen Morgenstunden. „Wann wir fertig sind, hängt von den Schneeverhältnissen ab und ob beschneit wird.“ Gegen 5 Uhr sei das Brauneckteam mit seinen sechs Raupen spätestens fertig. „Manchmal trinken wir noch ein Feierabendbier, und dann geht’s ins Bett, wenn andere aufstehen.“ Nicht gerade familienfreundliche Arbeitszeiten, oder? „Es hat seine Vorteile, weil ich nachmittags etwas von meinen Kindern habe. Wenn sie aus der Schule kommen, essen wir oft gemeinsam“, sagt der dreifache Familienvater. „Im Sommer arbeite ich ganz normal tagsüber an der Bergbahn.“ Trotz der anstrengenden Arbeitszeiten liebt Sepp Brandhofer den Winter und seine einsamen Nachtfahrten. „Auch nach knapp 15 Jahren würde ich meinen Job niemals tauschen wollen.“ Nach einer Schicht, sei es für ihn das Schönste, wenn er die glatten Pisten sieht. „Mein Handy ist voll mit Vorher-Nachher-Bildern“, sagt er und steigt lachend aus der Raupe aus. Es ist 21.30 Uhr. Mittagspause. Brandhofer wartet auf seine Kollegen. In einer Konferenz sprechen sie die Schicht ab, damit ab 23 Uhr jeder in seiner Raupe in den zweiten Teil der Nacht starten kann.

