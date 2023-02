Lenggrieserin auf Gewürzentdeckungstour in Vietnam: Dorthin gereist, wo der Pfeffer wächst

Von: Felicitas Bogner

Glücklich über den seltenen Fund: Ingrid Pummer (Mitte) mit Mutter und Tochter einer Landwirtsfamilie auf Phú Quôc. Von den raren roten Pfefferkörnern hat sie drei Kilogramm im Gepäck. „Man muss gut verhandeln können und bekommt nur kleine Mengen“, erklärt sie. © Privat

Vietnam ist vielfältig – vor allem mit Blick auf die Biodiversität. Die Lenggrieser Gewürzsommelière Ingrid Pummer war im Januar auf Entdeckungsreise in Südostasien.

Lenggries – Die vietnamesische Küche ist kräftig und voller Aromen. Das liegt an den vielen Gewürzen, die dort wachsen und gedeihen. Ingrid Pummer hat sich auf eine vierwöchige Reise gemacht, um das Land mit seinen Gewürz-, Kräuter- und Teespezialitäten kennenzulernen. Sie hat neben unvergesslichen Abenteuern sogar die eine oder andere Rarität und Neuentdeckung für ihren Lenggrieser Gewürzladen „Kräuterhexe“ im Gepäck.

Durch ihre Ausbildung zur Gewürzsommelière habe Pummer gemerkt, dass es im deutschen Gewürz-Großhandel viel Standardware gebe. „Ich war seither immer auf der Suche nach neuen Quellen und kleinen Händlern“, erklärt sie im Telefongespräch mit unserer Zeitung. Vor ein paar Jahren sei sie dann auf ein Händlerpaar aus Norddeutschland gekommen, das jährlich mehrere Monate in Vietnam verbringe, um an rare Gewürze mit seltenen Qualitätsmerkmalen zu gelangen. „Über diese Verbindung hatte ich als Dritte in Deutschland Hat Doi.“ Das ist der Samen einer Magnolienart. „Er ist normalerweise giftig, aber speziell erhitzt und verarbeitet, gehen die Toxine raus und man kann damit in Kombination mit Salz und Chili eine unvergleichliche Gewürzpaste herstellen“, erklärt Pummer.

In abgelegenen Gefilden nach seltenen Aromen gesucht

„Solche Raritäten wollte ich selber finden“, erklärt die Lenggrieserin ihre Motivation. Anfang Januar ging die Reise gemeinsam mit der Kräuterpädagogin Barbara Taibon los. Die erste Station war Hanoi. Von der Hauptstadt flogen sie weiter nach Halong. Ab dann ging es mal mit der Fähre, mal per Flugzeug, Bus oder Zug in die Mitte und den Süden des Landes sowie auf kleine Inseln. „Wir hatten bei vielen Stationen eine Übersetzerin und Gewürzkennerin dabei. Anders würde man nicht in Kontakt mit den kleinen Landwirten kommen“, erklärt Pummer.

Im hohen Norden, bei der ethnischen Gruppe der H Mong, habe sie ein Heilkraut mit Bitterstoffen gefunden. „Das gibt es nur dort. Übersetzt heißt es sowas wie ,Drei Blütenblume‘, aber ich muss viele Infos in Ruhe aufarbeiten, sobald ich wieder zu Hause bin.“ Die Rückkehr ist für dieses Wochenende geplant.

Vier Wochen auf der Suche: Ingrid Pummer hat viele Märkte und Geschäfte unter die Lupe genommen. © Privat

Im Norden von Vietnam, wo es noch viel unberührten Urwald gibt, haben die Freundinnen jahrhundertealte Teebäume gesehen. „Im Dschungel gibt es vereinzelt noch einige dieser Bäume. Denn die Plantagen wurden im Vietnamkrieg zerstört“, habe Pummer erfahren. Der Tee werde nun für ihren Laden speziell zusammengestellt und verschickt. Besonders beeindruckt habe Pummer in ihrer Zeit in den Urwaldregionen, dass es kleine Gewürz- und Heilkräuterhändler gibt, die die wild wachsenden Pflanzen einzeln im Dschungel ernten.

Beeindruckt von den Vielfalt der Flora und Fauna

Aber nicht nur die Vielfalt der Flora und Fauna habe sie nachhaltig beeindruckt. „Der Norden des Landes ist komplett anders als der Süden oder die Mitte von Vietnam.“ Die Menschen haben sogar je nach Region völlig unterschiedliche Essgewohnheiten. Berührt habe Pummer die Gastfreundschaft, die sie auf ihrer Reise erfahren hat. „Die Leute leben teils in unbeschreiblich armen Verhältnissen, würden dir als Gast aber ihr letztes Hemd geben.“

Auf der Insel Ly Son ist Pummer auf ihrer Suche nach schwarzem fermentierten Knoblauch bei einer 83-jährigen Bäuerin fündig geworden. „Aufgrund des Meeresklimas, dem fruchtbaren Vulkanboden in Kombination mit dem perlweißen Sand liegen hier unglaubliche Inhaltsstoff-Konzentrationen vor.“ Neben dem schwarzen Knoblauch – den Pummer im Sortiment der „Kräuterhexe“ bereits hat – würde es auf Ly Son auch „die weltbesten Frühlingszwiebeln“ geben.

Seltene Pfeffersorten gefunden

Besondere Beute hat Pummer auch beim Pfeffer gemacht. Eine Woche lang verbrachte sie auf der Insel Phú Quôc vor der Küste von Kambodscha im Golf von Thailand. Hier traf sie Pfeffer-Landwirte. Mutter und Tochter würden sich um die Arbeit kümmern, der Vater habe beide Beine im Vietnamkrieg verloren. Bei dieser Familie kam Ingrid Pummer an eine seltene rote Pfeffersorte. Diese Ernte sei eine der besten Qualitäten der Welt, ist die Gewürzsommelière überzeugt. „Die Pfefferblüten sehen unscheinbar aus, aus jeder Blüte entsteht später ein Pfefferkorn.“ Dieser Kauf sei der „absolute Höhepunkt“ ihrer Reise gewesen.

Überdies habe sie weißen Pfeffer in seltener „creamy white“-Qualität (Deutsch: Cremiges Weiß) ergattert. „Von einem Familienbetrieb mit rein organischem Anbau.“ Um solche Bauern zu finden, sei sie teils auf abenteuerlichen Pfaden im Dschungel unterwegs gewesen. Auch in Dörfern sei es wild zugegangen. „Bei manchen Geschäften hat man keine Ahnung, ob das noch Gewürz oder schon alternative Medizin ist.“ Aber die Reise habe sich gelohnt. „Die Pfeffersorten, der Tee – genau nach solchen Quellen habe ich gesucht.“

