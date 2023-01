Lenggrieser Tourismus-Umfrage: 870 Fragebögen ausgewertet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wie stehen die Lenggrieser zum Tourismus? Darum ging es in einer Online-Umfrage. Die Ergebnisse werden in der Januar-Sitzung im Lenggrieser Gemeinderat vorgestellt.

Lenggries – Lenggries ist ein Tourismusort. Doch wie stehen eigentlich die Einheimischen zu diesem Thema? Was ist ihnen wichtig? Was stört sie? Aufschluss darüber und über weitere Aspekte sollte die Online-Umfrage „Tourismusakzeptanz und Tourismusbewusstsein“ geben, die die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft, dem Tourismusverein und der Freizeitarena Brauneck durchführte (wir berichteten).

Zufrieden mit dem Rücklauf

Den gesamten Oktober über konnten Lenggrieserinnen und Lenggrieser ab 16 Jahren daran teilnehmen – und die Möglichkeit wurde durchaus rege genutzt. 1300 Mal wurde der Fragebogen aufgerufen. Ausgewertet werden konnten am Ende 870, „weil einige die Umfrage nicht abgeschlossen haben oder nicht aus Lenggries kamen“, erklärt Maria Bader, Leiterin der Tourist-Info. Generell sei man mit dem Rücklauf aber durchaus recht zufrieden.

Auch die Gruppe der über 65-Jährigen wurde online erreicht

„Es haben immerhin circa zehn Prozent der Lenggrieser ab 16 Jahren teilgenommen.“ Nicht bewahrheitet haben sich übrigens die Befürchtungen, dass eine Online-Befragung die Generation der über 65-Jährigen ausschließt. „Auch die Gruppe haben wir erreicht“, sagt Bader.

Bei den Antworten gibt es keine Generationenunterschiede

Welche genauen Erkenntnisse die Umfrage brachte – darüber will die TI-Chefin noch nicht allzu viel verraten. Schließlich werden die vom Beratungsunternehmen dwif-Consulting GmbH ausgewerteten Ergebnisse erst am Montag, 23. Januar (18 Uhr, Mehrzwecksaal), in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt. „Interessant war aber beispielsweise, dass die jüngere Generation bei dem Thema genauso denkt wie die ältere“, sagt Bader. Und man erkenne, dass der Bevölkerung durchaus bewusst ist, dass der Tourismus – auch – positiv für Lenggries ist.

Bürgerwerkstatt im Frühjahr geplant

Vom Gemeinderat soll dann in der Januarsitzung auch das weitere Vorgehen beschlossen werden. Dazu gehört auch eine Bürgerwerkstatt im Frühjahr, bei der die Ergebnisse vorgestellt, aber auch Ideen eingebracht werden sollen. Das sei übrigens auch eine Erkenntnis aus der Umfrage, sagt Bader. „Die Einheimischen möchten mehr über das Thema Tourismus informiert werden und erfahren, was passiert.“

