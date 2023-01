Lenggrieser Pläne für 2023: Ein Großprojekt und viele Herausforderungen

Jahresvorschau

Der Neubau des Pflegeheims ist natürlich das größte Projekt, das die Gemeinde Lenggries heuer umsetzen wird – es ist aber nicht das einzige. Auch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen steht auf dem Plan – von der Ortskernsanierung bis zur Wirtesuche.

Lenggries – Schön langsam wird es in Sachen Pflegeheim-Neubau wirklich ernst. Gerade würden die Unterlagen für die ersten Ausschreibungen vorbereitet. „Und wir warten auf die Baugenehmigung“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Mit Ausschreibungen machte die Gemeinde im vergangenen Jahr übrigens nicht nur gute Erfahrungen. „Die Toilettensanierung in der Schule mussten wir verschieben, weil wir keine Angebote bekommen haben“, bedauert der Rathauschef. „Da wagen wir heuer noch einmal einen Anlauf.“ Beim Pflegeheim hat Klaffenbacher aber schon die Hoffnung, dass für die Gewerke einige Gebote eingehen, „und wir auch vernünftige Preise bekommen“.

Bauzeit fürs neue Pflegeheim beträgt etwa zwei Jahre

Offizieller Spatenstich für das 90-Betten-Haus an der Karwendelstraße, das die Caritas betreiben wird, soll im Frühjahr sein. Fertiger Rohbau inklusive Dach – das ist der Plan für heuer. 21,5 Millionen Euro – Stand: Juni 2022 – wird die Gemeinde in den Bau investieren. Keine leichte Aufgabe in Zeiten steigender Kreditzinsen und Baupreisen. „Auf das Gesamtpaket wirkt sich das natürlich negativ aus“, sagt Klaffenbacher. Denn vereinfacht ausgedrückt steigt die Miete, die die Gemeinde von der Caritas haben möchte, mit steigenden Baukosten. Und das dürfte am Ende Auswirkungen darauf haben, welchen Betrag die künftigen Bewohner für ihren Heimplatz zu zahlen haben. Die Bauzeit beträgt etwa zwei Jahre. Der Bürgermeister hofft nun, dass bei den Vergaben möglichst viele örtliche Firmen zum Zug kommen.

+ Im Frühjahr soll Spatenstich für das neue Pflegeheim sein. Derzeit werden die ersten Ausschreibungen vorbereitet. © Gemeinde

Strom vom Pflegeheim fürs Rathaus und die Tourist-Info?

Angeschlossen werden soll das neue Pflegeheim an das Nahwärmenetz der Gemeinde. Geplant ist eigentlich, die Leitungen dafür schon heuer zu verlegen, um das benachbarte „Haus der Senioren“ schon einmal anzuschließen. „Dort gibt es noch eine alte Ölheizung“, sagt Klaffenbacher. Ob man das umsetzen könne, sei aber fraglich. Der Grund sind nicht die Kosten, sondern die Auslastung der Spezialfirma, die den Anschluss erledigen muss. Eventuell ebenfalls verlegt wird eine Stromleitung, denn die Gemeinde prüft derzeit, ob der Überschuss der geplanten Photovoltaik-(PV)Anlage auf dem Pflegeheim genutzt werden könnte, um Rathaus und Tourist-Info zu versorgen. „Bei der Dachsanierung am Rathaus konnten wir ja wegen des Denkmalschutzes keine PV-Anlage installieren“, sagt Klaffenbacher. Kommt der Strom vom Pflegeheim, „würde uns das einiges an Energiekosten sparen“.

Ortskernsanierung wird in Angriff genommen

In Angriff genommen wird heuer die Ortskernsanierung im Bereich Isarstraße/Karl-Pfund-Weg – zumindest der erste Bauabschnitt. Dabei geht es um die barrierefreie Neugestaltung und Aufwertung der öffentlichen Flächen. Private Anlieger könnten sich anschließen und so ebenfalls in den Genuss von Städtebaufördermitteln kommen, sagt der Bürgermeister.

