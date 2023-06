Lenggrieser übernimmt Vorsitz des Kreisverbands der Imker „Bienen faszinieren mich wahnsinnig“

Von: Felicitas Bogner

Hat sich im Lockdown 2021 seine ersten Bienenvölker angeschafft: Michael Maier ist der neue Vorsitzende des Kreisverbands der Imker Bad Tölz/Miesbach. Er folgt auf den Lenggrieser Uwe Karhan. © privat

Der Lenggrieser Hobbyimker Michael Maier (36) übernimmt Vorsitz des Kreisverbands der Imker. Im Interview spricht er über seine Vorhaben und, was sich an der Imkerei verändert hat.

Lenggries – Michael Maier (36) aus Lenggries ist erst 2021 unter die Hobby-Imker gegangen. Dort hat er bisher eine steile Karriere hingelegt. Seit Mai ist er nun Vorsitzender des Kreisverbands der Imker Bad Tölz/Miesbach. Im Interview mit der Heimatzeitung spricht Maier über seine Leidenschaft für Bienen und was er als neuer Amtsinhaber nun vorhat.

Herr Maier, Sie haben 2021 erst mit den Bienen angefangen und sind jetzt schon Kreisvorsitzender der Imker. Die Begeisterung für die Imkerei ist bei Ihnen scheinbar sehr schnell gewachsen ...

Absolut. Ich brenne mittlerweile wirklich für die Imkerei. Aber der Fairness halber muss man auch sagen, dass sich außer mir niemand um das Amt gerissen hat.

Woran liegt das?

Die Arbeit besteht aus viel Bürokratie und Organisation. Das ist manchen einfach zu viel. Noch dazu sind viele Imker hier wesentlich älter als ich.

Michael Maier: Immer mehr Junge interessieren sich für Bienen

Ist die Imkerei also eher ein Hobby, das ältere Semester anspricht?

Im Durchschnitt kann man das aktuell schon behaupten. Wobei mir auffällt, dass in den letzten Jahren immer mehr Junge dazu kommen. Hier tut sich gerade viel.

Ändert sich die Klientel bis auf die Altersstruktur auch noch in einem anderen Punkt?

Ja, viele, die heute dazukommen, halten Bienen in erster Linie, um Naturschutz zu betreiben und weniger, um mit den Bienen zu arbeiten. Zu diesen wiederum kommen dann die Imker, die wirklich mit den Tieren und ihren Produkten arbeiten wollen. So erholen sich die Völkerzahlen langsam, und es kommen wieder mehr Leute dazu. Wenn man die Entwicklung beobachtet, gab es 1950 deutschlandweit fast doppelt so viele Bienenvölker wie heute. Aber in den vergangenen Jahren gab es hier wieder einen Umbruch in die andere Richtung. Die Imkerei wird also moderner, beliebter und jünger.

Sie betreiben Ihre Bienenzucht bisher nur hobbymäßig ...

Genau. Ich habe bei meiner „Lenggrieser Honigmanufaktur“ aktuell 20 Völker. Grob überschlagen kann man sagen, dass ab 25 bis 30 Völkern der Nebenerwerb losgeht. Im Vollerwerb gibt es nur ganz wenige Imker. Unter 300 in ganz Deutschland. Es lohnt sich einfach nicht. Leider sind viele Menschen nicht bereit oder auch in der Lage, für regionalen Honig so viel zu bezahlen, dass man allein davon leben könnte.

Kreisvorsitz der Imker Bad Tölz/Miesbach: Michael Maier folgt auf Uwe Karhan

Sie stellen die Arbeit mit den Bienen ja auch auf Ihrem Instagram-Profil öffentlich vor und waren auch schon Podcast-Gast. Was fasziniert Sie eigentlich derartig an der Imkerei?

Wenn ich bei den Bienen bin, kann ich von allem anderen komplett abschalten. Dann bin ich in Gedanken nur bei den Tieren. Die Bienen faszinieren mich wahnsinnig, etwa wie sie als Staat leben und sich organisieren. Noch dazu versteht man, sobald man in die Materie tiefer eintaucht, so viel mehr über unsere Natur, wie was funktioniert und was alles zusammenhängt. Das hat mich total gepackt.

Was wollen Sie als Kreisvorsitzender nun in Angriff nehmen?

Natürlich freue ich mich, wenn ich durch die moderne öffentliche und transparente Darstellung der Imkerei mehr Menschen, vor allem mehr junge Leute, anspreche. Dazu ist es mir ein Anliegen zu zeigen, dass man als Imker so viel mehr herstellen kann als nur Honig. Beispielsweise Propolis-Salben, Kosmetika oder Kerzen. Aber es gibt natürlich auch viele fachspezifische Themen, bei denen ich die Imker aus den Vereinen im Landkreis und dem Nachbarlandkreis Miesbach gerne mitnehmen würde.

Was wäre das denn zum Beispiel?

Ich würde gerne mehr Vorträge hierher holen und die knapp 600 Mitglieder so gemeinsam auf den neusten Stand der Dinge in der Imkerei bringen. Beispielsweise was neue Züchtungen, wie die Resistenzzucht gegen asiatische Milben, betrifft, oder natürliche Mittel und Säuren zur Bekämpfung von Milben.

Nachdem das vergangene Jahr recht mau war: Wie sieht es bisher mit der Honigernte aus?

Es hat aufgrund des langen Regens im Frühjahr etwas gedauert. Aber mittlerweile läuft es bei mir und vielen anderen, mit denen ich geredet habe, richtig gut. Die Bienen tragen gerade richtig was ein, und wir hoffen auch noch auf einen guten Waldhonig in diesem Jahr.