Neubau des Schlegldorfer Feuerwehrhauses geht gut voran

„Auf der Zielgeraden“ sei man beim Neubau des Schlegldorfer Feuerwehrhauses. Voran kommen will die Gemeinde mit dem Einheimischenmodell an der Enzianstraße. Das notwendig gewordene wasserrechtliche Verfahren sei abgeschlossen, jetzt soll es mit dem Bebauungsplan vorangehen. Geplant ist die Ausweisung von sechs Parzellen, auf denen zwei Dreispänner errichtet werden können.

+ Ist auf der Zielgeraden: Der Neubau des Schlegldorfer Feuerwehrhauses. © arp

Neuer Pächter für Alpenfestsaal gesucht: „Ich bin guter Dinge“

Für den „Alpenfestaal“ samt angeschlossenem Bistro sucht die Gemeinde ab 2024 wie berichtet neue Pächter, weil die derzeitigen aus Altersgründen aufhören. Gefunden werden soll der neue Wirt über ein Interessenbekundungsverfahren. Klaffenbacher ist zuversichtlich. „Zwei Interessenten haben schon angeklopft. Ich bin guter Dinge.“ Vor der Neuverpachtung stünden dort aber verschiedene Sanierungsarbeiten an. „Vielleicht werden wir den Saal für zwei bis drei Monate wegen der Umbauten schließen müssen.“

Träger für weitere Kindertageseinrichtung wird gebraucht

Apropos Interessenbekundungsverfahren. Über selbiges hofft die Gemeinde, einen Träger für einen weiteren Kindergarten zu finden. Denn der ist dringend notwendig, wie eine Elternbefragung gezeigt hat. Bis Ende Januar hofft Klaffenbacher hier auf Rückmeldungen. Idealerweise verfügt der künftige Träger über ein passendes Gebäude oder Grundstück. „Wir hoffen, dass zum übernächsten Kindergartenjahr eine Lösung steht“, sagt Klaffenbacher.

Die Entwicklung der Lenggrieser Kasernenflächen gestaltet sich zäh

Und was ist eigentlich mit der Kaserne, aus der vor 20 Jahren die letzten Soldaten ausgezogen sind? „Es ist zäh“, bekennt Klaffenbacher. Ein sozialer Träger, mit dem man über die Nutzung eines Unterkunftsgebäudes verhandelte, stehe vor dem Absprung. Mit einem anderen Interessenten aus dem Bereich Schule/Bildung führe man noch Gespräche. „Aber die Zeiten sind schwierig“, sagt Klaffenbacher.

Böse Zungen behaupten immer wieder, die Gemeinde habe gar kein Interesse an einer Entwicklung auf ihren Flächen. Grund dafür ist eine Wertsteigerungsklausel im Kaufvertrag. Die besagt, dass dem privaten Verkäufer eine Ausgleichszahlung zusteht, wenn beispielsweise durch die Schaffung von Baurecht oder ähnlichem der Wert der Liegenschaft deutlich gesteigert wird. Das ist keine ungewöhnliche Festsetzung in einem Kaufvertrag. „Und von meiner Seite ist sie kein Grund, eine Entwicklung zu verhindern“, sagt Klaffenbacher. Auch, weil eine Nutzung aus dem Bereich Soziales oder Bildung zu keiner Wertsteigerung führe. Die gebe es vielleicht bei der großflächigen Ausweisung von Wohnungsbau. Die Klausel greift noch bis März 2026.

Weitere Flächen für Asylbewerberunterkunft werden benötigt

Beschäftigen muss sich die Gemeinde in diesem Jahr auf jeden Fall mit dem Thema Asyl. Die 75 Plätze in den Containern an der Geiersteinstraße seien fast komplett belegt, sagt der Bürgermeister. Auf Aufruf des Landrats wird sich die Gemeinde nun Gedanken machen, welche Flächen man für den Bau weiterer Unterkünfte zur Verfügung stellen kann.

Auch darüber hinaus gibt es eine Fülle von Herausforderungen – von den steigenden Energiekosten bis zur Vorbereitung auf einen Blackout. Spaß macht Klaffenbacher die Aufgabe als Bürgermeister auch gute zwei Jahre nach Amtsantritt aber immer noch. „Es sind natürlich wahnsinnige Herausforderungen, die auf uns zukommen“, dennoch hat er sich seine Zuversicht bewahrt. „Ohne Grundoptimismus“, sat er, „ist man falsch in diesem Amt“.

